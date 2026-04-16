Vivere in un condominio comporta una gestione finanziaria spesso complessa. Tra rate mensili, conguagli e delibere per lavori straordinari, il contribuente si trova spesso a chiedersi: quali spese condominiali posso effettivamente scaricare dalle tasse? La distinzione tra ciò che è detraibile e ciò che non lo è non risponde a una semplice etichetta, ma a una precisa logica fiscale. Lo Stato italiano utilizza la leva fiscale per incentivare non il consumo quotidiano, ma l’investimento nel valore, nella sicurezza e nell’efficienza del patrimonio edilizio nazionale.
Il primo passo per un’ottimizzazione fiscale corretta è comprendere la natura del costo. Le spese condominiali non sono un blocco unico, ma si dividono in due grandi macro-categorie.
Indice
Le spese ordinarie sono detraibili?
Le spese di gestione ordinaria sono quelle necessarie per la vita quotidiana dell’edificio. Parliamo di:
- servizi di pulizia e igienizzazione delle parti comuni;
- illuminazione di scale, androni e aree esterne;
- compenso dell’amministratore e spese di cancelleria;
- manutenzione del verde (ordinaria, come lo sfalcio dell’erba);
- premi assicurativi sulla polizza globale fabbricati.
Per il Fisco, queste voci rappresentano costi di godimento. Poiché non apportano un valore aggiunto strutturale o un miglioramento energetico permanente, il cittadino privato non può portarle in detrazione nel Modello 730/2026.
In caso di manutenzione ordinaria sulle parti comuni esiste un’eccezione fondamentale: mentre se si pitturano le pareti del salotto di casa non si ha diritto ad alcuna agevolazione, se il condominio delibera la tinteggiatura del vano scale o la riparazione dell’ascensore, quella spesa diventa detraibile.
Questo accade perché il legislatore intende preservare il decoro e la funzionalità degli edifici collettivi, elevando la manutenzione ordinaria condominiale al rango di intervento agevolabile.
Al contrario, gli interventi di natura straordinaria sono quelli che modificano o ripristinano l’integrità dell’edificio. Qui la normativa si fa generosa, permettendo di recuperare una parte consistente di quanto versato.
Bonus casa 2026, aliquote confermate e novità
C’era molta attesa per il destino dei bonus edilizi nel 2026. La normativa recente ha introdotto un sistema a doppia velocità per proteggere chi investe sulla propria residenza principale, mantenendo però alta l’attenzione sulla sostenibilità dei conti pubblici.
Contrariamente alle previsioni iniziali che vedevano un calo generalizzato al 36%, la Legge di Bilancio ha confermato un regime di proroga per il 2026:
- per chi effettua lavori sulla casa in cui risiede (quindi nell’abitazione principale), la detrazione per ristrutturazione resta al 50% su un tetto di spesa di 96.000 euro;
- per gli altri immobili (le cosiddette seconde case), l’aliquota scende al 36%, pur mantenendo il massimale di 96.000 euro.
- Ecobonus e Sismabonus seguono una logica simile, con aliquote premiali (fino al 65%-85%) che vengono progressivamente rimodulate per favorire gli interventi ad alto impatto energetico e antisismico sui condomini.
Bonus verde scaduto
È fondamentale fare una precisazione sugli incentivi minori, poiché il 2026 segna un punto di rottura definitivo. Il bonus verde, che per anni ha permesso di detrarre le spese per giardini e terrazzi, non è stato prorogato ed è ufficialmente scaduto il 31 dicembre 2024.
Pertanto, per i lavori di sistemazione a verde deliberati o eseguiti nel 2025 e 2026, non è più possibile beneficiare di alcuna detrazione specifica. Le spese per il giardinaggio condominiale tornano così a essere interamente a carico dei condomini senza sgravi fiscali.
Bonus barriere architettoniche
Situazione speculare per il bonus barriere architettoniche al 75%: l’aliquota maggiorata, introdotta come misura straordinaria, è arrivata al capolinea il 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026, gli interventi per l’installazione di ascensori, rampe o montascale non godono più della corsia preferenziale al 75%, ma rientrano nel perimetro del bonus ristrutturazioni.
Questo significa che, se l’intervento riguarda l’abitazione principale, la detrazione scende al 50%, mentre per le seconde case si attesta al 36%. Resta però ferma la possibilità, per chi ha già avviato i lavori e sostenuto le spese entro la fine del 2025, di continuare a portare in detrazione le quote residue secondo la vecchia aliquota del 75%.
Il ruolo dell’amministratore e la certificazione
Non basta che il condominio esegua i lavori; per poter detrarre le spese condominiali è necessario che la filiera documentale sia perfetta. Il protagonista qui è l’amministratore di condominio.
Tutti i pagamenti verso le ditte devono avvenire tramite bonifico parlante. Un errore comune è pensare che basti la delibera assembleare: la detrazione spetta nell’anno in cui il condominio effettua il bonifico alla ditta, ma il condomino può scaricare la spesa solo se ha effettivamente versato la sua quota all’amministratore entro i termini della dichiarazione dei redditi.
Entro il 16 marzo di ogni anno, l’amministratore invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute. Questo permette la creazione del Modello 730 precompilato. È però fondamentale richiedere la certificazione cartacea per verificare che i millesimi siano stati calcolati correttamente e che non ci siano state omissioni.
Usufrutto, affitto e nuda proprietà: i casi particolari
Determinare chi possa effettivamente beneficiare dello sconto fiscale non è un passaggio scontato, poiché il diritto alla detrazione segue chi sostiene l’onere economico, purché sia titolare di un diritto sull’immobile. Oltre ai classici proprietari, la normativa estende questa possibilità anche a inquilini e comodatari, a patto che il contratto di locazione o di comodato sia regolarmente registrato e che vi sia un accordo esplicito con il proprietario per il sostenimento delle spese dei lavori.
Discorso simile vale per i nudi proprietari: sebbene non abitino l’immobile, sono spesso loro a farsi carico degli interventi strutturali deliberati dall’assemblea, acquisendo di conseguenza il diritto a recuperare le quote fiscali nel proprio Modello 730.
Uffici e studi professionali hanno diritto alle detrazioni?
Una distinzione fondamentale riguarda invece il mondo delle partite Iva e dei professionisti che utilizzano l’appartamento come ufficio o studio, tipicamente accatastato in categoria A/10. In questo scenario, le spese condominiali ordinarie – come l’illuminazione, la pulizia degli spazi comuni o il compenso dell’amministratore – cambiano radicalmente natura fiscale.
Per questi soggetti non si parla più di detrazioni Irpef legate alla ristrutturazione, ma di costi deducibili dal reddito professionale o d’impresa. Queste voci di spesa diventano a tutti gli effetti costi inerenti all’attività lavorativa, permettendo di abbattere direttamente l’imponibile fiscale e riducendo così il carico delle tasse sul fatturato annuo.