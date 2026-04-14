“Senza di me non sarebbe Papa”: Trump attacca Leone XIV e si raffigura come Cristo, fin dove può spingersi la provocazione

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ANSA

Donald J. Trump in un post su Truth, pubblicato mentre era ancora sull’Air Force One di ritorno dalla Florida, ha attaccato duramente Papa Leone XIV, definendolo “debole sul fronte della criminalità” e “pessimo in politica estera”, fino a rivendicare: “Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”.

La frattura tra Casa Bianca e Vaticano esplode mentre il Pontefice aveva appena convocato una veglia di preghiera per la pace a San Pietro. In quell’occasione Papa Prevost aveva parlato di porre “un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo” e a lanciare un appello “Basta con l’idolatria di sé stessi e del denaro! Basta con l’esibizione della forza! Basta con la guerra!”.

Alla raffica di accuse, il tycoon ha aggiunto un’immagine AI, in cui si raffigura come una figura messianica, con una luce divina nella mano mentre impone la mano su un infermo, circondato da fedeli adoranti e in preghiera, con i simboli USA sullo sfondo. Non più soltanto polemica politica, ma una rappresentazione che porta lo scontro su un piano personale, simbolico e religioso.

L’arcivescovo Paul S. Coakley, Presidente della Conferenza episcopale statunitense, si è detto “affranto” per parole ritenute “denigratorie” nei confronti del Santo Padre e ha ricordato che Papa Leone “non è un rivale politico” e “non è un attore della politica”, ma il Vicario di Cristo che parla per la cura delle anime. Ancora più duro il gesuita Martin, che ha definito l’attacco “anticristiano”.

Insultare il Papa è reato in Italia?

L’ordinamento penale non tipizza una fattispecie autonoma di “offesa al Papa”. La rilevanza giuridica dipende dal contenuto dell’attacco e dal modo in cui viene espresso.

“L’art. 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero, che include anche la critica politica, anche quando assume toni aspri”.

L’ espressione resta legittima se il linguaggio è continente, cioè proporzionato al contesto e i fatti pubblici rilevanti.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 34344 del 2025, ha chiarito che la critica esclude la diffamazione quando si fonda su fatti veri o ragionevolmente verificati e si inserisce in un confronto su questioni rilevanti.

Nel caso Trump, le parole rivolte al Pontefice, già qualificate come denigratorie in sede istituzionale, delineano una sequenza che incide sulla figura del Papa, oltre il piano delle sue posizioni pubbliche.

Diffamazione, vilipendio religioso o offesa al Papa: quali reati si possono ipotizzare?

Il caso non si esaurisce in una sola fattispecie. Ognuna illumina un’angolatura della vicenda, la reputazione, la figura del Papa, il simbolo religioso. È questa sovrapposizione a rendere il caso interessante.

Attacco personale e rischio di diffamazione

La diffamazione, disciplinata dall’art. 595 c.p. punisce:

“L’offesa alla reputazione comunicata a più persone e prevede un’aggravante quando l’offesa è diffusa con un mezzo di pubblicità”.

Un contenuto pubblicato su un social e destinato a una diffusione potenzialmente illimitata rientra, per struttura, nella diffamazione aggravata.

Nel caso Trump, gli elementi materiali ci sono: dichiarazioni pubbliche, ampia circolazione, contenuto potenzialmente offensivo. Il passaggio delicato resta il confine tra giudizio politico e offesa della reputazione. In questa prospettiva, l’affermazione secondo cui Leone XIV “non sarebbe Papa” senza Trump introduce un elemento di delegittimazione personale che tocca direttamente la figura del Pontefice.

Offese al Papa e giurisdizione fuori dall’Italia

La tutela della persona del Pontefice segue un canale ad hoc.

“L’art. 8 dei Patti Lateranensi equipara le offese pubbliche contro il Papa a quelle contro il Capo dello Stato, ma solo se commesse nel territorio italiano”.

Si tratta di una forma di tutela rafforzata, che presuppone la rilevanza della condotta per l’ordinamento italiano.

L’art. 6 c.p. considera commesso in Italia un reato se l’azione o l’evento si verificano, anche solo in parte, nel territorio dello Stato. Nel digitale, questo significa individuare dove l’offesa si produce, non solo dove il contenuto viene pubblicato, ma anche dove è accessibile e dove incide sulla reputazione del soggetto leso.

La sola accessibilità in Italia, però, non è sufficiente, occorre dimostrare che l’offesa raggiunga concretamente il pubblico italiano e produca qui i suoi effetti. Nel caso Trump il contenuto nasce negli Stati Uniti ed è diffuso attraverso una piattaforma estera. Per radicare la giurisdizione italiana occorrerebbe dimostrare che quelle dichiarazioni incidono in modo effettivo sulla reputazione del Pontefice anche nel territorio nazionale.

Figura messianica e profili di vilipendio religioso

“L’art. 403 c.p. punisce l’offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone”.

La norma non riguarda la critica politica né l’attacco al singolo, ma richiede una condotta idonea a colpire il sentimento religioso attraverso la rappresentazione di chi quella confessione incarna.

Le sole parole rivolte al Papa non bastano. Il punto si sposta sulla rappresentazione. L’immagine AI, in cui Trump assume una figura cristologica e richiama un gesto di guarigione in un contesto di adorazione, introduce l’uso pubblico di un simbolo religioso e non più solo attacco personale.

Il profilo rilevante, quindi, non è la provocazione in sé, ma la sua capacità di incidere sul valore religioso della rappresentazione. È su questo piano che può emergere, in astratto, il rischio di vilipendio.

Se l’immagine scompare, l’offesa resta?

La vicenda non si esaurisce nel contenuto del post. La rimozione dell’immagine e la dichiarazione di Trump “non c’è nulla di cui scusarsi” spostano l’attenzione sul comportamento successivo alla pubblicazione.

L’offesa assume rilievo se comunicata a più persone e incide sulla reputazione del soggetto leso (art. 595 c.p.). Quindi, la rimozione dell’immagine non elimina di per sè ciò che è già stato percepito dal pubblico, così come l’assenza di una rettifica può incidere sulla valutazione della consapevolezza e della volontà dell’offesa.

La risposta del Pontefice, che esclude il confronto politico e riafferma il piano religioso del messaggio, contribuisce ad ampliare la portata pubblica della vicenda. A emergere non è soltanto il contenuto originario, ma la sua capacità di produrre effetti nel tempo.