Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 28 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 28 agosto 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 28 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 27 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (155) 21 (80) 12 (77) 41 (63) 4 (59)
Cagliari: 34 (64) 20 (61) 11 (52) 26 (50) 41 (41)
Firenze: 66 (85) 24 (82) 74 (70) 49 (69) 19 (54)
Genova: 21 (67) 54 (63) 77 (55) 14 (48) 59 (46)
Milano: 65 (100) 6 (82) 9 (65) 90 (61) 57 (59)
Napoli: 4 (76) 11 (59) 77 (56) 53 (52) 89 (50)
Palermo: 13 (82) 68 (65) 20 (52) 31 (46) 26 (46)
Roma: 25 (71) 13 (71) 70 (60) 40 (60) 57 (56)
Torino: 25 (76) 90 (64) 36 (61) 3 (57) 78 (50)
Venezia: 31 (113) 20 (60) 68 (53) 40 (50) 67 (48)
Nazionale: 78 (87) 85 (57) 54 (56) 57 (49) 68 (47)

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