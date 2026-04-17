Le offerte supersmart su libretto postale sono diverse e permettono di scegliere tra più soluzioni di risparmio con rendimenti variabili fino a un massimo del 3,25%

iStock Deposito Supersmart Poste più soluzioni con rendimento fino al 3,25%

Il libretto postale è considerato uno degli strumenti di risparmio più sicuri perché è garantito dallo Stato Italiano, è collocato sul mercato da Poste Italiane ed è emesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Si tratta di un prodotto semplice, accessibile e privo di costi di gestione che offre rendimenti minimi, esattamente dello 0,001% annuo lordo per cui è meno competitivo rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato.

È possibile però ottenere dei tassi di interesse più alti grazie ai depositi Smart i cui rendimenti sono stati aggiornati lo scorso 15 aprile.

Ecco maggiori dettagli in merito.

Che sono i Depositi Supersmart

I Depositi Supersmart sono offerte grazie alle quali le somme depositate sul proprio libretto Smart vengono remunerate a un tasso più alto.

Le principali del momento sono:

il deposito Supersmart Rinnova;

il deposito Supersmart Young;

il deposito Supersmart Pensione;

il deposito Supersmart Open.

Inoltre, lo scorso 15 aprile 2026 ha fatto il suo ingresso anche il deposito Supersmart Plus.

Deposito Supersmart Plus

Il deposito Supersmart Plus è la nuova offerta dedicata ai clienti maggiorenni con Opzione Risparmio Smart attiva. Quest’ultima è dedicata a chi apre un conto BancoPosta o richiede una carta prepagata Postepay Evolution (senza avere un libretto Smart).

Nel caso si aderisca a tale opzione si ottiene anche un libretto Smart monointestato collegato grazie al quale:

si può gestire il proprio denaro;

si può accedere alle funzionalità dedicate fino a che i prodotti resteranno attivi;

si possono valorizzare in modo semplice i propri risparmi.

Tornando al deposito Supersmart Plus, esso dura 181 giorni ed è sottoscrivibile a partire a partire da 500 euro. C’è però la possibilità di sumentare tale cifra di 50 euro e multipli di tale cifra fino a un massimo di 10.000 euro per singolo libretto Smart.

Offre poi un rendimento annuo lordo alla scadenza che è del 3,25% sulle somme che si accantonano.

Quelle libere e gli accantonamenti disattivati in anticipo, invece, sono remunerati al tasso base del libretto Smart che è dello 0,001%.

I vantaggi di sottoscrivere quest’offerta sono:

la mancanza di costi, salvo quelli di natura fiscale;

i vantaggi di un conto deposito;

la possibilità di svincolare le somme accantonate, anche in modo parziale per ottenere subito il denaro, in ogni momento;

la possibilità di monitorare i dettagli del deposito online.

La sottoscrizione di tale deposito può avvenire presso l’ufficio postale portando con sé la carta di identità o un qualunque documento di riconoscimento purché in corso di validità nonché il codice fiscale.

Nel caso si vogliano evitare file allo sportello, si può effettuare una prenotazione mediante il sito web ufficiale delll’azienda o dalla app Poste Italiane.

L’offerta si può inoltre sottoscrivere online accedendo al proprio libretto di Risparmio Smart con le proprie credenziali:

dal sito ufficiale di Poste:

dalla app Poste Italiane.

Ogni singolo accantonamento si può poi disattivare prima della scadenza, sia in modo parziale che totale. Nel primo caso, la disattivazione è possibile per un importo minimo di 50 euro incrementale di multipli di 50 euro. L’importo residuo, però, non può essere mai inferiore a 500 euro.

Ogni 31 dicembre, poi, sulle somme accantonate si applica un’imposta di bollo che attualmente è dello 0,20% annuo che è commisurata al periodo dell’accantonamento del denaro. Qualora quest’ultimo manchi, l’imposta minima è di 1 euro.

Deposito Supersmart Rinnova

Tra le migliori offerte di Depositi Supersmart c’è anche la Rinnova che è dedicata a chi ha uno o più accantonamenti di offerte/depositi Supersmart Premium a 366 giorni e a 540 giorni scaduti a partire dal 1° aprile 2025.

Tali accantonamenti, però, non devono essere stati rimborsati in anticipo e depositati sul libretto Smart.

