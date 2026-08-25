Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 25 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 25 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

SUBTITLECLOSE

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 22 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (153) 21 (78) 12 (75) 41 (61) 4 (57)
Cagliari: 90 (64) 34 (62) 20 (59) 11 (50) 26 (48)
Firenze: 66 (83) 24 (80) 11 (77) 38 (70) 74 (68)
Genova: 21 (65) 54 (61) 77 (53) 16 (47) 14 (46)
Milano: 65 (98) 39 (91) 6 (80) 9 (63) 90 (59)
Napoli: 4 (74) 11 (57) 77 (54) 88 (52) 53 (50)
Palermo: 83 (86) 13 (80) 68 (63) 73 (56) 20 (50)
Roma: 25 (69) 13 (69) 70 (58) 40 (58) 57 (54)
Torino: 25 (74) 90 (62) 36 (59) 3 (55) 78 (48)
Venezia: 31 (111) 57 (76) 20 (58) 68 (51) 40 (48)
Nazionale: 78 (85) 85 (55) 54 (54) 57 (47) 68 (45)

FINEARTICOLO

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

1 min di lettura

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 25 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di Lotto? Quando è la prossima estrazione di Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 22 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (153) 21 (78) 12 (75) 41 (61) 4 (57)
Cagliari: 90 (64) 34 (62) 20 (59) 11 (50) 26 (48)
Firenze: 66 (83) 24 (80) 11 (77) 38 (70) 74 (68)
Genova: 21 (65) 54 (61) 77 (53) 16 (47) 14 (46)
Milano: 65 (98) 39 (91) 6 (80) 9 (63) 90 (59)
Napoli: 4 (74) 11 (57) 77 (54) 88 (52) 53 (50)
Palermo: 83 (86) 13 (80) 68 (63) 73 (56) 20 (50)
Roma: 25 (69) 13 (69) 70 (58) 40 (58) 57 (54)
Torino: 25 (74) 90 (62) 36 (59) 3 (55) 78 (48)
Venezia: 31 (111) 57 (76) 20 (58) 68 (51) 40 (48)
Nazionale: 78 (85) 85 (55) 54 (54) 57 (47) 68 (45)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto