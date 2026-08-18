Il rientro autunnale si preannuncia complesso per la mobilità di terra e di aria. Tutte le date delle proteste, le fasce di garanzia e i diritti al rimborso.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock A settembre i lavoratori delle ferrovie e degli aeroporti incrociano le braccia

Anche per chi non ha potuto godersi le ferie di agosto, settembre segna il rientro a pieno regime nella consuetudine lavorativa. Un ritorno alla normalità che porta con sé l’inevitabile appuntamento con i disagi della mobilità. La stagione degli scioperi dei trasporti è pronta a ripartire. Il calendario delle agitazioni si preannuncia particolarmente fitto e coinvolgerà a scatto il settore ferroviario, le infrastrutture aeroportuali e il trasporto aereo, fino a culminare in una mobilitazione generale a fine mese.

Consultare le piattaforme ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diventa quindi fondamentale per conoscere le fasce di garanzia e pianificare gli spostamenti con sufficiente anticipo, riducendo al minimo l’impatto sui ritmi lavorativi quotidiani.

I costi della mobilità e la manifesta estate senza ferie

Il rientro di settembre si preannuncia particolarmente amaro per una fetta consistente di popolazione che ha trascorso i mesi estivi in città. La riapertura delle scuole e la ripresa delle attività lavorative coincidono infatti con un periodo di forte pressione sui bilanci familiari, appesantiti dai rincari carburante e dall’aumento generale dei prezzi dei servizi. La concomitanza tra il ritorno sui luoghi di lavoro e il blocco dei mezzi di trasporto rischia di penalizzare proprio i lavoratori che non hanno beneficiato di periodi di riposo estivo e che si troveranno ad affidarsi ai mezzi privati e ad affrontare lunghe attese o tragitti alternativi particolarmente complessi.

Lo stop del settore ferroviario e delle merci

I primi disagi significativi interesseranno la rete ferroviaria nazionale subito dopo il primo fine settimana del mese. L’agitazione coinvolgerà il personale dipendente delle principali compagnie operative sulle linee ad alta velocità, sui treni a lunga percorrenza e sui convogli regionali fruiti dai pendolari:

dalle ore 21:00 di sabato 7 settembre alle ore 21:00 di domenica 8 settembre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo di Trenitalia, Trenitalia Tper e Mercitalia Rail;

tra il 10 e l’11 settembre l’agitazione interesserà il settore del trasporto merci su rotaia con il blocco dei servizi targati Captrain Italia;

la fascia di manutenzione e gestione delle infrastrutture vedrà braccia incrociate per singole realtà regionali e specifici nodi di scambio della rete.

Per i treni passeggeri restano generalmente confermate le fasce di tutela previste dalla legge nelle ore di punta della giornata lavorativa, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali.

Disagi negli aeroporti e rincari dei collegamenti

Il comparto dell’aviazione civile affronterà una serie di proteste mirate che coinvolgeranno il personale di terra, la vigilanza e i servizi di navigazione aerea. Raggiungere gli scali rappresenterà un’ulteriore incognita per i viaggiatori. I disagi alle operazioni di terra rischiano di allungare notevolmente i tempi di attesa ai varchi di sicurezza e alle aree di imbarco dei principali hub nazionali.

Le agitazioni previste per il mese di settembre nel settore aereo seguiranno una scansione temporale ben definita:

l’11 settembre le prime 4 ore della giornata vedranno l’astensione dal lavoro del personale impiegato in Poste Air Cargo;

il 13 settembre, tra le 11:00 e le 15:00, si fermeranno i servizi di terra degli scali di Pisa e Firenze e il personale della vigilanza privata negli aeroporti di Fiumicino, Torino e Malpensa;

il 30 settembre si terrà uno stop nazionale di 4 ore per i lavoratori dell’Enav e della società di manutenzione impianti Techno Sky.

Le compagnie aeree saranno tenute a pubblicare l’elenco dei voli garantiti per le date interessate dalle proteste, offrendo soluzioni alternative ai passeggeri coinvolti.

Lo sciopero generale plurisettoriale e il trasporto pubblico

A chiudere il quadro delle agitazioni del mese sarà una protesta a carattere generale che rischia di paralizzare la mobilità nelle grandi città:

per l’intera giornata del 26 settembre è stato proclamato uno sciopero generale plurisettoriale di 24 ore che potrà coinvolgere i servizi pubblici e il trasporto locale;

l’adesione di diverse sigle di rappresentanza rischia di creare un effetto palla di neve sui servizi essenziali e sulla viabilità cittadina.

I comuni e le aziende di trasporto locale saranno chiamati a comunicare con adeguato anticipo le fasce orarie in cui autobus, metropolitane e tram garantiscono il servizio minimo indispensabile.

Diritti dei passeggeri, rimborsi e tutele per i viaggiatori

A fronte di cancellazioni, ritardi prolungati o sovrapprezzi causati dalle riprogrammazioni forzate, la normativa europea garantisce precisi diritti ai cittadini. Chi subisce la cancellazione di un treno o di un volo a causa di uno sciopero ha diritto alla scelta tra il rimborso integrale del biglietto inutilizzato o la ricollocazione su un viaggio alternativo prima possibile, senza costi aggiuntivi.