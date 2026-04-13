ANSA Al via le domande per il Conto termico 3.0

Il Conto termico 3.0 torna disponibile dal 13 aprile dopo l’interruzione di inizio marzo, causata da un picco inaspettato di domande. Il portale sarà nuovamente aperto a più di un mese dallo stop e permetterà ai privati e alle pubbliche amministrazioni di richiedere un bonus per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Nei giorni successivi verrà anche diffuso l’elenco degli apparecchi che sono stati approvati per ricevere il bonus. La copertura finanziaria confermata è di 900 milioni di euro, divisi però nettamente tra quelli disponibili per i privati e quelli per la pubblica amministrazione, per evitare i problemi di marzo.

Quando riaprono le domande per il Conto termico 3.0

Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha comunicato che a partire dalle ore 12:00 di lunedì 13 aprile il Conto termico 3.0 torna disponibile. Le procedure di richiesta del bonus erano state bloccate per più di un mese, a causa di un problema di eccesso di domande che aveva di fatto causato un esaurimento dei fondi.

Per evitare che questo tipo di inconveniente si ripeta, nella nuova istanza del Conto termico 3.0 i 900 milioni di euro messi a disposizione dal Tesoro saranno divisi nettamente in due diverse categorie:

500 milioni di euro disponibili per i privati, di cui 150 milioni destinati alle sole imprese;

400 milioni di euro disponibili per le pubbliche amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle diagnosi energetiche.

Come funziona il Conto termico 3.0

Il Conto termico è un bonus edilizio che finanzia gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Può coprire un massimo del 65% delle spese sostenute, per lavori come:

l’isolamento termico;

l’installazione di pompe di calore;

la mesa in posa di impianti fotovoltaici;

l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche.

A differenza delle precedenti versioni di questo bonus, il Conto termico 3.0 ha apportato alcune modifiche. Per alcuni interventi, come quelli realizzati su edifici di proprietà dei piccoli Comuni, la quota di spesa coperta arriva fino al 100%. Bonus maggiorato anche se si acquistano prodotti che vengono dall’Ue.

Il Conto termico 3.0 ha anche ampliato i possibili beneficiari, includendo:

privati;

imprese;

enti del Terzo Settore;

pubbliche amministrazioni.

Perché a marzo le domande erano state bloccate

Proprio queste modifiche, però, hanno portato a una serie di problemi che hanno costretto il Gse a sospendere le domande per il Conto termico 3.0 lo scorso 3 marzo. In poche ore, infatti, erano arrivate richieste per 1,3 miliardi di euro, a fronte di una copertura finanziaria di soli 900 milioni. L’eccesso di domande arrivava soprattutto dai piccoli Comuni, che volevano approfittare del bonus al 100%.

Le proteste di privati e imprese avevano quindi convinto il Gse a sospendere l’attuazione del Conto termico. I tecnici hanno quindi identificato le richieste inammissibili e quelle che non impatterebbero economicamente sul 2026, in modo da poter riattivare le domande. Questa sospensione ha comportato inoltre una proroga dei termini per l’invio delle istanze la cui scadenza era finita all’interno del periodo di sospensione.