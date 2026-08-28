Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 28 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 27 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (155)
|21 (80)
|12 (77)
|41 (63)
|4 (59)
|Cagliari:
|34 (64)
|20 (61)
|11 (52)
|26 (50)
|41 (41)
|Firenze:
|66 (85)
|24 (82)
|74 (70)
|49 (69)
|19 (54)
|Genova:
|21 (67)
|54 (63)
|77 (55)
|14 (48)
|59 (46)
|Milano:
|65 (100)
|6 (82)
|9 (65)
|90 (61)
|57 (59)
|Napoli:
|4 (76)
|11 (59)
|77 (56)
|53 (52)
|89 (50)
|Palermo:
|13 (82)
|68 (65)
|20 (52)
|31 (46)
|26 (46)
|Roma:
|25 (71)
|13 (71)
|70 (60)
|40 (60)
|57 (56)
|Torino:
|25 (76)
|90 (64)
|36 (61)
|3 (57)
|78 (50)
|Venezia:
|31 (113)
|20 (60)
|68 (53)
|40 (50)
|67 (48)
|Nazionale:
|78 (87)
|85 (57)
|54 (56)
|57 (49)
|68 (47)