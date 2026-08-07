Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Cosa cercano gli italiani online prima di partire in vacanza.

Se fino a pochi anni fa le ricerche online di chi stava organizzando un viaggio erano dominate da domande generiche come “cosa fare in vacanza” o “dove andare quest’estate”, oggi le cose stanno diversamente. Ad essere cambiate, infatti, non sono solo le richieste ma anche il modo in cui le persone organizzano le proprie ferie.

A dirlo sono i dati del nuovo Osservatorio Telepass, realizzato da Moveo insieme a Seed Digital, che ha analizzato le ricerche effettuate dagli italiani negli ultimi 48 mesi su Google prendendo in considerazione 16 città d’arte, 16 borghi italiani, le principali attrazioni culturali e i servizi collegati alla mobilità.

Cosa cercano gli italiani prima di partire per le vacanze

Secondo il report, nel primo semestre del 2026 il numero complessivo delle ricerche relative ai viaggi ha registrato una lieve flessione (-3,6%) rispetto allo stesso periodo del 2025, ma sono:

cresciute del 3,4% le ricerche dedicate a monumenti e attrazioni specifiche;

le ricerche dedicate a monumenti e attrazioni specifiche; crollate del 26,3% quelle più generiche legate al classico “cosa fare”.

Questo perché, molto probabilmente, gli italiani arrivano alla fase di ricerca già con un’idea abbastanza precisa della destinazione oppure costruiscono il viaggio attorno a un luogo simbolo o a un Paese che intendono visitare.

La top 5 delle ricerche online dell’estate 2026

Dall’analisi dei dati emergono cinque grandi categorie che dominano le ricerche degli italiani prima della partenza, ovvero:

gli itinerari e i viaggi in auto , che sono la categoria che cresce maggiormente, con un +20% delle ricerche dedicate agli spostamenti in automobile, confermando il turismo “on the road” uno dei principali trend dell’estate 2026. Gli italiani cercano percorsi panoramici, soste intermedie, servizi lungo il tragitto e idee per costruire vacanze multi-tappa;

, che sono la categoria che cresce maggiormente, con un delle ricerche dedicate agli spostamenti in automobile, confermando il turismo “on the road” uno dei principali trend dell’estate 2026. Gli italiani cercano percorsi panoramici, soste intermedie, servizi lungo il tragitto e idee per costruire vacanze multi-tappa; le attrazioni culturali , che continuano a essere il motore delle decisioni di viaggio. Le ricerche dedicate ai monumenti rappresentano oggi l’81% del totale analizzato dall’Osservatorio, in crescita rispetto al 78,7% registrato nel 2025. Il patrimonio artistico italiano attira turisti prima ancora della scelta dell’hotel o della struttura ricettiva;

, che continuano a essere il motore delle decisioni di viaggio. Le ricerche dedicate ai monumenti rappresentano oggi del totale analizzato dall’Osservatorio, in crescita rispetto al 78,7% registrato nel 2025. Il patrimonio artistico italiano attira turisti prima ancora della scelta dell’hotel o della struttura ricettiva; i borghi di mare e di lago, che concentrano oltre metà delle ricerche annuali proprio durante la stagione estiva, arrivando ad agosto a registrare un interesse pari a 2,7 volte la media mensile. Sono, inoltre, l’unico segmento turistico destinato a ancora crescere dell’8,1% nell’estate 2026 rispetto all’anno precedente.

A seguire, troviamo le ricerche relative a:

città d’arte che, pur raggiungendo il massimo delle ricerche durante primavera, in occasione dei ponti festivi, mantengono durante l’estate livelli di interesse molto elevati;

che, pur raggiungendo il massimo delle ricerche durante primavera, in occasione dei ponti festivi, mantengono durante l’estate livelli di interesse molto elevati; destinazioni ben definite, e cioè singoli luoghi iconici piuttosto che per aree geografiche generiche. Gli utenti cercano direttamente il nome del monumento, del borgo o della località, segno di una pianificazione molto più dettagliata rispetto agli anni precedenti.

I monumenti italiani più ricercati online

Tra tutte le attrazioni analizzate, il Pantheon di Roma conquista il primo posto tra i monumenti più ricercati dagli italiani nei primi sette mesi del 2026.

Alle sue spalle si classificano:

Colosseo;

Fontana di Trevi;

Duomo di Milano;

Piazza di Spagna.

Si tratta di monumenti che rappresentano vere e proprie icone internazionali e che, proprio per questo motivo, continuano ad attrarre milioni di visitatori ogni anno.

I borghi di mare italiani più popolari

Tra le destinazioni balneari di piccole dimensioni, il primato spetta invece a Otranto. Il borgo pugliese precede Tropea e Cefalù nelle ricerche.

Mentre per quanto riguarda i laghi, la vetta della classifica appartiene a Malcesine, sul Lago di Garda. Completano il podio Limone sul Garda e Castel Gandolfo.

Tutte queste località rappresentano perfettamente il nuovo interesse verso vacanze meno concentrate in un’unica destinazione. Si punta più alla scoperta del territorio e la vacanza viene progettata scegliendo percorsi che permettono esperienze differenti.