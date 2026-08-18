Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 18 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 18 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 17 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (149) 21 (74) 12 (71) 41 (57) 4 (53)
Cagliari: 54 (69) 90 (60) 34 (58) 28 (56) 20 (55)
Firenze: 66 (79) 16 (79) 24 (76) 11 (73) 38 (66)
Genova: 21 (61) 39 (59) 67 (57) 54 (57) 31 (50)
Milano: 65 (94) 39 (87) 6 (76) 9 (59) 90 (55)
Napoli: 67 (80) 79 (75) 4 (70) 42 (55) 11 (53)
Palermo: 83 (82) 13 (76) 25 (60) 68 (59) 73 (52)
Roma: 25 (65) 13 (65) 70 (54) 40 (54) 57 (50)
Torino: 37 (85) 25 (70) 90 (58) 39 (57) 36 (55)
Venezia: 31 (107) 57 (72) 81 (56) 20 (54) 68 (47)
Nazionale: 78 (81) 81 (53) 85 (51) 54 (50) 83 (44)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 18 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è la prossima estrazione Superenalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 17 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (149) 21 (74) 12 (71) 41 (57) 4 (53)
Cagliari: 54 (69) 90 (60) 34 (58) 28 (56) 20 (55)
Firenze: 66 (79) 16 (79) 24 (76) 11 (73) 38 (66)
Genova: 21 (61) 39 (59) 67 (57) 54 (57) 31 (50)
Milano: 65 (94) 39 (87) 6 (76) 9 (59) 90 (55)
Napoli: 67 (80) 79 (75) 4 (70) 42 (55) 11 (53)
Palermo: 83 (82) 13 (76) 25 (60) 68 (59) 73 (52)
Roma: 25 (65) 13 (65) 70 (54) 40 (54) 57 (50)
Torino: 37 (85) 25 (70) 90 (58) 39 (57) 36 (55)
Venezia: 31 (107) 57 (72) 81 (56) 20 (54) 68 (47)
Nazionale: 78 (81) 81 (53) 85 (51) 54 (50) 83 (44)

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