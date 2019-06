Quante probabilità ci sono di indovinare il 6 al Superenalotto

editato in: da

Il 6 del Superenalotto manca ormai da un anno. L’ultima volta che qualcuno è riuscito ad azzeccare la tanto agognata sestina e portare a casa il jackpot milionario era il 23 giugno 2018.

Questo ha fatto lievitare il montepremi del Superenalotto che, estrazione dopo estrazione e settimana dopo settimana, è arrivato a toccare la cifra di 178,1 milioni di euro (questo, almeno al 29 giugno 2019). Non si tratta solamente del più alto jackpot del gioco (il record attuale è di “soli” 177,7 milioni ed è stato assegnato nel 2010 a 70 giocatori provenienti da tutta Italia), ma è anche la lotteria con il più elevato montepremi al mondo. Ciò ha fatto crescere in maniera esponenziale l’attenzione ed è probabile che per questa estrazione venga fatto registrare il record di scommesse.

Al crescere delle schedine giocate, ovviamente, crescono anche le probabilità che qualcuno, prima o poi, azzecchi i sei numeri del Superenalotto. Ma, nonostante ciò, non si potrà mai e poi mai avere la certezza che in un concorso venga azzeccato il sei. E il perché è presto detto: il numero di possibili combinazioni è così elevato che in nessuna occasione si potrà registrare un numero di giocate in grado quanto meno di pareggiarlo.

Ma quante sono le possibilità di indovinare il 6 al Superenalotto? Poche. O, per meglio dire, pochissime. Da un punto di vista prettamente matematico-statistico è impossibile, o quasi. Per calcolarle è necessaria un po’ di matematica e, ve lo anticipiamo, i numeri che verranno fuori sono particolarmente grandi. Non fatevi però spaventare.

Per calcolare le probabilità di fare 6 al Superenalotto è necessario utilizzare un’espressione del calcolo combinatorio nella quale si trovano numeri fattoriali, moltiplicazioni e divisioni. Eliminando tutta la parte dei calcoli, viene fuori che ci sono 1 possibilità su 622.614.630 di indovinare i sei numeri giocando una schedina da 1 euro. Traducendo tutto in percentuali, le probabilità di vincita del Superenalotto sono dello 0,0000001%. Insomma, per riuscirci bisogna essere piuttosto fortunati.

Qualche paragone vi aiuterà a comprendere meglio l’improbabilità di indovinare il 6 al Superenalotto. Secondo alcuni ricercatori del CNR ci sono più possibilità che l’asteroide 99942 Apophis impatti con la superfice della Terra nel 2036 (1/40.000) o di ricevere del denaro dal bancomat tentando di indovinare un PIN che non si conosce (1 possibilità su 90.000).

Per rincuorarvi un po’, vi diciamo anche che il gioco del Superenalotto nasconde una combinazione ancora più difficile da indovinare. Si tratta di quella del 6 più il numero Superstar, che consente di portare a casa altri 2 milioni di euro oltre al jackpot. In questo caso ci sono 1 possibilità su 56 miliardi e spiccioli.