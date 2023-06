Fonte: Ansa Messi, maxi offerta dall’Arabia Saudita: le cifre

La stagione calcistica che sta per concludersi verrà ricordata per essere stata la prima dopo oltre due decenni in cui uno dei protagonisti assoluti del calcio mondiale (per molti il più grande), ossia Cristiano Ronaldo, ha disputato buona parte dell’anno giocando in un club extra europeo. Dopo aver trascorso il Mondiale in Qatar da gregario invece che da dominatore assoluto come ci aveva abituato lungo tutta la sua carriera, lo scorso dicembre il campione portoghese annunciava il passaggio dal Manchester United (con cui la seconda esperienza della sua vita stava andando tutt’altro che bene, a suon di panchine e prestazioni opache) alla squadra saudita dell’Al Nassr.

A convincere CR7 a trasferirsi in Medio Oriente devono essere stati soprattutto i 200 milioni di euro di stipendio che il club ha inserito nel suo contratto d’ingaggio, con una durata prevista di 2 anni e mezzo. Ma, oltre a questo, la prospettiva che gli emirati hanno pensato per il 5 volte Pallone d’oro è quella di farne un vero e proprio ambasciatore nel mondo della crescita sportiva ed imprenditoriale dell’Arabia Saudita (con la possibilità di sottoscrivere altri ricchissimi accordi di sponsorizzazione e pubblicità).

Leo Messi vuole fuggire da Parigi: offerta senza precedenti dall’Arabia Saudita

Lo stesso meccanismo appena descritto è quello che si sta verificando anche per l’altra indiscussa star dell’ultimo ventennio, vale a dire Leo Messi. Anche lui insoddisfatto del suo attuale club (quel Paris Saint Germain con cui ha vinto l’ultimo campionato francese, con tanto di festa d’addio trasmessa in esclusiva su DAZN ), anche lui desideroso di nuove sfide dopo aver completato il suo palmares proprio con il Mondiale in Qatar vinto da capitano dell’Argentina, la Pulce è ad un passo dal cedere alle lusinghe di un’altra squadra araba, l’Al Hilal.

A dare conferma dell’indiscrezione è stato il quotidiano francese L’Equipe, che ha fornito anche alcuni dettagli trapelati da fonti molte vicine all’ex numero 10 del Barcellona. Secondo quanto riportato in un recente articolo, Messi si sarebbe convinto a lasciare Parigi per due questioni principali. La prima sarebbe la mancanza di programmazione del club, che anche quest’anno non è riuscito nemmeno ad avvicinarsi alla vittoria della Champions League nonostante i tantissimi milioni spesi dal presidente Nasser Al-Khelaifi. La seconda invece riguarderebbe l’ingaggio.

Proposta indecente dell’Al Hilal per Leo Messi: i numeri

Ed è qui che arriva la parte più calda della questione. Oltre alle notizie riportate dai media d’oltralpe, anche il giornale spagnolo Mundo Deportivo sarebbe entrato in possesso di alcune anticipazioni riguardanti la cifra da capogiro che la Pulce andrebbe a guadagnare alla corte saudita. In particolare, staremmo parlando di uno stipendio netto da 400 milioni di euro l’anno, con la possibilità di firmare un contratto della durata di 2 anni.

Un guadagno mai visto, che lo proietterebbe all’istante in vetta alla classifica dei calciatori più pagati al mondo. C’è da scommettere che la reazione dello stesso Cristiano Ronaldo – da sempre in competizione con l’argentino sia dentro che fuori dal campo – non sarebbe proprio delle migliori, visto che il suo emolumento si fermerebbe esattamente a metà di quello dello storico rivale.