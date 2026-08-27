Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 27 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 27 agosto 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 27 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 25 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (154) 21 (79) 12 (76) 41 (62) 4 (58)
Cagliari: 34 (63) 20 (60) 11 (51) 26 (49) 41 (40)
Firenze: 66 (84) 24 (81) 11 (78) 38 (71) 74 (69)
Genova: 21 (66) 54 (62) 77 (54) 14 (47) 59 (45)
Milano: 65 (99) 6 (81) 9 (64) 90 (60) 57 (58)
Napoli: 4 (75) 11 (58) 77 (55) 88 (53) 53 (51)
Palermo: 13 (81) 68 (64) 20 (51) 31 (45) 26 (45)
Roma: 25 (70) 13 (70) 70 (59) 40 (59) 57 (55)
Torino: 25 (75) 90 (63) 36 (60) 3 (56) 78 (49)
Venezia: 31 (112) 20 (59) 68 (52) 40 (49) 67 (47)
Nazionale: 78 (86) 85 (56) 54 (55) 57 (48) 68 (46)

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