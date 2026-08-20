Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 20 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 20 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 18 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (150) 21 (75) 12 (72) 41 (58) 4 (54)
Cagliari: 54 (70) 90 (61) 34 (59) 20 (56) 11 (47)
Firenze: 66 (80) 16 (80) 24 (77) 11 (74) 38 (67)
Genova: 21 (62) 54 (58) 31 (51) 77 (50) 30 (46)
Milano: 65 (95) 39 (88) 6 (77) 9 (60) 90 (56)
Napoli: 67 (81) 4 (71) 42 (56) 11 (54) 77 (51)
Palermo: 83 (83) 13 (77) 25 (61) 68 (60) 73 (53)
Roma: 25 (66) 13 (66) 70 (55) 40 (55) 57 (51)
Torino: 37 (86) 25 (71) 90 (59) 39 (58) 36 (56)
Venezia: 31 (108) 57 (73) 20 (55) 68 (48) 40 (45)
Nazionale: 78 (82) 81 (54) 85 (52) 54 (51) 83 (45)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 20 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 18 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (150) 21 (75) 12 (72) 41 (58) 4 (54)
Cagliari: 54 (70) 90 (61) 34 (59) 20 (56) 11 (47)
Firenze: 66 (80) 16 (80) 24 (77) 11 (74) 38 (67)
Genova: 21 (62) 54 (58) 31 (51) 77 (50) 30 (46)
Milano: 65 (95) 39 (88) 6 (77) 9 (60) 90 (56)
Napoli: 67 (81) 4 (71) 42 (56) 11 (54) 77 (51)
Palermo: 83 (83) 13 (77) 25 (61) 68 (60) 73 (53)
Roma: 25 (66) 13 (66) 70 (55) 40 (55) 57 (51)
Torino: 37 (86) 25 (71) 90 (59) 39 (58) 36 (56)
Venezia: 31 (108) 57 (73) 20 (55) 68 (48) 40 (45)
Nazionale: 78 (82) 81 (54) 85 (52) 54 (51) 83 (45)

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