A settembre sono in programma numerosi scioperi nei trasporti. Tutte le date da segnare per treni, bus, aerei e trasporto locale

ANSA Scioperi settembre 2026, treni, bus e aerei a rischio: le date da segnare sul calendario

Il rientro dalle ferie sarà segnato da una serie di scioperi che interesseranno diversi comparti dei trasporti italiani. Secondo il calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono già numerose le agitazioni programmate a settembre, con possibili disagi per viaggiatori, pendolari e chi deve spostarsi nel corso del mese.

Il calendario resta comunque in aggiornamento: gli scioperi possono essere cancellati, ma anche aggiunti o spostati.

Scioperi 4 e 5 settembre: Genova e Venezia

Il trasporto pubblico locale sarà interessato da molte agitazioni territoriali e locali, distribuite lungo tutto il mese. Il 4 settembre è previsto uno sciopero di 8 ore del personale AMT di Genova. Il 5 settembre sarà invece la volta del personale ATVO di Venezia, con uno sciopero di 4 ore dalle 16 alle 20.

Scioperi 7 e 8 settembre: stop di 24 ore per i treni

Il 7 e 8 settembre il settore ferroviario sarà interessato da diverse mobilitazioni, con impatti sia a livello regionale che nazionale. In Piemonte è previsto uno sciopero del personale della Direzione Customer Operations regionale di Trenitalia, che durerà 24 ore: dalle 21.18 del 7 settembre alle 21.17 dell’8 settembre. Sempre il 7 settembre, in Trentino-Alto Adige, è in programma un’astensione di 8 ore del personale mobile Trenitalia della Direzione Operazioni e Rete, dalle 9.01 alle 17.00.

Alle agitazioni regionali si aggiungono, nello stesso arco temporale, diversi scioperi nazionali. CUB Trasporti e SGB hanno infatti proclamato una mobilitazione nazionale, dalle 21.18 del 7 settembre alle 21.17 dell’8 settembre, che coinvolgerà tutte le imprese ferroviarie. Nella stessa fascia oraria sono inoltre previsti lo sciopero del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e un’ulteriore astensione nazionale del personale delle imprese ferroviarie.

Scioperi 10 settembre: le città e i settori coinvolti

Il 10 settembre sono previste le seguenti agitazioni:

a Trento, dove il personale di Trentino Trasporti si fermerà dalle 11 alle 15;

a Foggia, dove il personale ATAF sarà coinvolto in uno sciopero di 8 ore diviso in due fasce, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30;

a Verona, dove è programmato un ulteriore sciopero di 24 ore del personale della manutenzione, amministrativo e di ingegneria di Rfi Doit Ut Sud dalle 21.00 del 10 alle 20.59 dell’11 settembre.

Nella stessa fascia oraria si svolgerà anche lo sciopero nazionale dei lavoratori di Captrain Italia, società attiva nel trasporto merci su rotaia.

Sciopero 13 settembre: a rischio il trasporto aereo

Il 13 settembre sono previsti disagi anche nel trasporto aereo. Dalle 11.00 alle 15.00 incrocerà le braccia il personale di Toscana Aeroporti, Gh Toscana e Consulta negli scali di Pisa e Firenze.

Per l’intera giornata sono invece previste agitazioni per il personale degli istituti di vigilanza negli aeroporti di Roma Fiumicino, Varese e Torino.

Scioperi 15 settembre: le città coinvolte

Il 15 settembre sarà una delle giornate più delicate per il trasporto pubblico locale, con diversi scioperi in programma. A Napoli è prevista un’agitazione di 4 ore del personale delle metropolitane dell’area ferro ANM, dalle 12.45 alle 16.45. In Toscana sono inoltre previste agitazioni di 24 ore di Autolinee Toscane nel bacino di Firenze e nella sede operativa di Prato.

Sempre il 15 settembre sono previsti scioperi nel bacino di Ravenna di Start Romagna, dalle 8.30 alle 12, compreso il reparto traghetto, e una nuova agitazione di 24 ore del personale ATVO di Venezia.

Sciopero 26 settembre: trasporti, scuola, sanità e altri settori

Per fine mese si terrà uno sciopero nazionale che coinvolgerà più settori (scuola, sanità, trasporti, pubblico impiego, benzinai, Tpl). Indetto da Csle con adesione Fi-Si, durerà 24 ore.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, si tratta quindi di un’agitazione distinta dagli scioperi specifici che coinvolgono direttamente Trenitalia o RFI nelle altre date di settembre. La giornata di sabato potrebbe avere ripercussioni soprattutto sul traffico turistico e sugli spostamenti del fine settimana.

Sciopero 30 settembre: stop per il trasporto aereo

Sul fronte del trasporto aereo, la data da tenere maggiormente sotto controllo è mercoledì 30 settembre. Dalle 13.00 alle 17.00 sono previsti due scioperi nazionali che coinvolgeranno il personale di Enav e Techno Sky. Quest’ultima è la società responsabile della gestione e manutenzione degli impianti tecnologici aeroportuali.