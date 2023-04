Inter-Juventus di Coppa Italia, come vederla in TV e streaming

Fonte: ANSA Inter-Juventus, come vederla in TV e streaming

In una stagione dai contorni gloriosi per il calcio italiano (con ben 5 squadre del nostro campionato qualificate alle semifinali delle tre coppe europee), la settimana appena iniziata sarà quella decisiva per capire chi si aggiudicherà il primo trofeo nazionale dell’anno. Nelle serate di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile infatti sono in programma le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, con la presenza di 4 squadre a contendersi l’accesso all’atto conclusivo del torneo (in programma il prossimo mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma).

Nel primo dei due incontri l’Inter di Simone Inzaghi (detentrice in carica dopo il trionfo nell’edizione dello scorso anno) proverà ad eliminare la Juventus di Massimiliano Allegri (già finalista proprio dodici mesi fa), mentre nella gara della sera successiva sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano a doversi difendere dall’assalto della Cremonese allenata da Davide Ballardini (nella gara di andata i viola si sono imposti in trasferta con il risultato di 0 a 2).

La Juventus a San Siro contro l’Inter, in palio la finale di Coppa Italia: tutto quello che c’è da sapere

Concentrandosi sul terzo derby d’Italia della stagione (dopo i due disputati in campionato e il match dell’andata), le due squadre più blasonate del nostro calcio arrivano alla semifinale di Coppa Italia con il morale alle stelle. I bianconeri sono reduci dalla cavalcata in Europa League, con l’eliminazione dei portoghesi dello Sporting Lisbona che ha permesso alla Vecchia Signora di inserirsi tra le prime quattro della competizione (insieme alla Roma di José Mourinho, che ha eliminato gli olandesi del Feyenoord). Ora, in campo europeo, per i ragazzi di Massimiliano Allegri ci sarà il doppio confronto con gli spagnoli del Siviglia ( in onda tra l’11 e il 18 maggio su DAZN ).

Per quanto riguarda i nerazzurri, lo stato di forma della squadra è alquanto preoccupante, visti i risultati parecchio altalenanti conseguiti in campionato (dove l’Inter è in piena bagarre per il 4° posto): nonostante questo, la squadra arriva alla sfida con la Juve forte di una semifinale di Champions League che mancava ad Appiano Gentile da oltre un decennio, ossia da quella stagione 2009/10 in cui arrivò il Triplete targato proprio José Mourinho. Dati i molti impegni su tutti i fronti, Simone Inzaghi dovrà essere in grado di gestire le energie dei suoi uomini migliori, anche in vista di un’ipotetica aggiunta dei tempi supplementari.

Sfida di fuoco tra Inter e Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: come vedere il match in TV e streaming

L’ipotesi che la partita in programma mercoledì 26 aprile (con calcio d’inizio alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano) possa non terminare nei 90 minuti regolamentari non è delle più remote. Difatti, dopo il risultato di 1 a 1 nel match di andata disputato all’Allianz Stadium di Torino, ogni possibile pareggio al termine del secondo tempo aprirebbe la strada ai 30 minuti di extra time.

Nell’elenco riportato in seguito inseriamo lo schema completo delle semifinali di Coppa Italia, ricordando che entrambi i match in programma sono visibili in chiaro alle ore 21 su Rai Uno e sulla piattaforma online RaiPlay.

Coppa Italia – edizione 2022/23

Mercoledì 26 aprile 2023, ore 21

Inter-Juventus (andata 1-1)

Giovedì 27 aprile 2023, ore 21

Fiorentina-Cremonese (andata 0-2)