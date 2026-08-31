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iStock Come fare prelievo soldi senza carta, il trucco

Prelevare contanti al Postamat senza avere con sé la carta fisica è possibile usando lo smartphone. La funzione è già utilizzata da molti clienti di Poste Italiane e si attiva con una procedura semplice: basta premere il tasto 9 sul tastierino dello sportello. Non si tratta di una combinazione nascosta, ma dell’accesso rapido al servizio di prelievo cardless, cioè senza carta. L’operazione consente di ritirare denaro usando l’App Postepay o l’App BancoPosta, senza inserire la tessera nello sportello automatico.

Postamat, come fare prelievo senza carta

Per avviare la procedura, il cliente deve aprire l’app ufficiale di Poste Italiane sul proprio smartphone e selezionare la voce “Prelievo senza carta”. Una volta davanti al Postamat, è sufficiente premere una sola volta il numero 9 sul tastierino fisico. Sullo schermo dello sportello compare un QR code, che deve essere inquadrato direttamente dall’app. Dopo la scansione, la sessione di prelievo viene attivata sul telefono. A quel punto il cliente può scegliere il conto o la carta da cui prelevare e indicare l’importo desiderato. Per confermare l’operazione non serve digitare il PIN sulla tastiera del Postamat. La conferma avviene tramite codice PosteID, impronta digitale o riconoscimento facciale, in base alle impostazioni del dispositivo.

Perché può essere più sicuro

Il prelievo senza carta riduce alcuni rischi legati all’uso tradizionale degli sportelli automatici. Non inserendo la carta nella feritoia, viene eliminato il rischio di skimming, cioè la clonazione della carta attraverso dispositivi illegali applicati allo sportello. Anche il fatto di non digitare il PIN sul tastierino può aumentare la protezione. In questo modo si riduce il rischio che il codice venga intercettato da microtelecamere o osservato da persone nelle vicinanze. L’autenticazione avviene infatti sullo smartphone, attraverso i sistemi di sicurezza dell’app e del dispositivo, come PosteID o i sensori biometrici.

Il servizio è disponibile per molti clienti di Poste Italiane. La funzione può essere usata con le carte di debito BancoPosta, con le carte Postepay, comprese quelle digitali, e dai titolari di Libretto Postale Smart tramite App BancoPosta. I limiti di prelievo restano quelli previsti per la carta fisica. Secondo la fonte, il tetto standard è di 600 euro al giorno, salvo condizioni specifiche legate al prodotto utilizzato.

Non serve tenere premuto il tasto 9

Una delle informazioni circolate online riguarda la presunta necessità di tenere premuto a lungo il tasto 9 per attivare il prelievo senza carta. La procedura corretta, invece, prevede una semplice pressione del pulsante. Dopo aver premuto il tasto 9, sullo schermo compare il QR code da scansionare con l’app.

Il prelievo cardless può quindi essere utile quando si dimentica il portafoglio o quando si preferisce non usare la carta fisica allo sportello. L’operazione resta comunque legata all’accesso sicuro all’app e alla disponibilità del servizio sul Postamat utilizzato.