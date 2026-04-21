Le spese universitarie sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, ma ci sono dei limiti per gli atenei privati

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Statua della Minerva all'Università La Sapienza di Roma

L’appuntamento con la dichiarazione dei redditi 2026 si preannuncia particolarmente complesso per le famiglie italiane. Se da un lato l’istruzione resta uno dei pilastri delle agevolazioni fiscali, dall’altro le novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio e il ricalcolo dei tetti operato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) impongono un’analisi meticolosa. Per chi deve portare in detrazione le spese universitarie nel Modello 730/2026, non basta più consultare le tabelle ministeriali: è necessario incrociare i dati con il proprio quoziente familiare e la nuova disciplina.

Detrazione al 19% per le spese sanitarie

La detrazione per le spese di istruzione universitaria spetta nella misura del 19%. È fondamentale chiarire un equivoco comune: l’importo indicato nelle tabelle ministeriali non rappresenta lo sconto fiscale, bensì la spesa massima ammissibile su cui calcolare il 19%.

Facciamo un esempio pratico per un corso in Area Sanitaria al Nord:

il limite ministeriale è stato fissato a 4.100 euro;

la retta pagata risulta essere pari a 5.500 euro;

la base detraibile è di 4.100 euro (il limite massimo);

lo sconto fiscale reale è pari a 779 euro (il 19% di 4.100).

Se, al contrario, la spesa sostenuta fosse inferiore al limite (ad esempio 2.500 euro), la detrazione del 19% si applicherebbe sull’intero importo versato, generando uno sconto di 475 euro.

Le tabelle Mur 2026: tetti massimi per le università private

Per le università statali, la detrazione del 19% si applica sull’intera spesa sostenuta. Per le università non statali (private e telematiche), invece, il Ministero ricalcola annualmente i tetti massimi basandosi sulla media delle tasse degli atenei pubblici.

Per la dichiarazione dei redditi 2026, i limiti sono suddivisi per area disciplinare e zona geografica – le istruzioni sono contenute nel decreto del 30 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 marzo 2026.

Area disciplinare Nord Centro Sud ed Isole Medica 3.600 euro 2.900 euro 2.650 euro Sanitaria 4.100 euro 3.100 euro 3.050 euro Scientifico-tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro Umanistico-sociale 3.200 euro 2.750 euro 2.550 euro

Master, dottorati e specializzazioni

Per i corsi post-laurea presso atenei privati, i limiti non dipendono dall’area disciplinare ma esclusivamente dalla zona geografica della sede legale:

al Nord è pari a 3.900 euro;

al Centro a 3.100 euro;

al Sud e nelle Isole a 2.900 euro.

Università telematica: attenzione alla sede

Un errore frequente riguarda la residenza dello studente. Ai fini del Modello 730/2026, conta esclusivamente la sede legale dell’ateneo. Se uno studente risiede a Palermo ma è iscritto a un’università telematica con sede a Roma, dovrà applicare i limiti della colonna Centro.

Ttaglio per i redditi sopra i 75.000 euro

La variabile più critica del Modello 730/2026 è l’introduzione del limite complessivo alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati. Questo meccanismo agisce come un imbuto:

per i redditi fino a 75.000 euro le spese universitarie sono detraibili normalmente entro i limiti previsti dal Ministero;

per i redditi tra compresi tra 75.000 euro e 100.000 euro la somma di tutte le detrazioni (università, sport, interessi passivi, ecc.) è soggetta a un tetto massimo calcolato in base al numero di figli a carico;

per i redditi oltre 100.000 euro il tetto massimo si riduce drasticamente, arrivando a dimezzarsi rispetto allo scaglione precedente.

In questo scenario, anche se la spesa universitaria rientra nei limiti della tabella, la detrazione effettiva potrebbe essere tagliata se il contribuente ha già saturato il proprio plafond con altre spese (ad esempio ristrutturazioni edilizie o polizze vita).

Quali spese sono detraibili al 100% oltre alla retta

Un punto spesso trascurato è che non tutto ciò che si paga all’università finisce nel limite Mur. Esistono voci che possono essere detratte al 19% senza sottostare ai tetti di spesa per le tasse universitarie sopra elencati:

la tassa regionale per il diritto allo studio (solitamente tra i 120 e i 200 euro) è interamente detraibile e non concorre al raggiungimento del tetto per l’area disciplinare;

(solitamente tra i 120 e i 200 euro) è interamente detraibile e non concorre al raggiungimento del tetto per l’area disciplinare; l’ imposta di bollo sulle istanze di iscrizione o di laurea sono fuori dal computo del limite;

sulle istanze di iscrizione o di laurea sono fuori dal computo del limite; le spese sostenute per la partecipazione ai test d’ingresso (anche per atenei privati e anche se non seguiti da iscrizione) sono detraibili – in questo caso il limite da applicare è quello relativo all’area disciplinare del corso per cui si è sostenuto l’esame.

Bonus studenti fuori sede

Indipendentemente dalle tasse universitarie, il Modello 730/2026 permette di recuperare parte delle spese per l’affitto.

Se l’università si trova in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza (e comunque in una provincia diversa), è possibile detrarre il 19% dei canoni di locazione su un importo massimo di 2.633 euro.

Documentazione e tracciabilità: come evitare sanzioni

Per beneficiare dello sconto fiscale, l’Agenzia delle Entrate richiede il rispetto rigoroso del principio di tracciabilità. Non è possibile detrarre pagamenti effettuati in contanti. I metodi ammessi includono:

bonifico bancario o postale;

carte di credito, debito o prepagate;

sistemi di pagamento elettronico (PagoPA, il sistema standard per la Pubblica Amministrazione).

Quali documenti bisogna conservare per il Modello 730

È fondamentale custodire per almeno 5 anni sia le ricevute di versamento (o le contabili del bonifico) sia la documentazione emessa dall’università (fatture, bollettini o attestazioni di pagamento scaricabili dal portale studenti) che specifichi la causale e l’anno accademico di riferimento.