Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 20 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 18 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (150)
|21 (75)
|12 (72)
|41 (58)
|4 (54)
|Cagliari:
|54 (70)
|90 (61)
|34 (59)
|20 (56)
|11 (47)
|Firenze:
|66 (80)
|16 (80)
|24 (77)
|11 (74)
|38 (67)
|Genova:
|21 (62)
|54 (58)
|31 (51)
|77 (50)
|30 (46)
|Milano:
|65 (95)
|39 (88)
|6 (77)
|9 (60)
|90 (56)
|Napoli:
|67 (81)
|4 (71)
|42 (56)
|11 (54)
|77 (51)
|Palermo:
|83 (83)
|13 (77)
|25 (61)
|68 (60)
|73 (53)
|Roma:
|25 (66)
|13 (66)
|70 (55)
|40 (55)
|57 (51)
|Torino:
|37 (86)
|25 (71)
|90 (59)
|39 (58)
|36 (56)
|Venezia:
|31 (108)
|57 (73)
|20 (55)
|68 (48)
|40 (45)
|Nazionale:
|78 (82)
|81 (54)
|85 (52)
|54 (51)
|83 (45)