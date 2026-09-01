Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 1 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 1 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 1 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quando è l'estrazione del Lotto? Quali sono i numeri vincenti del Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 29 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (157) 21 (82) 12 (79) 26 (57) 6 (51)
Cagliari: 34 (66) 20 (63) 11 (54) 26 (52) 41 (43)
Firenze: 66 (87) 24 (84) 74 (72) 49 (71) 19 (56)
Genova: 21 (69) 54 (65) 77 (57) 59 (48) 27 (45)
Milano: 65 (102) 6 (84) 90 (63) 57 (61) 67 (55)
Napoli: 11 (61) 77 (58) 89 (52) 78 (51) 66 (49)
Palermo: 13 (84) 68 (67) 20 (54) 31 (48) 26 (48)
Roma: 13 (73) 70 (62) 30 (56) 80 (44) 11 (42)
Torino: 25 (78) 90 (66) 36 (63) 3 (59) 8 (47)
Venezia: 31 (115) 20 (62) 68 (55) 40 (52) 67 (50)
Nazionale: 78 (89) 85 (59) 54 (58) 57 (51) 69 (46)

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