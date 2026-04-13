Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Modello 730 precompilato

Il calendario fiscale italiano è un ingranaggio complesso, ma tra tutti gli appuntamenti, quello con il Modello 730 precompilato è senza dubbio il più atteso da milioni di lavoratori dipendenti e pensionati. Non si tratta solo di un obbligo tributario, ma della via più rapida per ottenere i rimborsi Irpef direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione.

Tuttavia, muoversi tra le date dell’Agenzia delle Entrate richiede precisione. La precompilata, infatti, segue un ritmo tutto suo: c’è un tempo per osservare, uno per agire e uno per correggere. Sbagliare una finestra temporale può significare mesi di ritardo nell’accredito delle somme o, nel peggiore dei casi, sanzioni evitabili.

Vediamo di seguito il calendario per consultare, modificare, inviare, annullare il Modello 730 precompilato.

La fase di consultazione dal 30 aprile

Tutto inizia il 30 aprile 2026. A partire da questa data, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio portale il Modello 730 precompilato per la sola consultazione. È una fase puramente esplorativa, ma fondamentale.

Nelle prime settimane, il contribuente deve agire come un revisore dei conti. L’AdE ha già inserito milioni di dati: spese farmaceutiche, visite mediche, interessi del mutuo, premi assicurativi e spese universitarie. Tuttavia, il sistema non è infallibile.

È questo il momento di verificare se la Certificazione Unica 2026 inviata dal datore di lavoro è corretta e se mancano detrazioni pesanti, come quelle relative ai bonus edilizi o alle spese sostenute per i familiari a carico.

Apertura delle modifiche il 20 maggio

Dal 20 maggio 2026, il semaforo diventa verde. Il modello passa dallo stato di sola lettura a quello modificabile. Da questa data, il contribuente può intraprendere due strade:

accettazione semplice;

modifica o integrazione.

Nel caso in cui i dati caricati siano corretti e completi, il contribuente può confermare il modello così com’è. Il grande vantaggio dell’accettazione semplice è che chi accetta il Modello 730 precompilato senza modifiche non sarà sottoposto a controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili.

Se dovessero mancare scontrini o fatture, è possibile inserirli manualmente. In questo caso, però, l’Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di verificare le pezze d’appoggio in un secondo momento.

La scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille è invece un passaggio obbligatorio sia per chi accetta la precompilata sia per chi apporta modifiche ai numeri della dichiarazione.

Perché è meglio inviarlo il prima possibile

Esiste una correlazione diretta tra la data di invio del Modello 730 precompilato e la data dell’eventuale rimborso. La regola generale è semplice, prima si trasmette, prima si riceve:

con l’invio entro maggio/giugno, il rimborso scatta solitamente nella busta paga di luglio o nel cedolino della pensione di agosto/settembre;

con l’invio a ridosso della scadenza (settembre), il conguaglio potrebbe slittare a novembre o dicembre.

Per chi si trova in una posizione di debito (ovvero deve pagare tasse aggiuntive), l’invio anticipato permette di pianificare meglio i pagamenti o di rateizzare le somme dovute a partire da giugno.

Annullamento del 730 entro il 20 giugno

Uno dei timori principali è quello di cliccare sul pulsante Invia e accorgersi un minuto dopo di aver dimenticato una detrazione importante o di aver inserito un dato errato.

L’Agenzia delle Entrate prevede una finestra di pentimento molto utile. Entro il 20 giugno 2026 è possibile annullare il 730 già inviato (quest’anno l’ultimo giorno capita di sabato, quindi, in linea teorica la deadline dovrebbe slittare a lunedì 22 giugno).

Questa operazione resetta la posizione del contribuente, permettendogli di ricaricare i dati e procedere a un nuovo invio come se fosse la prima volta. È un’opzione gratuita che evita procedure di rettifica molto più burocratiche. Si può esercitare una sola volta.

Scadenze autunnali: il 30 settembre e oltre

Il 30 settembre segna la fine dei giochi per il Modello 730. Oltre questa data, non è più possibile utilizzare questa forma semplificata di dichiarazione.

Chi salta questo appuntamento dovrà necessariamente ricorrere al Modello Redditi Persone Fisiche, che però presenta tempi di rimborso molto più dilatati (spesso gestiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e non dal datore di lavoro, con attese che possono superare l’anno).

Cosa fare se ci si accorge di un errore in ritardo

Se il termine di giugno per l’annullamento è scaduto, esistono comunque delle scappatoie, ma sono differenziate in base alla natura dell’errore.

Il Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre

Si utilizza esclusivamente se la modifica è a favore del contribuente. Se, ad esempio, ci si è dimenticati di inserire una spesa medica da 1.000 euro, è possibile presentare un 730 Integrativo entro il 25 ottobre tramite un Caf o un professionista abilitato.

Questa operazione permette di recuperare il credito non dichiarato.

Il Modello Redditi correttivo entro il 30 novembre

Se l’errore è a sfavore del contribuente (ad esempio sono stati dichiarati meno redditi di quelli percepiti), la via è quella del Modello Redditi. Presentandolo entro il 30 novembre, si correggono le omissioni pagando le eventuali differenze d’imposta. Se si agisce tempestivamente, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, pagando sanzioni ridotte al minimo.

Cosa deve fare il contribuente

Per affrontare al meglio la stagione dichiarativa 2026, ecco i passaggi chiave da seguire:

recuperare le credenziali , assicurandosi di essere in possesso di credenziali digitali attive per accedere all’area riservata;

, assicurandosi di essere in possesso di credenziali digitali attive per accedere all’area riservata; anche se la precompilata è quasi completa, è importante tenere a portata di mano tutta la documentazione necessaria , come fatture mediche, ricevute di bonifici per ristrutturazioni e attestazioni scolastiche;

, come fatture mediche, ricevute di bonifici per ristrutturazioni e attestazioni scolastiche; controllare che nel Sistema Tessera Sanitaria siano presenti tutte le visite effettuate – in caso di mancanze è necessario integrare il modello manualmente;

siano presenti tutte le visite effettuate – in caso di mancanze è necessario integrare il modello manualmente; inviare entro metà giugno la dichiarazione per avere la garanzia di liquidità immediata in estate, un fattore non trascurabile per il budget familiare.