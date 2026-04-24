Scopri come con Posteplus è possibile ritirare raccomandate online e consultare tutti gli invii in modo pratico senza dover andare necessariamente in ufficio postale

iStock Attivare PostePlus risulta semplice e immediato e permette di avere sempre sotto controllo lo stato delle spedizioni ricevute

PostePlus è il servizio digitale gratuito di Poste Italiane grazie al quale chi effettua un acquisto online o riceve spesso dei pacchi può monitorare in modo semplice e immediato ogni spedizione.

Grazie a tale strumento, si possono tenere sotto controllo le consegne senza dover consultare ogni volta più siti e senza inserire manualmente il codice di tracciamento.

Con PosterPlus, infatti, ogni spedizione è associata al proprio nominativo e si può visualizzare comodamente nella dashboard personale, a condizione che il mittente abbia attivato il servizio.

A che serve PostePlus

Se si è fuori città e si è in attesa di un pacco, il servizio PostePlus permette di gestire la consegna in modo semplice e gratuito.

Bastano infatti pochi passaggi per modificare la data o il luogo della consegna dei pacchi purché il cliente abbia attivato il servizio. Quest’ultima operazione si può effettuare dalla app Poste Italiane nella sezione “posta e pacchi”, selezionando “servizi” e poi “PostePlus”.

Una volta inseriti gli indirizzi preferiti, poi, il proprio profilo è subito operativo.

Si possono ricevere inoltre notifiche automatiche ogni volta che una spedizione viene presa in carico, mediante:

app;

sms;

area personale.

Dalla dashboard, poi, è possibile controllare tutte le consegne.

Infine, PostePlus dà la possibilità anche di ritirare online le raccomandate e gli atti giudiziari abilitati dal mittente.

Le notifiche

PostePlus offre anche un servizio di notifiche che si ricevono direttamente via e-mail, nella bacheca personale o sull’app Poste.

Sono importanti perché danno la possibilità di ricevere aggiornamenti sulle spedizioni, le raccomandate e gli atti giudiziari, nel caso il servizio sia attivo.

Grazie a esse, quindi, si evitano ritardi, mancate consegne o la necessità di controllare manualmente ogni spedizione.

Come gestire la consegna dei pacchi

Gestire la consegna dei pacchi è molto più semplice con PostePlus.

Si può infatti scegliere tra più indirizzi di recapito, basta infatti inserirli nella propria area personale e selezionare quelli preferiti così da modificarli rapidamente quando serve.

Per ogni indirizzo, poi, è possibile anche indicare i giorni della settimana nei quali si preferisce ricevere le spedizioni. È prevista inoltre una funzione che permette di scegliere un punto di giacenza predefinito, nello stesso comune di destinazione, in caso di mancata consegna.

Per chi risiede in Italia, il servizio dà inoltre la possibilità di personalizzare la consegna dei pacchi gestiti da Poste Italiane e inviati da aziende o siti e-commerce che hanno attivato questa funzione. Tra le soluzioni disponibili ci sono anche la consegna in ufficio postale o presso i punti della rete Punto Poste.

Ogni spedizione può essere quindi monitorata mediante notifiche inviate via email, sms, app e area personale.

Accedendo alla dashboard PostePlus si possono poi consultare i dettagli e modificare la consegna in base alle proprie esigenze.

Come gestire online le raccomandate con PostePlus

Con PostePlus è possibile ritirare in digitale raccomandate e atti giudiziari così da evitare lunghe file all’ufficio postale.

Il servizio è disponibile per chi risiede in Italia ed è in possesso di codice fiscale e identità digitale come Spid, ma solo per gli invii per i quali il mittente ha attivato la funzione di ritiro digitale al momento della spedizione altrimenti l’invio segue il normale iter di consegna.

Se l’invio è disponibile online, viene poi inviata una notifica tramite messaggio, e-mail e nella bacheca dell’area personale. Solo allora si può accedere alla propria dashboard e procedere con il ritiro in modo semplice e immediato.

Le modalità variano in base al tipo di invio. Le raccomandate, ad esempio, possono essere ritirate sia prima, sia dopo il tentativo di consegna così da garantire una maggiore flessibilità.

Gli atti giudiziari, invece, possono essere consultati online solo dopo il passaggio del portalettere.

In caso di mancata consegna, poi, tutte le istruzioni sono riportate anche nell’avviso di giacenza.

Tutti gli invii si possono consultare nella dashboard PostePlus e possono essere archiviati o stampati.

È importante ricordare che il ritiro digitale sostituisce completamente quello fisico per cui, una volta effettuato online, non è più possibile ricevere o ritirare l’invio in formato cartaceo presso un ufficio postale.

Come si attiva il servizio PostePlus

Se si vuole utilizzare il servizio PostePlus è necessario essere registrati al sito ufficiale di Poste Italiane.

Qualora non si abbiano le credenziali, bisogna creare un account seguendo i passaggi direttamente online.

Solo dopo aver effettuato tale operazione, si può attivare il servizio.

Durante tale fase è inoltre possibile scegliere i canali attraverso i quali si vogliono ricevere le notifiche, ad esempio tramite sms, app o e-mail così da avere il controllo della situazione.

Infine, bisogna creare un profilo inserendo gli indirizzi di consegna da utilizzare per le spedizioni. Come detto, è possibile indicarne più di uno e selezionare il preferito per velocizzare le operazioni future.

L’attivazione si conclude poi con l’accettazione delle condizioni contrattuali previste dal servizio.

Come funzionano gli invii digitali

Il servizio di ritiro digitale dà la possibilità di gestire online alcune tipologie di corrispondenza a firma destinate a persone fisiche residenti in Italia come raccomandate e atti giudiziari, sempre a condizione che il mittente abbia attivato la funzionalità al momento della spedizione.

Per accedere al servizio, l’utente deve accedere alla sezione specifica del sito effettuando il login con account Poste oppure tramite Spid PosteID. Per garantire la sicurezza della corrispondenza, in molti casi è richiesto anche un livello di autenticazione avanzato.

Qualora, infine, si acceda con credenziali base, la visualizzazione dei documenti viene sbloccata mediante un secondo fattore di sicurezza come l’app ufficiale oppure un codice Otp inviato via sms.

In questo modo il sistema garantisce la protezione dei dati e l’accesso sicuro ai documenti digitali.

Come recedere

Si può recedere da PostePlus quando si vuole senza costi o penali.

È necessario però stampare e scaricare il modulo di recesso in formato Pdf, compilarlo e inviarlo secondo seguendo le indicazioni nel documento.

Se il servizio si disattiva, però, si perdono tutte le funzionalità, inclusa la gestione delle consegne dei pacchi e il ritiro digitale delle raccomandate e degli atti giudiziari.

Il diritto di recesso, infine, ai sensi dell’articolo 52 del Codice del consumo è previsto entro 14 giorni dalla sottoscrizione del servizio.