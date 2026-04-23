All'interno del foglio informativo si trovano i dati che l'Agenzia delle Entrate ha raccolto durante l'anno, ma che non sono inseriti nel 730

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Cosa contiene il foglio informativo del Modello 730?

La stagione della dichiarazione dei redditi sta entrando nel vivo. Per milioni di contribuenti italiani, l’appuntamento con il Modello 730 precompilato si è evoluto in un processo strutturato e decisamente più rapido, spesso risolvibile con pochi passaggi digitali. Tuttavia, proprio dietro questa fluidità procedurale si nasconde l’insidia maggiore: l’eccessiva fiducia nell’automatismo. L’Agenzia delle Entrate, per quanto disponga di database sempre più integrati, non è un ente infallibile e, soprattutto, opera secondo un principio di estrema prudenza nel precaricare i dati.

Accettare il modello precompilato senza aver prima consultato il foglio informativo (o prospetto di sintesi) significa, in molti casi, rinunciare a rimborsi legittimi. Ecco perché è importante analizzare il dietro le quinte della dichiarazione, leggendo i dati grezzi che lo Stato possiede ma che decide, per vari motivi, di non inserire direttamente nel calcolo finale.

A cosa serve il foglio informativo del 730 precompilato

Prima ancora di guardare i righi del Modello 730 precompilato, ogni contribuente dovrebbe scaricare il foglio informativo. Si tratta di un elenco analitico, una vera e propria scatola nera, dove sono registrate tutte le transazioni che il Sistema Tessera Sanitaria, le banche, le assicurazioni e le università hanno inviato all’Anagrafe Tributaria.

Perché è così importante? In questo documento le spese non sono solo elencate, ma sono classificate. Si trovano voci contrassegnate come utilizzate, ma soprattutto voci segnate come non utilizzate o da verificare. È in quest’ultima categoria che si nasconde un potenziale recupero fiscale che rischia di andare perso.

L’Agenzia delle Entrate non mostra queste spese direttamente nel modulo per non assumersi la responsabilità di un dato che presenta piccole incongruenze formali, lasciando al contribuente l’onere (e il beneficio) di inserirle manualmente.

Dati incongruenti per via di errori di forma

Il caso più comune è quello della visita medica specialistica. Il contribuente ha pagato 150 euro, ha in mano la fattura, ma nel rigo E1 del 730 quella cifra non compare. Consultando il foglio informativo, spunta la spesa, ma con una nota: Dato incongruente.

Pagamenti tracciabili

Dal 1° gennaio 2020, la detrazione del 19% spetta solo se il pagamento è avvenuto con sistemi tracciabili (carte di credito, bancomat, bonifico).

Se il medico, nell’inviare il dato, ha dimenticato di barrare la casella pagamento tracciabile, l’algoritmo dell’Agenzia delle Entrate scarta automaticamente la spesa. Cosa fare? Se è stata conservata la ricevuta del Pos o l’estratto conto bancario, quel dato non è affatto perduto. È possibile forzare la mano, modificare il 730 e aggiungere l’importo. L’importante è avere la prova documentale pronta in caso di controllo.

Dati anagrafaci

Un altro classico dell’incongruenza riguarda i codici fiscali. Basta un errore di battitura da parte dell’operatore della clinica o della farmacia per far sì che il dato venga parcheggiato nel foglio informativo ma non inserito nel 730.

Il sistema rileva che esiste una spesa collegata al vostro nome, ma il codice fiscale non coincide perfettamente con quello in possesso dell’Anagrafe Tributaria. Anche in questo caso, il controllo umano batte l’algoritmo: se la spesa è stat realmente effettuata, va recuperata.

Omissioni totali per guasti o ritardi

C’è poi il capitolo delle omissioni totali. Qui il foglio informativo è muto, e il confronto deve avvenire tra la cartellina delle ricevute in possesso del contribuente e il prospetto dell’Agenzia delle Entrate.

Le farmacie, nonostante l’obbligo di invio, possono avere guasti tecnici o ritardi nella trasmissione dei flussi. Particolare attenzione va prestata agli scontrini parlanti degli ultimi giorni di dicembre: non è raro che vengano trasmessi con l’anno solare successivo, finendo per sparire dal radar della dichiarazione corrente.

Un’altra zona d’ombra riguarda le spese universitarie e le mense scolastiche. Molti comuni utilizzano piattaforme di pagamento (come PagoPA) che non sempre dialogano correttamente con il precompilato. Se non si trova la retta della mensa dei figli, è necessario inserirla nel quadro E, verificando che la spesa sia intestata correttamente al genitore che sostiene l’onere.

Niente controlli fiscali accettando il 730

Un punto che genera spesso ansia nei contribuenti è la paura dei controlli. Bisogna capire come funziona la gerarchia di protezione che lo Stato offre:

se il Modello 730 precompilato viene confermato così come viene proposto, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà controlli documentali sulle spese sanitarie . È una sorta di scudo fiscale automatico;

. È una sorta di scudo fiscale automatico; se invece si dovesse aggiungere una spesa scartata dal foglio informativo o un’omissione, lo scudo decade. L’AdE potrebbe chiedere di esibire le fatture.

Tuttavia, è fondamentale non lasciarsi intimidire. Se la documentazione che il contribuente ha tra le mani è regolare, la modifica è un atto di corretta gestione del proprio patrimonio.

Rimborsi assicurativi e detrazioni sul netto

Questo è il punto che genera più dubbi in assoluto. Molti contribuenti, guardando il precompilato, esclamano:

Ma come? Ho speso 1.000 euro dal dentista e l’Agenzia delle Entrate ne scrive solo 200?

Non è un errore di calcolo, ma una scelta logica del Fisco legata ai rimborsi assicurativi.

Se si ha una polizza sanitaria, l’assicurazione comunica all’AdE quanto ha rimborsato al contribuente. Il ragionamento è questo: se la visita è costata 100 euro, ma l’assicurazione ne ha ridati 80, il contribuente, di tasca sua, ha effettivamente sborsato 20 euro. Lo Stato, quindi, permette di detrarre il 19% solo sulla differenza che è rimasta a suo carico. Ecco perché nel 730 si trova solo quella piccola parte: è ciò che l’Agenzia considera il tuo costo reale.

C’è, però, un caso in cui è possibilerecuperare tutto. Se i premi che vengono pagati ogni mese per avere quella polizza non sono stati dedotti dal reddito, il contribuente ha il diritto di detrarre l’intera spesa di 100 euro, ignorando il rimborso. In questo caso, l’AdE sta togliendo dei soldi che spettano. Nel caso in cui si dovesse rientrare in questa categoria, è possibile correggere il dato nel 730 riportandolo alla cifra intera.

Cosa controllare nel foglio informativo

Facciamo un breve riepilogo per verificare a cosa è necessario stare attenti quando si guarda il foglio informativo: