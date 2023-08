F1 Olanda, dove seguire in tv il GP di Zandvoort

Fonte: ANSA Max Verstappen e Charles Leclerc

Poco meno di un mese di pausa che però, per gli appassionati e gli addetti ai lavori, sono sembrati un’eternità. La F1, dopo la sosta estiva al termine del GP del Belgio andato in scena a Spa lo scorso 30 luglio, torna in pista nei vicini Paesi Bassi per il GP d’Olanda a Zandvoort. Un altro tracciato in cui il due volte iridato Max Verstappen è ancora di casa, una pista che può regalargli punti importanti per mettere in cassaforte, ce ne fosse bisogno, il terzo titolo consecutivo.

Tra record e speranze

La Formula 1 riparte dall’Olanda e soprattutto dall’idolo orange Max Verstappen. Al termine della solita e lunga pausa estiva il Circus della velocità torna in pista a Zandvoort dove il campione del mondo della Red Bull proverà a inanellare l’ennesimo record davanti ai suoi tifosi. L’olandese volante punta ad eguagliare le nove vittorie di fila dell’ex ferrista Sebastian Vettel, oltre che a mettere, se ce ne fosse bisogno, un’altra pietra tombale sul Mondiale 2023 dove è in testa alla classifica con 125 punti di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez.

“Le vacanze estive sono state davvero belle e ho trascorso un bel po’ di tempo rilassandomi con gli amici – ha detto Verstappen – sono entusiasta di iniziare la seconda metà della stagione adesso, e non c’è modo migliore per iniziare se non in Olanda. È un circuito fantastico e, naturalmente, i fan sono incredibili lì, quindi sono decisamente entusiasta di tornare in pista. Il tempo potrebbe essere clemente, ma non importa; in ogni caso, bagnato o asciutto, faremo del nostro meglio per assicurarci di ottenere il massimo dei punti”.

In casa Ferrari c’è voglia di ripartire da quanto di buono fatto vedere a Spa, anche per farsi trovare pronti in vista del Gp di casa a Monza tra due settimane. Ma la Rossa, fatta eccezione per l’irraggiungibile Red Bull, dovrà vedersela prima di tutto con una Mercedes in continua crescita e le temibili McLaren e Aston Martin.

“Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti ad affrontare la seconda parte della stagione” afferma Frédéric Vasseur, team principal Ferrari. “Vogliamo ripartire da quanto di positivo si è visto in Belgio – spiega il manager francese – ovvero un ottimo lavoro di preparazione e una buona esecuzione in gara sia a livello di strategie che di passo, di gestione gomme e di pit stop: fattori che, messi tutti insieme, ci hanno permesso di raccogliere un podio meritato con Leclerc. Saremo come sempre focalizzati su noi stessi ben sapendo che su una pista corta come Zandvoort i valori alle spalle della Red Bull saranno ancora più ravvicinati rispetto a Spa-Francorchamps”.

F1 Olanda, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Zandvoort? In Olanda, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il podio.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti

Venerdì 25 agosto

12:30-13:30 Prove Libere 1

16:00-17:00 Prove Libere 2

Sabato 26 agosto

11:30-12:30 F1 Prove Libere 3

15:00-16:00 F1 Qualifiche

Domenica 27 agosto

15:00 F1 Gara