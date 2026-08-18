Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 18 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 17 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (149)
|21 (74)
|12 (71)
|41 (57)
|4 (53)
|Cagliari:
|54 (69)
|90 (60)
|34 (58)
|28 (56)
|20 (55)
|Firenze:
|66 (79)
|16 (79)
|24 (76)
|11 (73)
|38 (66)
|Genova:
|21 (61)
|39 (59)
|67 (57)
|54 (57)
|31 (50)
|Milano:
|65 (94)
|39 (87)
|6 (76)
|9 (59)
|90 (55)
|Napoli:
|67 (80)
|79 (75)
|4 (70)
|42 (55)
|11 (53)
|Palermo:
|83 (82)
|13 (76)
|25 (60)
|68 (59)
|73 (52)
|Roma:
|25 (65)
|13 (65)
|70 (54)
|40 (54)
|57 (50)
|Torino:
|37 (85)
|25 (70)
|90 (58)
|39 (57)
|36 (55)
|Venezia:
|31 (107)
|57 (72)
|81 (56)
|20 (54)
|68 (47)
|Nazionale:
|78 (81)
|81 (53)
|85 (51)
|54 (50)
|83 (44)