Lapo Mola e Damiano Bazzoni, autori del libro Intelligenza Artificiale e Management, sono i nuovi ospiti de "Il potere del dialogo", la rubrica di videointerviste di QuiFinanza.

Classe 1990, Andrea Bertolucci è un giornalista e autore specializzato in cultura giovanile, lifestyle, società ed economia dell’intrattenimento. La sua attività professionale lo ha avvicinato negli anni ad alcune tra le principali redazioni televisive e web nazionali. Andrea è considerato uno dei maggiori esperti di cultura Trap nel nostro Paese.

L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella quotidianità di imprese e professionisti, ma la sua diffusione non coincide automaticamente con una trasformazione efficace delle organizzazioni. Se da un lato gli strumenti di AI promettono maggiore produttività e nuovi modelli di lavoro, dall’altro pongono interrogativi sempre più urgenti su governance, leadership e processi decisionali.

È in questo contesto che si inserisce il lavoro di Lapo Mola, Professore Associato di Organizzazione Aziendale e Sistemi Informativi all’Università di Verona, e Damiano Bazzoni, consulente e docente di innovazione digitale. Nel loro libro Intelligenza Artificiale e Management (FrancoAngeli) propongono una riflessione che va oltre gli aspetti tecnologici, analizzando come l’AI stia mettendo alla prova il management e il modo stesso in cui le organizzazioni creano valore.

Lapo Mola e Damiano Bazzoni sono i nuovi ospiti de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza. Nel corso dell’intervista approfondiscono alcuni dei temi più attuali legati all’adozione dell’intelligenza artificiale, dal fenomeno della Shadow AI al ruolo della leadership, fino alle competenze che distingueranno le organizzazioni capaci di affrontare con successo il cambiamento.