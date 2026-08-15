Molti supermercati saranno aperti a Ferragosto ma in numerosi casi l'orario sarà ridotto: l'elenco dei punti vendita disponibili per la spesa

iStock monkeybusinessimages Supermercati aperti il 15 agosto 2026: quali catene restano aperte a Ferragosto.

Per gli italiani Ferragosto è sinonimo di pranzo in compagnia, grigliate, gite fuori porta e tavole imbandite. Ma proprio quando ci si prepara a festeggiare può capitare di accorgersi che manca un ingrediente o una bevanda o qualche prodotto indispensabile. E così scatta la fatidica domanda: “Quali supermercati sono aperti a Ferragosto 2026?”.

Come avviene ogni anno, la risposta non è uguale per tutta Italia: le principali catene della grande distribuzione hanno infatti adottato politiche differenti per sabato 15 agosto, con aperture straordinarie, orari festivi o ridotti e, in alcuni casi, chiusure.

I supermercati aperti a Ferragosto 2026

A complicare il quadro c’è il fatto che molte catene possono fornire informazioni generiche sugli orari di apertura, lasciando al contempo ai singoli punti vendita la possibilità di stabilire autonomamente se aprire a Ferragosto e con quale orario. Per questo, prima di mettersi in macchina, è opportuno controllare gli orari di apertura (e le aperture straordinarie) direttamente sul sito ufficiale del supermercato scelto.

In generale, diverse catene saranno aperte a Ferragosto, ma con aperture spesso concentrate nelle ore del mattino oppure organizzate secondo gli orari normalmente adottati la domenica. Nei centri più grandi e nelle località turistiche è più probabile trovare punti vendita aperti, mentre nei comuni più piccoli aumentano le possibilità di chiusura.

Tra le insegne che prevedono numerose aperture figurano Aldi, Bennet, Conad, Eurospin, Famila, Il Gigante, Iper, Lidl, MD, Pam e Penny Market.

Per Carrefour, Crai ed Esselunga la situazione varia maggiormente da un negozio all’altro. Coop, invece, ha indicato come orientamento generale la chiusura del 15 agosto, con riapertura il 16.

Aldi

Per Aldi, sabato 15 agosto 2026 è prevista l’apertura di tutti i punti vendita secondo l’orario abitualmente previsto per la domenica. Non significa però che tutti i supermercati osserveranno esattamente gli stessi orari. Le fasce possono infatti cambiare da un negozio all’altro.

Bennet

Bennet ha programmato un’apertura straordinaria per Ferragosto. I supermercati dovrebbero quindi essere aperti sabato 15 agosto, in molti casi con orario domenicale. Per numerosi punti vendita la fascia indicativa è quella compresa tra le 8 e le 20, anche se non si tratta necessariamente di un orario valido per tutti i negozi.

Carrefour

Per Carrefour non è stata prevista una decisione unica a livello nazionale: i singoli punti vendita possono scegliere se rimanere aperti oppure chiudere durante Ferragosto.

Conad

Anche Conad ha previsto diverse aperture straordinarie per il 15 agosto. Numerosi punti vendita resteranno aperti con orari speciali: in alcuni casi per l’intera giornata, in altri soltanto per una parte della giornata. La situazione può cambiare sensibilmente da un negozio all’altro.

Coop

Per Coop la linea generale indicata per Ferragosto è quella della chiusura dei supermercati, con riapertura prevista per il 16 agosto. Anche in questo caso possono comunque esistere situazioni specifiche legate ai singoli negozi. Per questo è prudente verificare le informazioni del punto vendita interessato.

Crai

Per Crai non esiste una regola unica valida per tutti i supermercati: i singoli negozi possono decidere autonomamente se aprire, adottare un orario ridotto oppure restare chiusi.

Esselunga

Anche per Esselunga non è previsto un calendario identico per tutti i supermercati: alcuni punti vendita resteranno chiusi, altri saranno aperti con orario ridotto e in alcune sedi potrebbe essere mantenuto il normale orario del sabato.

Eurospin

La maggior parte dei punti vendita Eurospin dovrebbe essere aperta sabato 15 agosto. Anche in questo caso, però, sono previste modalità differenti. In diversi supermercati l’orario sarà ridotto, con particolare concentrazione dell’apertura nelle ore mattutine. E non sono escluse alcune chiusure.

Famila

Per Famila la situazione è favorevole a chi deve fare la spesa durante Ferragosto: quasi tutti i punti vendita dovrebbero infatti essere aperti il 15 agosto. In molti casi, tuttavia, l’orario sarà ridotto e potrebbe concentrarsi soprattutto nelle ore del mattino.

Il Gigante

I supermercati Il Gigante saranno quasi tutti aperti durante Ferragosto, anche se non mancano alcune eccezioni: alcune sedi osserveranno un orario ridotto, mentre altre potrebbero scegliere di non aprire.

Iper

Anche Iper prevede l’apertura della maggior parte dei propri negozi nella giornata di Ferragosto. Gli orari possono essere ridotti oppure coincidere con quelli normalmente adottati la domenica.

Lidl

I supermercati Lidl risultano in generale aperti sabato 15 agosto, anche se per molti negozi è previsto un orario differente rispetto a quello di un normale sabato. Le fasce di apertura possono essere ridotte.

MD

La maggior parte dei supermercati MD dovrebbe essere aperta il 15 agosto. Non tutti, però, seguiranno il consueto orario. Diversi negozi potrebbero adottare una programmazione festiva o ridotta.

Pam

Per Pam, la maggior parte dei supermercati sarà aperta a Ferragosto, ma con possibili variazioni rispetto al normale orario. In numerosi punti vendita è prevista un’apertura ridotta o comunque organizzata secondo modalità differenti da quelle di un normale sabato. Alcuni negozi saranno invece chiusi.

Penny Market

Infine, i punti vendita Penny Market saranno quasi tutti aperti il 15 agosto. Sono però previste variazioni rispetto alla normale programmazione e alcune eccezioni con chiusure.