Stellantis ha avviato una campagna di richiami in Francia per 20mila auto, che hanno un problema che potrebbe portare a un incendio

ANSA Stellantis richiama 20 mila auto

Un difetto nel posizionamento di alcuni cavi mette in pericolo la sicurezza di circa 20 mila auto dei marchi Stellantis prodotte e distribuite in Francia. L’azienda ha quindi indetto un richiamo, per assicurarsi che l’usura non porti a un rischio di incendio.

Si tratta di auto piuttosto diffuse, tra cui anche la Grande Panda. Il difetto è però stato registrato soltanto nei primi modelli prodotti nel 2025, e quindi il richiamo risulta relativamente limitato.

Perché 20 mila auto di Stellantis sono state richiamate

Il problema che ha portato a questo richiamo riguarda i cavi che servono ad alimentare il servosterzo. Nelle auto prodotte su piattaforma Smart Car all’inizio del 2025 e distribuite in Francia, il fascio di cavi è posizionato in modo tale che le normali vibrazioni che si verificano durante la marcia rischiano di danneggiare la guaina protettiva.

Alla lunga, questa potrebbe consumarsi completamente, esponendo i cavi e portando al rischio concreto di un cortocircuito. Le conseguenze di questo incidente potrebbero essere molto gravi, fino all’incendio dell’intero veicolo. Per questa ragione è molto importante far riparare questo difetto il prima possibile.

Quali sono i modelli coinvolti

Non sono ancora stati segnalati incidenti relativi a questo difetto, anche perché si tratta di un problema che emerge con l’usura e le auto coinvolte hanno poco più di un anno di vita. I modelli coinvolti sono:

Citroën C3, prodotte tra il 21 febbraio e il 21 maggio 2025;

Citroën C3 Aircross, prodotte tra il 24 febbraio e il 21 maggio 2025;

Fiat Grande Panda, prodotte tra agosto 2024 e aprile 2025;

Opel Frontera, prodotte tra l’11 marzo e il 21 maggio 2025.

Il richiamo di ognuno di questi marchi ha un suo codice identificativo relativo al richiamo: GW9 per Citroën, F60B per Fiat e KV9 per Opel.

Come sapere se la propria auto è coinvolta

Per sapere se la propria auto è coinvolta nel richiamo si hanno due opzioni:

o si attende la lettera del produttore, che Stellantis invierà a ogni proprietario che ha acquistato un’auto richiamata;

o si può verificare se il codice VIN della propria auto è tra quelli dell’elenco elle auto richiamate.

Il codice VIN identifica il telaio di ogni singolo modello e si trova sia sulla carta di circolazione, sia sul contrassegno visibile dal parabrezza anteriore dell’auto.

Quanto dura e quanto costa la riparazione

La riparazione è relativamente rapida. Un’officina certificata Stellantis dovrebbe poterla effettuare in poco più di un’ora e mezza. A seguito delle modifiche, l’auto sarà completamente sicura e le vibrazioni non metteranno più in pericolo la guaina del fascio di cavi elettrici che alimentano il servo sterzo.

La riparazione è completamente gratuita, visto che si tratta di un guasto causato da un difetto di produzione. Anche se le conseguenze più gravi di questo difetto provengono dall’usura, è sconsigliato attendere. Se si è sicuri che la propria auto è tra quelle richiamate, è più sicuro portarla immediatamente in officina.