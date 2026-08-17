Addio alle sbarre ai caselli, come funziona il sistema free-flow e dove è già attivo in Italia

I portali con sensori calcolano il percorso tramite la targa. Chi dimentica il saldo rischia multe fino a 344 euro e il taglio dei punti

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Addio alle sbarre ai caselli, come funziona il sistema free-flow e dove è già attivo in Italia
ANSA
Dove è già attivo il sistema free-flow.
Come funziona il sistema free flow? Quali sono le sanzioni per il pagamento? Dove è attivo il free flow in Italia?

Anche in Italia arriva il free flow, un termine che indica un addio alle sbarre ai caselli autostradali. In altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Portogallo, il sistema a “flusso libero” è già ampiamente utilizzato. Ora arriva anche in Italia, con alcune zone che hanno già iniziato a sperimentare una nuova tecnologia di pagamento.

Questo permette di pagare entro 15 giorni e non direttamente in autostrada. Può semplificare i viaggi di moltissimi, ma mettere in difficoltà chi, per un motivo o per un altro, dimentica il pagamento. Infatti sono previste sanzioni per chi non paga il pedaggio entro il termine stabilito, con multe che vanno da 87 a quasi 400 euro, oltre al recupero del pedaggio stesso.

Come funziona il free-flow

Senza più sbarre, come si paga il pedaggio? Il free-flow presenta delle strutture metalliche sopraelevate rispetto alla carreggiata dotate di telecamere e sensori.

Per chi possiede un dispositivo Telepass, UnipolMove o di altri operatori, il passaggio sotto il portale registra l’addebito del pedaggio in automatico.

Per chi invece non ha un dispositivo simile, le telecamere fotografano la targa, riconoscono il veicolo e calcolano l’importo per chilometraggio percorso, quantificando quanto dovuto.

Come cambia il pagamento?

La vera differenza è quindi come cambia il pagamento, perché non si paga più direttamente all’uscita dell’autostrada, ma entro 15 giorni solari e consecutivi dal transito.

Il pagamento avviene attraverso le applicazioni ufficiali dei gestori, ma anche tramite siti web dedicati o sportelli fisici abilitati.

Cosa succede a chi non paga

Chi però non paga entro 15 giorni rischia multe salate. Dopo un primo sollecito di pagamento, con tanto di aggiunta di spese di notifica e di recupero crediti, la pratica passa alla Polizia Stradale per violazione dell’articolo 176 del Codice della Strada.

A quel punto parte la sanzione amministrativa che va da 87 a 344 euro, con la contestuale decurtazione dei punti della patente e comunque l’obbligo di saldare il pedaggio originario maggiorato.

Dove è già attivo

Come indicato da Repubblica, in alcune tratte autostradali si sta sperimentando il flusso libero, il free-flow. Si tratta del modello che azzera le barriere fisiche, quindi le sbarre e i caselli autostradali, per pagare il pedaggio.

Mentre all’estero è già molto utilizzato, in Italia è stato attivato su circa 200 km della rete nazionale, principalmente al nord.

È infatti attivo su:

  • A36 (Pedemontana Lombarda, prima apripista in Italia);
  • A33 Asti-Cuneo;
  • tangenziali di Como (A59) e Varese (A60);
  • raccordo Ospitaletto-Montichiari.

Il tema delle truffe

C’è poi un ultimo tema che va tenuto in considerazione, ovvero i criminali informatici. Così come per molti altri sistemi di pagamento, anche con il free-flow arriva ai telefoni dei guidatori un messaggio sul pagamento ancora da effettuare.

Si è venuta così a creare una situazione nuova di tentativo di furto di dati e soldi. Rispetto al metodo tradizionale di pagamento direttamente al casello, in questo caso si rischia di cliccare sul link all’interno di SMS o email di falsi gestori.

La regola d’oro è sempre la stessa: non si clicca sul link all’interno di comunicazioni informali come SMS ed email. I pagamenti possono avvenire anche allo sportello, quindi se si ha il dubbio ci si può recare fisicamente sul posto per verificare la propria posizione.

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