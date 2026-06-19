L’intelligenza artificiale, la sostenibilità e la gestione intelligente dei dati stanno ridefinendo il modo in cui le aziende prendono decisioni e costruiscono il proprio futuro. In un contesto in cui la trasformazione digitale non è più una scelta ma una necessità, la vera sfida non consiste soltanto nell’adottare nuove tecnologie, ma nel saperle integrare in una visione strategica capace di generare valore duraturo.

L’innovazione, infatti, non può essere considerata un obiettivo a sé stante. Per essere efficace deve tradursi in processi più efficienti, modelli di business più resilienti e una maggiore capacità di rispondere alle esigenze di clienti, dipendenti e stakeholder. Allo stesso tempo, la sostenibilità sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie aziendali, diventando un fattore determinante per la competitività e la crescita nel lungo periodo.

È in questo scenario che si inserisce il lavoro di Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia, una delle principali aziende tecnologiche al mondo nel campo dei software gestionali e delle soluzioni per le imprese. Carla Masperi è la nuova ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza in collaborazione con WiP, Women In Procurement.