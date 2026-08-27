Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 27 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 25 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (154)
|21 (79)
|12 (76)
|41 (62)
|4 (58)
|Cagliari:
|34 (63)
|20 (60)
|11 (51)
|26 (49)
|41 (40)
|Firenze:
|66 (84)
|24 (81)
|11 (78)
|38 (71)
|74 (69)
|Genova:
|21 (66)
|54 (62)
|77 (54)
|14 (47)
|59 (45)
|Milano:
|65 (99)
|6 (81)
|9 (64)
|90 (60)
|57 (58)
|Napoli:
|4 (75)
|11 (58)
|77 (55)
|88 (53)
|53 (51)
|Palermo:
|13 (81)
|68 (64)
|20 (51)
|31 (45)
|26 (45)
|Roma:
|25 (70)
|13 (70)
|70 (59)
|40 (59)
|57 (55)
|Torino:
|25 (75)
|90 (63)
|36 (60)
|3 (56)
|78 (49)
|Venezia:
|31 (112)
|20 (59)
|68 (52)
|40 (49)
|67 (47)
|Nazionale:
|78 (86)
|85 (56)
|54 (55)
|57 (48)
|68 (46)