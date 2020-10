iPhone 12, tutto sui modelli Mini, Pro, Pro Max: uscita, design, prezzo

editato in: da

L’incredibile attesa per l’iPhone 12 sta per finire. La nuova famiglia di casa Apple verrà presentata in tutto il mondo a brevissimo.

Come anche noi di QuiFinanza vi avevamo anticipato, la notizia era già circolata ma ora è ufficiale: Apple ha infatti spedito gli inviti all’evento virtuale, chiamato “Hi, Speed”.

Dopo il lancio dell’iPhone “low cost” ad aprile scorso con il modello iPhone SE di seconda generazione a 499 euro, con fattezze di quelli della generazione 2014, schermo più piccolo e con il tasto Home al posto del riconoscimento facciale, abbinate alla potenza dell’iPhone 11 del 2019, ecco dunque il nuovo iPhone 12.

iPhone 12, i modelli

La presentazione della nuova gamma iPhone 12 sarà martedì 13 ottobre alle 19 ore italiane. Saranno Tim Cook in persona e soci a presentare la nuova famiglia di iPhone 12, che quest’anno sarà composta da ben 4 dispositivi:

iPhone 12 Mini : display OLED da 5,4″ e doppia fotocamera

: display OLED da 5,4″ e doppia fotocamera iPhone 12 : display OLED da 6,1″ e doppia fotocamera

: display OLED da 6,1″ e doppia fotocamera iPhone 12 Pro : display OLED da 6,1″ e tripla fotocamera

: display OLED da 6,1″ e tripla fotocamera iPhone 12 Pro Max: display OLED da 6,7″ e tripla fotocamera.

Tutta la gamma del nuovo iPhone 12, che arriva in forte ritardo sulla tabella di marcia dell’azienda di Cupertino causa Covid, sarà dotata del nuovo SoC Apple A14, che ha già dimostrato di essere molto veloce, e saranno tutti compatibili con la rete 5G. Ma non tutti saranno in grado di sfruttare le onde millimetriche, cioè il 5G più veloce: forse solo iPhone 12 Pro Max potrà usare le onde mmWave, gli altri solo le Sub-6GHz.

iPhone 12, il design e le caratteristiche

Design eccellente, innovativo, più “spigoloso” pare, che ancora però non ci conosce. Secondo i rumors l’iPhone 12 dovrebbe avere queste caratteristiche:

più simile a un iPad o un iPhone 5

schermo OLED più sottile con uno scanner di impronte digitali sullo schermo

aspetto “significativamente” diverso grazie a un telaio in acciaio inossidabile che ricorda il leggendario iPhone 4

bordi piatti in acciaio inossidabile al posto dei modelli attuali con disegni curvi

angoli più nettamente arrotondati, simili all’iPad Pro lanciato nel 2018.

schermi piatti, al posto dei bordi inclinati di 11 Pro e Pro Max.

iPhone 12: il prezzo

Come tutti gli iPhone anche quelli della gamma 2020/21 non saranno per nulla economici. La stessa rete 5G fa salire i costi di produzione.

Il modello di ingresso potrebbe costare 749 dollari, il top di gamma anche oltre 1.200. Ma sono speculazioni tutte da confermare.