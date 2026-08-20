Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il calendario delle riaperture scolastiche e dei ponti Regione per Regione

Settembre segna l’inevitabile rientro nei ranghi della routine quotidiana. Un ritorno alla normalità che porta con sé l’appuntamento con la ripresa delle attività didattiche e la riorganizzazione dei tempi familiari.

La stagione del rientro in classe si preannuncia tuttavia a geometria variabile, scandita da un calendario a doppia velocità che vedrà la prima campanella suonare a scaglioni lungo tutta l’Italia.

Calendario scolastico 2026 2027, la prima campanella per ogni Regione

È fondamentale consultare le delibere territoriali diventa per orientarsi tra le date d’avvio stabilite per la scuola dell’obbligo e programmare la gestione dei figli con sufficiente anticipo, riducendo al minimo l’impatto sui ritmi lavorativi e sulla logistica familiare.

I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti del Trentino-Alto Adige, seguiti a ruota da Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto, mentre chiudono la fila il 16 settembre la maggior parte delle Regioni del Centro-Sud.

Regione Data d’inizio Trentino-Alto Adige 8 settembre (Bolzano) / 9 settembre (Trento) Piemonte 11 settembre Valle d’Aosta 11 settembre Veneto 11 settembre Campania 14 settembre Friuli-Venezia Giulia 14 settembre Lombardia 14 settembre Sardegna 14 settembre Sicilia 14 settembre Umbria 14 settembre Emilia-Romagna 15 settembre Toscana 15 settembre Abruzzo 16 settembre Basilicata 16 settembre Calabria 16 settembre Lazio 16 settembre Liguria 16 settembre Marche 16 settembre Molise 16 settembre Puglia 16 settembre

Si ricorda che la gestione delle scuole dell’infanzia e degli asili nido sono demandati direttamente ai municipi e agli istituti stessi, dunque potrebbero non rispondere alla medesima calendarizzazione di scuola primaria e secondaria.

Il calendario dei ponti: l’Immacolata salva l’inverno, primavera “corta”

L’intreccio tra la scansione dei mesi e la disposizione dei giorni festivi mostra un quadro decisamente sbilanciato nella prima parte dell’anno scolastico. Se l’inverno regalerà qualche parentesi di respiro continuativo, la primavera si preannuncia avara di occasioni per allontanarsi dai banchi e concedersi brevi periodi di riposo:

l’unico vero maxi-ponte del primo trimestre si concentrerà a ridosso dell’Immacolata: con l’8 dicembre collocato di martedì, la quasi totalità dei calendari regionali ha accordato lo stop anche per lunedì 7 dicembre, garantendo quattro giornate consecutive di pausa da sabato 5 a martedì 8 dicembre;

le classiche fermate per le festività natalizie e pasquali seguiranno la consueta direttrice nazionale: lezioni sospese dal 23-24 dicembre al 7 gennaio per il Natale, e dal 25 al 30 marzo per la Pasqua;

la stagione primaverile risulterà al contrario fortemente penalizzata dall’incastro del calendario, con il 25 aprile posizionato di domenica e il 1° maggio di sabato, lasciando al solo 2 giugno (mercoledì) il ruolo di isola di riposo infrasettimanale.

Le delibere locali tra folklore e autonomia

A completare la quadratura del cerchio intervengono le singole autonomie locali, che hanno integrato il calendario con soste mirate in corrispondenza di ricorrenze locali e momenti di forte radicamento territoriale: