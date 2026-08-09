Stellantis richiama 20.000 modelli per un guasto: rischia di causare un incendio

Stellantis ha avviato una campagna di richiami in Francia per 20mila auto, che hanno un problema che potrebbe portare a un incendio

Foto di Matteo Runchi

Matteo Runchi

Editor esperto di economia e attualità

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

Pubblicato:

Stellantis richiama 20.000 modelli per un guasto: rischia di causare un incendio
ANSA
Stellantis richiama 20 mila auto

Un difetto nel posizionamento di alcuni cavi mette in pericolo la sicurezza di circa 20 mila auto dei marchi Stellantis prodotte e distribuite in Francia. L’azienda ha quindi indetto un richiamo, per assicurarsi che l’usura non porti a un rischio di incendio.

Si tratta di auto piuttosto diffuse, tra cui anche la Grande Panda. Il difetto è però stato registrato soltanto nei primi modelli prodotti nel 2025, e quindi il richiamo risulta relativamente limitato.

Perché 20 mila auto di Stellantis sono state richiamate

Il problema che ha portato a questo richiamo riguarda i cavi che servono ad alimentare il servosterzo. Nelle auto prodotte su piattaforma Smart Car all’inizio del 2025 e distribuite in Francia, il fascio di cavi è posizionato in modo tale che le normali vibrazioni che si verificano durante la marcia rischiano di danneggiare la guaina protettiva.

Alla lunga, questa potrebbe consumarsi completamente, esponendo i cavi e portando al rischio concreto di un cortocircuito. Le conseguenze di questo incidente potrebbero essere molto gravi, fino all’incendio dell’intero veicolo. Per questa ragione è molto importante far riparare questo difetto il prima possibile.

Quali sono i modelli coinvolti

Non sono ancora stati segnalati incidenti relativi a questo difetto, anche perché si tratta di un problema che emerge con l’usura e le auto coinvolte hanno poco più di un anno di vita. I modelli coinvolti sono:

  • Citroën C3, prodotte tra il 21 febbraio e il 21 maggio 2025;
  • Citroën C3 Aircross, prodotte tra il 24 febbraio e il 21 maggio 2025;
  • Fiat Grande Panda, prodotte tra agosto 2024 e aprile 2025;
  • Opel Frontera, prodotte tra l’11 marzo e il 21 maggio 2025.

Il richiamo di ognuno di questi  marchi ha un suo codice identificativo relativo al richiamo: GW9 per Citroën, F60B per Fiat e KV9 per Opel.

Come sapere se la propria auto è coinvolta

Per sapere se la propria auto è coinvolta nel richiamo si hanno due opzioni:

  • o si attende la lettera del produttore, che Stellantis invierà a ogni proprietario che ha acquistato un’auto richiamata;
  • o si può verificare se il codice VIN della propria auto è tra quelli dell’elenco elle auto richiamate.

Il codice VIN identifica il telaio di ogni singolo modello e si trova sia sulla carta di circolazione, sia sul contrassegno visibile dal parabrezza anteriore dell’auto.

Quanto dura e quanto costa la riparazione

La riparazione è relativamente rapida. Un’officina certificata Stellantis dovrebbe poterla effettuare in poco più di un’ora e mezza. A seguito delle modifiche, l’auto sarà completamente sicura e le vibrazioni non metteranno più in pericolo la guaina del fascio di cavi elettrici che alimentano il servo sterzo.

La riparazione è completamente gratuita, visto che si tratta di un guasto causato da un difetto di produzione. Anche se le conseguenze più gravi di questo difetto provengono dall’usura, è sconsigliato attendere. Se si è sicuri che la propria auto è tra quelle richiamate, è più sicuro portarla immediatamente in officina.

Auto Stellantis