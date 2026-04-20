iStock Come funzionano davvero le tasse sugli investimenti in Italia tra aliquote e regole fiscali

Lasciare i propri risparmi fermi sul conto corrente non è una buona idea per colpa dell’inflazione. Investirli in strumenti finanziari come le azioni per ottenere un guadagno, però, è una scelta che va effettuata in modo oculato. Non bisogna infatti solo conoscere i prodotti sui quali si decide investire, ma anche le regole fiscali, dato che non è il rendimento lordo promesso a fare la differenza ma quello al netto delle tasse. Solo sapendo quali imposte vengono applicate sugli strumenti finanziari, infatti, si può capire quanto si sta veramente guadagnando.

Quali tasse si pagano sugli investimenti in Italia

Sugli investimenti in Italia è applicata quasi sempre un’aliquota del 26%. Tale valore è il riferimento per chi investe in strumenti come azioni, Etf e fondi comuni di investimento, ed è applicato alla maggior parte delle plusvalenze e dei rendimenti finanziari.

Esistono però alcune eccezioni importanti come i titoli di Stato che, insieme ad altri strumenti assimilati, beneficiano di una tassazione più bassa rispetto all’aliquota ordinaria. Questo significa che la scelta dello strumento finanziario non influisce solo sul rendimento potenziale ma anche sul carico fiscale.

Quando si pagano le tasse sui guadagni

In Italia le tasse sugli investimenti si pagano quando il guadagno viene effettivamente realizzato. Si tratta di un principio fondamentale del sistema fiscale italiano, secondo cui la semplice variazione del valore di un titolo non comporta alcuna imposizione. Se un investimento aumenta di valore ma non viene venduto, quindi, non genera alcun obbligo fiscale.

La tassazione scatta infatti quando si vende un’attività finanziaria o si percepiscono rendimenti come interessi o dividendi. Questa caratteristica permette agli investitori di gestire nel tempo la tassazione, scegliendo quando realizzare i profitti.

Che cos’è il capital gain e come viene tassato

Il capital gain è il guadagno che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di uno strumento finanziario. È quindi uno degli elementi più importanti nella tassazione degli investimenti.

Questo guadagno di solito è soggetto a un’aliquota del 26%. La tassazione, però, non riguarda l’intero capitale investito ma soltanto la plusvalenza realizzata, ovvero il guadagno netto dell’operazione.

Ecco un esempio:

Se si acquista un’azione a 100 euro e la si rivende a 150 euro, il capital gain è di 50 euro. Su quest’ultimo importo viene applicata l’imposta del 26%, mentre la cifra iniziale non viene tassata.

Come vengono tassati i dividendi

I dividendi sono una forma di reddito che deriva dalla distribuzione degli utili da parte delle società quotate. Il meccanismo è il seguente: quando un investitore possiede delle azioni di una società che decide di distribuire parte dei profitti, riceve un pagamento periodico in proporzione alle azioni che ha.

Anche i dividendi sono tassati al 26%. Nella maggior parte dei casi, l’imposta viene trattenuta alla fonte direttamente dall’intermediario finanziario così da semplificare la gestione fiscale per l’investitore. Significa quindi che l’importo che si riceve è già al netto delle imposte.

Qual è la tassazione sugli Etf e i fondi comuni

Tra gli strumenti più diffusi tra gli investitori ci sono gli Etf e i fondi comuni di investimento. I primi sono fondi che replicano l’andamento di un indice obbligazionario o azionario. Se si acquista un Etf, si investe automaticamente in un paniere di titoli già diversificato. Gli altri sono degli strumenti finanziati che raccolgono il denaro di più investitori per investirlo in un portafoglio di strumenti diversificati come le obbligazioni, azioni o altri asset.

I rendimenti che si ottengono da entrambi sono di solito soggetti a una aliquota del 26%. Il trattamento fiscale, però, può essere diverso in base alla composizione del portafoglio di investimento in quanto se il fondo investe in titoli di Stato o strumenti similari, una parte dei rendimenti sarà soggetto a un trattamento fiscale migliore.

Quanto si paga sui titoli di Stato

I titoli di Stato italiani, come Bot e Btp, godono di una tassazione agevolata pari al 12,5%. Si tratta di un’aliquota significativamente più bassa rispetto a quella applicata ad altri strumenti finanziari. Questa agevolazione è stata introdotta per incentivare l’investimento nel debito pubblico.

Lo stesso trattamento fiscale si applica anche a titoli emessi da Stati esteri inclusi nella cosiddetta white list.

Cos’è l’imposta di bollo sugli investimenti

Bisogna inoltre considerare che sugli strumenti finanziari che si possiedono viene applicata un’imposta di bollo. Si tratta di un costo fisso dello 0,20% che si paga sul valore complessivo del portafoglio investimenti detenuto presso o intermediari finanziari.

Ciò significa che tale imposta si applica indipendentemente dal fatto che l’investitore abbia ottenuto un guadagno o una perdita e quindi anche in assenza di rendimenti positivi. Viene prelevata direttamente dalla banca o dal broker che gestisce il conto per cui l’investitore non deve occuparsi del versamento.

Ecco un esempio:

Nel caso si abbia un portafoglio del valore medio di 50.000 euro, l’imposta di bollo annuale sarà di circa 100 euro.

Le perdite sugli investimenti si possono compensare

Nel sistema fiscale italiano degli investimenti, un elemento importante è la possibilità di compensare le perdite con i guadagni. Se un’operazione finanziaria genera una minusvalenza, infatti, può essere utilizzata per ridurre il carico fiscale su eventuali plusvalenze future.

Le minusvalenze, però, possono essere compensate entro un orizzonte temporale limitato, di solito 4 anni.

Non tutti gli strumenti finanziari, però, permettono la compensazione. Le perdite e i guadagni su azioni e obbligazioni si possono compensare tra loro, ma ciò che si guadagna con Etf e fondi comuni non si può utilizzare per recuperare le minusvalenze precedenti.

Perché è importante conoscere la tassazione degli investimenti

Capire come funzionano le tasse sugli investimenti è importante per gestire al meglio il proprio denaro. Proprio per questo valutare un investimento senza considerare il peso fiscale significa avere una visione incompleta della sua reale convenienza.

Due strumenti finanziari che offrono lo stesso rendimento lordo possono infatti generare risultati molto diversi una volta applicata la tassazione.