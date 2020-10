Bonus pc, Euronics contro il Governo: “Danno per i consumatori&#...

editato in: da

Euronics Italia si scaglia contro il Ministero dello Sviluppo Economico e il ministro Stefano Patuanelli per la gestione del bonus pc. Il voucher di 500 euro per l’acquisto di computer, tablet e l’attivazione della connessione, su decisione del dicastero, è stato vincolato agli operatori telefonici. I cittadini, per poterlo richiedere, dovranno rivolgersi al proprio gestore.

Euronics Italia: il comunicato stampa contro il ministero

Maurizio Minuti, presidente del colosso, ha fatto sapere che “la scelta del ministero rappresenta un evidente danno per i consumatori che non potranno liberamente scegliere i prodotti e le migliori offerte presenti nel libero mercato, oltre a essere in palese contrasto con le indicazioni fornite dal regolamento dell’Unione Europea del 2015 in merito alle misure riguardanti l’accesso a una internet aperta, e che recita chiaramente che gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali”.

“Abbiamo fatto la nostra parte durante il lockdown mantenendo aperti gran parte dei punti vendita e garantendo al Paese oltre alla distribuzione di prodotti elettrici ed elettronici anche servizi essenziali come l’assistenza post-vendita e le riparazioni”, ha continuato Maurizio Minuti. “Vederci oggi esclusi dalla possibilità di far usare il bonus pc anche nella nostra rete di vendita oltre che a danneggiarci suscita in tutti noi operatori di questo settore della distribuzione una profonda amarezza”.

Cosa è il bonus pc da 500 euro e chi ne ha diritto

Il bonus pc, una misura che vede l’impiego di 200 milioni di euro di risorse, è destinato alle famiglie con l’Isee inferiore ai 20mila euro e a quelle con un l’Isee inferiore a 50mila euro. Alle prime andrà un voucher di 500 euro da ripartire in questo modo: 300 euro per l’acquisto di computer o tablet e 200 euro per la connettività. La fascia più alta potrà invece usufruire solo dei 200 euro del bonus connettività – ad almeno 30 Mbps, con tutte le tecnologie, incluso il satellite.