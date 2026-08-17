Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 17 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 14 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (148)
|21 (73)
|12 (70)
|20 (58)
|41 (56)
|Cagliari:
|54 (68)
|90 (59)
|34 (57)
|28 (55)
|20 (54)
|Firenze:
|66 (78)
|16 (78)
|24 (75)
|11 (72)
|38 (65)
|Genova:
|21 (60)
|39 (58)
|67 (56)
|54 (56)
|31 (49)
|Milano:
|65 (93)
|39 (86)
|6 (75)
|9 (58)
|90 (54)
|Napoli:
|67 (79)
|79 (74)
|4 (69)
|20 (67)
|42 (54)
|Palermo:
|53 (85)
|83 (81)
|13 (75)
|25 (59)
|68 (58)
|Roma:
|25 (64)
|13 (64)
|70 (53)
|40 (53)
|57 (49)
|Torino:
|37 (84)
|25 (69)
|90 (57)
|39 (56)
|36 (54)
|Venezia:
|31 (106)
|57 (71)
|81 (55)
|20 (53)
|68 (46)
|Nazionale:
|78 (80)
|81 (52)
|85 (50)
|54 (49)
|83 (43)