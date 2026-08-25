Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 25 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 22 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (153)
|21 (78)
|12 (75)
|41 (61)
|4 (57)
|Cagliari:
|90 (64)
|34 (62)
|20 (59)
|11 (50)
|26 (48)
|Firenze:
|66 (83)
|24 (80)
|11 (77)
|38 (70)
|74 (68)
|Genova:
|21 (65)
|54 (61)
|77 (53)
|16 (47)
|14 (46)
|Milano:
|65 (98)
|39 (91)
|6 (80)
|9 (63)
|90 (59)
|Napoli:
|4 (74)
|11 (57)
|77 (54)
|88 (52)
|53 (50)
|Palermo:
|83 (86)
|13 (80)
|68 (63)
|73 (56)
|20 (50)
|Roma:
|25 (69)
|13 (69)
|70 (58)
|40 (58)
|57 (54)
|Torino:
|25 (74)
|90 (62)
|36 (59)
|3 (55)
|78 (48)
|Venezia:
|31 (111)
|57 (76)
|20 (58)
|68 (51)
|40 (48)
|Nazionale:
|78 (85)
|85 (55)
|54 (54)
|57 (47)
|68 (45)