Il 730 precompilato rappresenta ormai il pilastro della digitalizzazione del fisco italiano. Nato con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra contribuente e Pubblica Amministrazione, questo strumento permette ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di gestire la propria dichiarazione dei redditi in autonomia, riducendo errori e, in molti casi, blindando i rimborsi dai controlli documentali.
Vediamo come funziona la procedura, quali sono le scadenze aggiornate per l’anno in corso e come ottimizzare la gestione delle detrazioni per massimizzare il credito fiscale.
Indice
Che cos’è il Modello 730 Precompilato
Il Modello 730 precompilato è una dichiarazione dei redditi in cui l’Agenzia delle Entrate inserisce preventivamente i dati relativi ai redditi percepiti, alle ritenute subite e alle principali spese detraibili o deducibili sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta precedente.
Quali dati sono già inseriti?
Il sistema attinge a diverse banche dati per popolare il modello:
- certificazione unica (Cu), grazie al quale arrivano i dati su stipendi, pensioni e ritenute d’acconto;
- spese sanitarie, tra le quali rientrano scontrini di farmacie, fatture di medici e strutture ospedaliere (trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria);
- interessi passivi, al cui interno confluiscono quelli relativi ai mutui agrari o ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
- premi assicurativi come le polizze sulla vita, per gli infortuni o per il rischio di eventi calamitosi;
- spese d’istruzione, come le tasse universitarie e le rette scolastiche;
- bonus edilizi, i quali comprendono le rate relative a ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus (comunicate da banche e condomini).
Calendario e scadenze: le date da segnare
Per muoversi correttamente nel mondo fiscale, il rispetto delle tempistiche è fondamentale. Ecco il calendario standard (salvo proroghe dell’ultimo minuto):
- il 30 aprile 2026 è la data spartiacque. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato all’interno dell’area riservata del portale ufficiale. In questa fase è possibile solo visualizzare il documento;
- dal 20 maggio 2026 è possibile iniziare ad accettare, modificare o integrare i dati e procedere con l’invio definitivo;
- il 30 settembre 2026 è la deadline entro la quale è necessario ultimare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Come accedere alla piattaforma
L’accesso al 730 precompilato avviene esclusivamente tramite canali telematici certificati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Non è più possibile utilizzare le vecchie credenziali Fisconline. Oggi le chiavi di accesso sono:
- Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2;
- Cie (Carta d’Identità Elettronica);
- Cns (Carta Nazionale dei Servizi).
Una volta effettuato il login, l’utente approda in una dashboard dove può consultare il prospetto informativo con l’elenco delle spese caricate e quelle scartate per incongruenze, oltre all’esito sintetico della dichiarazione (se a credito o a debito).
Come si compila: accettazione vs modifica
Questa è la parte più delicata della procedura. Il contribuente ha due strade:
- accettazione senza modifiche;
- modifica o integrazione.
Accettazione senza modifiche
Se i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate sono completi e corretti, l’utente può accettare il Modello 730 precompilato così com’è.
Il vantaggio principale di questa scelta consiste nel cosiddetto visto di conformità automatico. L’AdE non effettuerà controlli documentali (scontrini, fatture) sulle spese sanitarie e sugli oneri comunicati dai soggetti terzi.
Modifica o integrazione
Se mancano delle spese (ad esempio una visita medica specialistica o le spese per lo sport dei figli) o se i redditi vanno integrati, il contribuente deve procedere alla modifica.
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di effettuare controlli documentali sulle voci modificate per verificare la veridicità delle pezze d’appoggio.
La gestione dei rimborsi e dei pagamenti
Il vantaggio principale del Modello 730 precompilato, rispetto al Modello Redditi Pf, è la rapidità dei rimborsi:
- per i lavoratori dipendenti il credito d’imposta viene erogato direttamente nella busta paga, solitamente a partire dal mese di luglio;
- per i pensionati il rimborso viene accreditato dall’Inps sul cedolino della pensione non prima di agosto;
- senza sostituto – perché il contribuente ha perso il lavoro o non ha un datore di lavoro che faccia da sostituto d’imposta – il rimborso viene pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente (previa comunicazione dell’Iban).
Se invece la dichiarazione dei redditi chiude a debito, le somme verranno trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione, con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.
Errori comuni e come rimediare
Nonostante la precompilazione, l’errore umano è sempre in agguato. Ecco come rimediare se ci si accorge di uno sbaglio dopo l’invio:
- 730 Rettificativo, da utilizzare quando l’errore è stato commesso dal sostituto d’imposta o dal CAF;
- 730 Integrativo, nel caso in cui il contribuente abbia dimenticato di inserire oneri deducibili o detraibili (quindi a proprio favore). Va presentato entro il 25 ottobre;
- Modello Redditi Correttivo, se l’integrazione comporta un minor credito o un maggior debito, si deve utilizzare il Modello Redditi PF entro i termini di scadenza dello stesso.
Oltre la precompilata: a cosa stare attenti nella compilazione
Sebbene il portale dell’Agenzia sia un eccellente punto di partenza, il fai-da-te diventa rischioso quando il profilo fiscale smette di essere lineare. In questi casi, la prudenza non è mai troppa, poiché il contribuente resta l’unico responsabile della fedeltà dei dati dichiarati.
I punti su cui è indispensabile mantenere la massima allerta sono:
- il possesso di conti correnti online, criptovalute o immobili fuori dai confini nazionali impone obblighi di monitoraggio spesso ignorati. L’omissione del Quadro RW può far scattare sanzioni che partono dal 3% e arrivano fino al 30% degli importi non dichiarati;
- non è sufficiente inserire la spesa sostenuta per le ristrutturazioni edilizie (che danno diritto ai vari bonus). Bisogna essere certi che il titolo abilitativo sia corretto, che le fatture siano conformi e che la documentazione tecnica (asseverazioni, visti di conformità) sia inattaccabile. Un errore qui non significa solo perdere il rimborso, ma dover restituire l’intera somma con l’aggiunta di pesanti interessi;
- quando si modificano i dati precompilati per aggiungere detrazioni non tracciate (come spese mediche estere o rette scolastiche particolari), si accende una luce nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate. Senza una corretta archiviazione dei giustificativi, si è vulnerabili in caso di controllo documentale.
Se la propria situazione prevede più di una fonte di reddito o detrazioni soggette a interpretazione normativa, il supporto di un professionista non è un costo burocratico, ma una tutela legale contro accertamenti che potrebbero vanificare anni di risparmi.