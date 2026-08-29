Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 29 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 29 agosto 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 29 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 28 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (156) 21 (81) 12 (78) 4 (60) 26 (56)
Cagliari: 34 (65) 20 (62) 11 (53) 26 (51) 41 (42)
Firenze: 66 (86) 24 (83) 74 (71) 49 (70) 19 (55)
Genova: 21 (68) 54 (64) 77 (56) 14 (49) 59 (47)
Milano: 65 (101) 6 (83) 9 (66) 90 (62) 57 (60)
Napoli: 11 (60) 77 (57) 53 (53) 89 (51) 78 (50)
Palermo: 13 (83) 68 (66) 20 (53) 31 (47) 26 (47)
Roma: 25 (72) 13 (72) 70 (61) 57 (57) 30 (55)
Torino: 25 (77) 90 (65) 36 (62) 3 (58) 8 (46)
Venezia: 31 (114) 20 (61) 68 (54) 40 (51) 67 (49)
Nazionale: 78 (88) 85 (58) 54 (57) 57 (50) 68 (48)

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