Per sottoscriverà bisogna essere maggiorenni e titolari di un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta.

La durata del deposito è di 540 giorni, la cifra minima che si può investire è di 500 euro, incrementali di 50 euro e multipli mentre il tasso di interesse che si ottiene è dell’1,75% annuo lordo.

Così come accade per l’altra offertam ogni singolo accantonamento, si può disattivare in ogni momento ma quelli disattivati in anticipo o che non sono oggetto di accantonamenti sono remunerati al tasso base del libretto Smart che è dello 0,001%.

I vantaggi di sottoscrivere tale offerta sono:

la mancanza di costi di attivazione e disattivazione, eccetto gli oneri di natura fiscale;

gli stessi vantaggi di un conto deposito;

la possibilità di svincolare i depositi quando si vuole e ottenere subito il denaro;

la possibilità di monitorare lo stato dei risparmi anche online.

Per quanto riguarda la sottoscrizione, essa può essere effettuata da web o da app nonché nell’ufficio postale.

Così come per gli altri depositi Supersmart, infine, sulle somme accantonate si paga un’imposta di bollo proporzionale al 31 dicembre di ogni anno che è dello 0,20%.

Deposito Supersmart Young

Il deposito Supersmart Young è dicato ai giovani ddi età compresa tra i 18 e i 35 anni titolari di un libretto di risparmio Smart monointestato o cointestato purché a firma disgiunta.

Dura 180 giorni, è sottoscrivibile per importi a partire a 500 euro e multipli di tale cifra ed offre un tasso di interesse annuo lordo del 2%.

L’offerta si può sottoscrivere all’ufficio postale oppure online o da app.

Nel caso in cui sul libretto si abbiano delle somme non accantonate o se gli accantonamenti vengono disattivati in anticipo, entrambe sono però remunerate al tasso base del libretto.

Deposito Supersmart Pensione

Chi ha un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta ed ha disposto l’accredito della pensione Inps su di esso o ne ha fatto domanda può attivare il deposito Supersmart Pensione.

Si tratta di un prodotto che ha una durata di 364 giorni e che è sottoscrivibile accantonando importi a partire da 500 euro e multipli di 50 euro ottenendo al termine di tale periodo un tasso di interesse del 2% annuo lordo.

Sulle somme libere e sugli accantonamenti disattivati con anticipo si applica invece il tasso base del libretto.

La sottoscrizione di tale offerta può essere effettuata da app, da web oppure recandosi all’ufficio postale.

Infine, così come per il deposito Young, sulle somme accantonate su di esso, si applica un’imposta di bollo propropozionale dello 0,2% ogni 31 dicembre commisurata al periodo di vigenza di ogni accantonamento.

Deposito Supersmart Open

Infine, tra i Depositi Supersmart attivabile c’è quello Open. Si tratta come gli altri di un prodotto emesso da Cassa Depositi e Prestiti e garantito dallo Stato Italiano.

È poi attivabile da chi ha un libretto Smart monointestato o cointestato a forma disgiunta.

La durata di take offerta è di 360 giorni mentre le somme accantonate maturano interessi con un tasso di interesse annuo lordo dell’1,50%.

Il deposito si può poi sottoscrivere a partire da 500 euro aumentabili di 50 euro e multipli e la disattivazione può avvenire in ogni momento.

Nel caso di accantonamenti disattivati in anticipo o per somme libere, però, la remunerazione è al tasso base del libretto ovvero dello 0,001%.

L’attivazione può avvenire così come per gli altri online, da app o presso un ufficio postale portando cos sé il codice fiscale e il documento di riconoscimento.

Infine, la disattivazione oltre che totale può essere anche parziale. In quest’ultimo caso, però, è consentita per un importo minimo uguale a 50 euro e multipli ma l’importo residuo dell’accantonamento non può essere mai inferiore ai 500 euro e ciò vale per tutte le offerte indicate.

Al 31 dicembre di ogni anno, poi, si applica l’imposta di bollo dello 0,20% sulle somme accantonate.

Ecco un esempio di rendimento

Supponendo di vuole investire 2500 euro, dal calcolatore messo a disposizione da Poste, si evince che si ottengono i seguenti interessi netti determinati applicando la ritenuta fiscale vigente (26%) e sono al lordo dell’imposta di bollo: