Amazon Prime Day, nuovi maxi sconti: pc e notebook a prezzi mai visti

Se già da inizio mese i saldi estivi sono partiti nei negozi di tutta Italia, è tempo di sconti e promozioni anche su Amazon, con ben due giornate dedicate esclusivamente alle super offerte su tantissimi prodotti in vendita. Quest’anno infatti il tradizionale Prime Day raddoppia: la multinazionale statunitense numero uno al mondo per le vendite online propone per il 12 e 13 luglio migliaia di articoli ribassati ad un prezzo davvero speciale.

Come avere gratis i maxi sconti del Prime Day su Amazon

L’unico prerequisito necessario per usufruire dei maxi sconti promossi dall’azienda leader nell’e-commerce è quello di essere iscritti ad Amazon Prime, il servizio che permette di ricevere spedizioni illimitate in un giorno per oltre 2 milioni di prodotti. Per tutti gli altri presenti del vastissimo catalogo dell’azienda i tempi sono comunque compresi tra i 2 e i 3 giorni. Ma non è tutto: l’iscrizione al programma Prime permette anche di ricevere in anteprima le offerte lampo di Amazon, che riserva ai suoi abbonati l’accesso anticipato per questa tipologia di promozioni.

Se non siete già clienti di Amazon Prime, potete iscrivervi gratis cliccando qui. I nuovi clienti possono beneficiare del servizio per 30 giorni senza alcun costo, con la facoltà di tornare indietro in ogni momento. Al termine del mese l’abbonamento si rinnova automaticamente a soli 36 euro all’anno oppure a 3,99 euro al mese, in base al piano scelto. I vantaggi sono gli stessi, cambia solo l’intervallo di addebito.

Gli sconti Prime Day sui servizi Amazon: Audible, Gaming, Video

Prima di guardare assieme gli esclusivi notebook e pc di Amazon scontati a dei prezzi davvero incredibili, vi segnaliamo le super offerte per i servizi della compagnia di Jeff Bezos.

Amazon Audible . Stiamo parlando dell’app più scaricata per ascoltare migliaia di audiolibri e podcast. E’ possibile usufruire del periodo di prova gratuito di cui vi abbiamo parlato qui, oppure della maxi offerta dei Prime Day: solo 2,95 euro al mese per 6 mesi invece di 9,99 euro. Un’ottima soluzione per stare in compagnia di questi podcast, i migliori dell’estate.

. Stiamo parlando dell’app più scaricata per ascoltare migliaia di audiolibri e podcast. E’ possibile usufruire del periodo di prova gratuito di cui vi abbiamo parlato qui, oppure della maxi offerta dei Prime Day: solo 2,95 euro al mese per 6 mesi invece di 9,99 euro. Un’ottima soluzione per stare in compagnia di questi podcast, i migliori dell’estate. Prime Gaming . La piattaforma per i videogiocatori di Amazon in questi due giorni permetterà agli abbonati di scaricare alcuni titoli gratuitamente. Tra questi ce ne sono tre della saga di Star Wars, l’edizione leggendaria di Mass Effect, il classico Metal Slug 2 e Need for Speed Heat.

. La piattaforma per i videogiocatori di Amazon in questi due giorni permetterà agli abbonati di scaricare alcuni titoli gratuitamente. Tra questi ce ne sono tre della saga di Star Wars, l’edizione leggendaria di Mass Effect, il classico Metal Slug 2 e Need for Speed Heat. Prime Video. Si tratta dell’esclusivo servizio in streaming che offre contenuti originali, le ultime uscite cinematografiche e i grandi classici: tra il 12 e il 13 luglio si arricchisce con tante offerte sui nuovi blockbuster in esclusiva.

Amazon Prime Day con i prodotti HP, Lenovo e Huawei: ecco i migliori notebook a prezzi super scontati

Tra le tantissime offerte imperdibili promosse da Amazon in occasione del Prime Day ce ne sono alcune davvero imperdibili per gli appassionati di informatica e tecnologia: stiamo parlando dei prodotti Hp, Lenovo e Auser, con diversi pc e notebook acquistabili ad un costo mai visto prima.

La versione IdeaPad Flex 5 Convertible del notebook Lenovo è acquistabile al prezzo di 399 euro, con un maxi sconto del 43%, uno dei più importanti per questa tipologia di prodotti. Oltre allo schermo Full HD e una memoria RAM da 8 GB, possiede anche una scheda SD da 256 GB e l’esclusiva tastiera retroilluminata.

Amazon propone anche il pc 15s-fq0008sl Notebook della Hp, uno degli articoli accessibili veramente a tutti grazie al suo modico prezzo: con uno sconto che supera il 30%, questo prodotto completo e dotato di Antiriflesso, Wi-Fi, Lettore SD e Webcam HD è ordinabile a soli 239,99 euro.

Anche Huawei aderisce ai Prime Day e lo fa promuovendo uno sconto davvero mozzafiato per quello che – ad oggi – rappresenta il suo prodotto più acquistato al mondo per questa categoria: il MateBook D 15 Laptop con layout in Italiano, memoria RAM da 8 GB e scheda SD da ben 512 GB è in vendita a soli 449 euro (in saldo del 44%, il più alto della sua categoria).

Non solo pc: per il Prime Day nuove maxi offerte Amazon riservate ai videogamer

Se siete alla ricerca di uno schermo grande che garantisca una visuale del tutto unica, Amazon consiglia il notebook gaming GF63 Thin 11SC-497IT della MSI (Micro Star International), ordinabile al prezzo di 749 euro (anziché 1’099,00 euro, con un incredibile sconto del 32%) e perfetto per chi cerca la migliore risoluzione possibile sui suoi 15.6 pollici.

Infine, per tutti gli amanti del videogaming che già possiedono un computer adatto alle loro esigenze, c’è un’offerta davvero unica della Logitech che riguarda la Tastiera G910 Orion Spectrum. Impostata sul classico layout statunitense QWERTY, dotata di tasti retroilluminati e soprattutto di secondo schermo ARX, è acquistabile a soli 98,99 euro, con uno sconto che arriva al 53%.

