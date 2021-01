Le migliori birre artigianali italiane 2020 secondo Slow Food

La produzione delle birre artigianali rappresenta in Italia un settore in fermento, una tradizione esplosa negli ultimi anni che si concretizza nella Guida alle birre d’Italia 2021 di Slow Food Editore a cura di Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni. Questo catalogo con uscita biennale traccia una mappa dei piccoli e grandi birrifici lungo tutta la Penisola, raccogliendo tendenze ed eccellenze ed inquadrando lo stato dell’arte del movimento brassicolo italiano. Giunta ormai alla sua settima edizione, nell’ultima sono stati selezionati un totale di 1866 birre e 387 birrifici. Anche quest’anno la guida assegna il massimo riconoscimento “Le Chiocciole” ai produttori più di spicco “ovvero birrifici eccellenti e slow riconosciuti per la qualità e la costanza delle birre, ma anche per il ruolo svolto nel settore birrario nazionale, per l’identità e per l’attenzione al territorio e all’ambiente”. Ecco i migliori birrifici suddivisi per regione.