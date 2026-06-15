Solidarietà, community e impatto sociale: l’impegno quotidiano della Fondazione Arcaplanet

Monica Gagliardi è una speciale combinazione di passione e competenza. Parlare con lei di pet care significa parlare di azioni concrete, educazione e consapevolezza. Un'intervista ricca di spunti, con un finale che vi emozionerà

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Barbara Del Pio

Giornalista

Responsabile editoriale dei magazine di Italiaonline. Scrive di attualità, innovazione e sport. Cerca e racconta storie ed idee notevoli

L’ospite della nuova puntata di “Ladies First”, la rubrica di QuiFinanza in cui vi raccontiamo storie e donne di valore, è Monica Gagliardi, Chief Customer Officer di Arcaplanet. Monica vive e lavora con e per i pet e le loro famiglie. Con lei abbiamo parlato della passione che accomuna milioni di italiani per gli animali e compreso come e quanto si intrecci con valori come solidarietà, appartenenza e impatto sociale. Con lei siamo entrati nel quotidiano della Fondazione Arcaplanet, l’organizzazione no-profit di cui Monica è presidente.

La piaga degli abbandoni e le adozioni consapevoli. La promozione del benessere animale e il supporto delle comunità attraverso progetti concreti. Un impegno costante, competente e appassionato che ispira la Fondazione ed è alla base della filosofia e delle strategie aziendali.

Un’intervista molto intensa che non poteva non concludersi con una bellastoria che vi lasciamo scoprire insieme a tutto il resto.

Solidarietà, community e impatto sociale: l’impegno quotidiano della Fondazione Arcaplanet
Ufficio Stampa Arcaplanet
Monica Gagliardi, Chief Customer Officer di Arcaplanet e presidente della Fondazione Arcaplanet
Ladies First