Il 20 aprile sarà la data ultima per registrare il proprio Pos e collegarlo all'Rt, il registratore di cassa elettronico, se il sistema di pagamento era già in uso al 1° gennaio

ANSA Pos collegati ai registratori di cassa, la data dell'obbligo

Il 20 aprile 2026 è la data ultima per collegare i dispositivi per il pagamento elettronico, i Pos, ai registratori di cassa telematici, gli Rt. Tutti gli esercenti che avevano un Pos registrato come attivo fino al 1° gennaio del 2026 dovranno registrarlo attraverso l’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate, legandolo al proprio registratore di cassa, in modo che le transazioni con carta di debito e credito siano completamente tracciabili.

Lo stesso giorno scadrà anche il termine, per il commercio al dettaglio e alcune agenzie di viaggio e turismo, per la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo all’Agenzia delle Entrate.

Pos collegato al registratore di cassa, la scadenza del 20 aprile

In data 20 aprile 2026 scade il termine ultimo di tolleranza dato dall’Agenzia delle Entrate agli esercenti per collegare i dispositivi di pagamento elettronico ai registratori di cassa. Pos e Rt dovranno essere accoppiati senza eccezioni, in modo che i pagamenti elettronici possano essere tracciati dal Fisco interamente ed essere ricondotti senza difficoltà all’esercente che li ha ricevuti. Un progetto che fa parte della nuova strategia basata sui dati dell’AdE per ridurre l’evasione.

Il collegamento dei Pos riguarda solo quelli che risultavano attivi al 1° gennaio 2026. Per quelli che sono stati installati successivamente, o nel caso in cui ci sia stata una variazione dei dati registrati legati al Pos stesso, il collegamento va effettuato entro circa due mesi dall’attivazione. Nello specifico, si potrà collegare un nuovo Pos all’Rt a partire dal sesto giorno del secondo mese dall’installazione, ma non oltre la fine di quello stesso mese.

Come collegare il Pos all’Rt

Le categorie di contribuenti che saranno obbligate a rispettare la data del 20 aprile per il collegamento del Pos al registratore di cassa telematico sono:

imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio;

lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;

società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;

società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;

enti che non svolgono attività commerciali.

Le opzioni per collegare il proprio Pos al registratore di cassa telematico sono due. La prima è recarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e recarsi nell’area “Fatture e Corrispettivi“, dove si può trovare l’apposita funzione per eseguire l’operazione. L’altra è la procedura del Documento Commerciale on line, che però si può attivare solo se non si possiede un registratore di cassa telematico fisico.

L’altra scadenza del 20 aprile

Il 20 aprile è una data importante anche per alcuni specifici esercenti, quelli elencati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 26 ottobre 1972 numero 663, vale a dire:

gli esercenti del commercio al minuto;

le agenzie di viaggio e di turismo.

Entro questa data, infatti, questi esercenti devono comunicare i corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2025 nei confronti di persone di cittadinanza non italiana, che superino i 5.000 euro. La modalità di comunicazione è esclusivamente telematica, attraverso il modello polivalente disponibile sul sito dall’AdE.