Torna l’Europa League: come vedere le partite delle italiane gratis

Con l’arrivo di settembre e l’inizio dei campionati nazionali che già da diverse settimane stanno tenendo incollati milioni di tifosi e appassionati, torna anche la magia delle coppe europee. Se da un lato c’è sempre grande attenzione nel nostro Paese nei confronti della Champions League (il torneo continentale più prestigioso, che quest’anno vede la partecipazione di quattro squadre italiane qualificate direttamente alla fase a gironi), molto alte sono le aspettative anche per le due compagini di Serie A impegnate nella Uefa Europa League, che dalla stagione 2009-2010 ha sostituito il precedente formato storico della Coppa Uefa.

Ai nastri di partenza ci sono la Roma allenata da José Mourinho – reduce da una campagna acquisti estiva molto esaltante, che la proietta di diritto tra le favorite della competizione – e la Lazio del tecnico toscano Maurizio Sarri. Entrambe le compagini non hanno avuto bisogno di sostenere alcun turno preliminare e sono state inserite direttamente nella fase a gironi, che in questa prima parte di stagione vede la partecipazione di 32 squadre divise in otto raggruppamenti.

Europa League, grandi speranze per Lazio e Roma: ecco i loro match di oggi

Il primo turno è in programma per la giornata di oggi (giovedì 8 settembre 2022) ed entrambi i club della Capitale sono chiamati ad una prova non semplice, almeno sulla carta. La Lazio disputerà la partita in casa, presso lo Stadio Olimpico, dove ospiterà gli olandesi del Feyenoord. Gli avversari di questa sera (le formazioni scenderanno in campo alle ore 21) sono di certo la squadra più ostica da affrontare per i biancocelesti, che nel girone F vedono la presenza anche dei danesi del Midtjylland e degli austriaci dello Sturm Graz.

La Roma invece esordisce in trasferta in questo suo cammino europeo e lo fa con un match in casa del Lugodorets, ostica compagine bulgara il cui stadio ha sede nella città di Razgrad. L’altra partita del gruppo C è quella tra i finlandesi dell’HJK di Helsinki e gli spagnoli del Real Betis di Siviglia. Le due sfide si svolgono in contemporanea, con il calcio d’inizio fissato per le ore 18:45.

Europa League, il programma completo della prima giornata della fase a gironi

Questo il programma completo della prima giornata della fase a gironi della Uefa Europa League 2022-2023:

Girona A

Zurigo – Arsenal

Psv Eindhoven – Bodo\Glimt

Girone B

AEK Larnaca – Rennes

Fenerbahce – Dinamo Kiev

Girone C

Ludogorets – Roma

HJK – Real Betis

Girone D

Malmo – Braga

Union Berlin – Union St.Gilloise

Girone E

Manchester United – Real Societad

Monia Nicosia – FC Sheriff

Girone F

Lazio – Feyenoord

Strurm Graz – Midtjylland

Girone G

Friburgo – Qarabag

Nantes – Olimpyacos

Girone H

Ferencvaros – Trabzonspor

Stella Rossa Belgrado – Monaco

Tutte le partite verranno trasmesse in contemporanea sia da Sky Sport che da DAZN, mentre Lazio-Feyenord sarà visibile anche sul canale satellitare Tv8. Prima di ogni gara è previsto uno studio prepartita in cui verranno sviscerate le formazioni ufficiali, mentre al termine dei match verranno riproposti gli highlights di tutta la prima giornata.

Come vedere gratis tutte le partite di Europa League gratis su DAZN

Esiste anche la possibilità di fruire di tutto il calcio trasmesso da Dazn in modalità completamente gratuita. Questo è possibile grazie a DAZN Fun, la sezione che permette a tutti gli utenti maggiorenni di pronosticare i risultati e vincere numerosi premi, compresi moltissimi codici prepagati DAZN tramite cui accedere alla piattaforma senza alcun costo aggiuntivo.

Per registrarsi su DAZN Fun, sia da computer che da smartphone e tablet, è necessario collegarsi alla pagina principale di questa piattaforma e compiere alcuni semplici passaggi:

Cliccare sul pulsante Registrati.

Compilare il modulo di registrazione con i dati personali.

Apporre il segno di spunta per accettare l’informativa sulla privacy.

Dichiarare di essere maggiorenni.

Dopodiché basterà premere nuovamente sul pulsante Registrati. In questo modo il nuovo account di DAZN Fun sarà immediatamente attivo e anche solo con questo primo passaggio verranno assegnati ben 250 punti virtuali che potranno essere convertiti in codici DAZN e utilizzati per ottenere buoni e sconti.

Infine, esiste anche la possibilità di usufruire delle carte prepagate DAZN: basterà farsi regalare uno dei tre buoni previsti dall’azienda e iniziare ad usufruire del servizio senza alcun costo aggiuntivo. Le carte possono essere acquistate nei principali negozi di elettronica (anche online), nei supermercati convenzionati, oltre che nei bar e nei negozi abilitati Mooney e PUNTOLIS. Sono disponibili in tre formati differenti:

Carta regalo da 1 mese , dal costo di 29,99 euro.

, dal costo di 29,99 euro. Carta regalo da 3 mesi , dal costo di 79,90 euro.

, dal costo di 79,90 euro. Carta regalo da 6 mesi, dal costo di 149,90 euro.