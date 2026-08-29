Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 29 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 28 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (156)
|21 (81)
|12 (78)
|4 (60)
|26 (56)
|Cagliari:
|34 (65)
|20 (62)
|11 (53)
|26 (51)
|41 (42)
|Firenze:
|66 (86)
|24 (83)
|74 (71)
|49 (70)
|19 (55)
|Genova:
|21 (68)
|54 (64)
|77 (56)
|14 (49)
|59 (47)
|Milano:
|65 (101)
|6 (83)
|9 (66)
|90 (62)
|57 (60)
|Napoli:
|11 (60)
|77 (57)
|53 (53)
|89 (51)
|78 (50)
|Palermo:
|13 (83)
|68 (66)
|20 (53)
|31 (47)
|26 (47)
|Roma:
|25 (72)
|13 (72)
|70 (61)
|57 (57)
|30 (55)
|Torino:
|25 (77)
|90 (65)
|36 (62)
|3 (58)
|8 (46)
|Venezia:
|31 (114)
|20 (61)
|68 (54)
|40 (51)
|67 (49)
|Nazionale:
|78 (88)
|85 (58)
|54 (57)
|57 (50)
|68 (48)