Tutte le anticipazioni di Pitti Immagine Uomo, tra presente e futuro

Il 2022 lo abbiamo lasciato alle spalle ed insieme a lui speriamo di aver abbandonato la pandemia che per 3 anni ha messo in crisi la economia mondiale, incluso il segmento moda. Moda che in questi giorni è in grande fermento, per i primi 2 eventi del 2023 legati all’universo maschile, con il Pitti Immagine Uomo a Firenze e la Milano Fashion week nel capoluogo meneghino. Due kermesse che hanno una valenza importantissima per le città che le ospitano, che vedranno arrivare compratori, buyer, celebrity e giornalisti da tutto il mondo, facendo ripartire l’economia locale e internazionale, ma soprattutto per i brand e le maison che promuoveranno le loro novità per il prossimo autunno-inverno 23/24. Avremo la possibilità di scoprire nuove tendenze, nuovi modelli e colori, nuove interpretazioni realizzate in materiali innovativi e tanto altro, non per ultimo scopriremo nuovi volti che potrebbero diventare i creativi di domani. La prima manifestazione sarà Pitti Immagine Uomo edizione 103, dal 10 al 13 gennaio che vedrà il meglio del menswear internazionale , dai brand innovativi ai grandi marchi, per celebrare la moda e il lifestyle.

PITTIWAY , questo è il tema della manifestazione 2023, il risultato congiunto di creativi e artisti coordinati da Angelo Figus che interpreteranno il mood e le aspirazioni di oggi, trasformandole nel filo conduttore della campagna pubblicitaria e degli allestimenti della manifestazione. Pitti Immagine Uomo è l’evento più importante al mondo per l’universo maschile, con la presenza di brand che vanno dal classico al formale, sino allo streetswear più alternativo, per un totale di 1000 marchi che si daranno appuntamento nel capoluogo toscano per presentare le loro nuove idee. Un momento unico, capace di catalizzare l’interesse di media e buyer di tutto il mondo, un evento che ci potrà dare la misura di come stia andando il mercato dell’abbigliamento maschile, di scoprire quali saranno i suoi obiettivi e i confini che intende varcare. Quattro giorni ricchissimi di eventi e presentazioni esclusive, dentro e fuori dalla Fortezza da Basso sede principale della kermesse.

Tra le novità di questa edizione troveremo come paese ospitato, il Giappone , nuovamente protagonista, che presenterà i propri designer e brand .Il “Made in Japan” è un tassello importante nella scena fashion internazionale in quanto è una delle realtà più qualificate sul tema ricerca e sperimentazione .In quest’occasione ci sarà un focus sull’eccellenza della moda nipponica: J- QUALITY FACTORY BRAND PROJECT, che riunisce alcune delle migliori realtà manifatturiere giapponesi; e JLIA JAPAN LEATHER BOOTH, uno speciale showcase di brand nel settore pelletteria.

Un altro padiglione internazionale sarà quello delle Costruzioni Lorenesi che vedrà protagonisti, con il progetto “Scandinavian Manifesto” ,una selezione di collezioni provenienti da Danimarca, Svezia, Norvegia e Islanda : una partnership che da anni lega Pitti Immagine Uomo e Revolver piattaforma fieristica di riferimento dei paesi scandinavi. Come abbiamo sottolineato, la Fortezza da Basso e la città di Firenze diventano in questi giorni una straordinaria piattaforma di lancio per anteprime, progetti importanti, anniversari e collaborazioni speciali. Citiamo con piacere alcuni di questi , iniziando dal ritorno di Bikkembergs che presenterà la nuova collezione e le sue nuove licenze, Ecoalf che farà debuttare il suo progetto FW23 composto al 60% da tessuti monomateriale facilmente riciclabili e puntando sempre di più sull’elemento green, il brand Holubar celebrerà i 75 anni del suo marchio con 3 progetti speciali, Piquadro storico brand di accessori in pelle ci presenterà in anteprima la sua prima collezione di capispalla.

Superduper invece rinnoverà la sua collaborazione già vista questa estate con Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, presentando una ricca collezione di cappelli declinati in tutte le forme e sfumature, Jackerson punterà sull’Heritage con il suo modello iconico di pantalone a 5 tasche con nuovi colori, forme e volumi, Ciesse Piumini rivisita il piumino rendendolo contemporaneo e tecnologico; non dimentichiamoci infine del Padiglione Centrale fiore all’occhiello della kermesse toscana, che ospita il meglio della sartoria italiana, da quella napoletana sino a quella del nord Italia, sottolineando con fierezza quanto sia importante il nostro Made in Italy.

Molti sono i marchi di riferimento del menswear che rientrano dopo tanto tempo al Pitti Immagine Uomo, segno indelebile che con il passare degli anni questa fiera resta sempre l’unica vera vetrina internazionale dell’universo maschile. Al Pitti Immagine Uomo avremo la possibilità di scoprire piccole e grandi realtà del firmamento maschile, tra i suoi vari padiglioni saremo immersi in realtà diverse, tutte capaci d’interpretare al meglio le tendenze future, gli stili, le forme, i tessuti e i materiali più tecnologici che ci accompagneranno durante il prossimo inverno.

Una novità di quest’edizione sarà the Sign in collaborazione con Ghost Studio, una nuova ala della Fortezza da Basso dedicata al design e complementi d’arredo. Novità delle novità in questa edizione la si potrà scoprire visitando il padiglione alla Polveriera uno spazio disegnato da Ilaria Marelli, architetto e designer che ha firmato allestimenti per i brand più importanti del lifestyle internazionale e che ci presenterà PITTIPETS. Quindici brand selezionati tra i migliori di tutto il mondo presenteranno le loro collezioni dedicate ai nostri amici a 4 zampe : cucce, collari, borse, cuscini, guinzagli, cappottini e molto altro, faranno da cornice all’evento cercando di coniugare benessere e stile nel mondo animale.

Pitti Immagine Uomo lascia sempre un segno indelebile al suo passaggio in quanto a tradizione e innovazione, tecnologia e artigianalità, elementi fondamentali per poter costruire al meglio il futuro della moda maschile. Non ci resta che attendere per vedere con i nostri occhi le novità e le tendenze dell’autunno-inverno 23/24, sicuri che questo sistema d’integrazione e inclusività che il Pitti è stato capace di creare, porti nuova linfa creativa, nuove idee e soluzioni tecnologiche atte a migliorare il nostro modo di vivere, rendendo la moda maschile sempre più contemporanea con un occhio al passato e l’altro al futuro.