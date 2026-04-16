Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

123RF Come vanno gestite le spese condominiali nel Modello 730?

Vivere in un condominio comporta una gestione finanziaria spesso complessa. Tra rate mensili, conguagli e delibere per lavori straordinari, il contribuente si trova spesso a chiedersi: quali spese condominiali posso effettivamente scaricare dalle tasse? La distinzione tra ciò che è detraibile e ciò che non lo è non risponde a una semplice etichetta, ma a una precisa logica fiscale. Lo Stato italiano utilizza la leva fiscale per incentivare non il consumo quotidiano, ma l’investimento nel valore, nella sicurezza e nell’efficienza del patrimonio edilizio nazionale.

Il primo passo per un’ottimizzazione fiscale corretta è comprendere la natura del costo. Le spese condominiali non sono un blocco unico, ma si dividono in due grandi macro-categorie.

Le spese ordinarie sono detraibili?

Le spese di gestione ordinaria sono quelle necessarie per la vita quotidiana dell’edificio. Parliamo di:

servizi di pulizia e igienizzazione delle parti comuni;

e igienizzazione delle parti comuni; illuminazione di scale, androni e aree esterne;

di scale, androni e aree esterne; compenso dell’ amministratore e spese di cancelleria ;

e spese di ; manutenzione del verde (ordinaria, come lo sfalcio dell’erba);

(ordinaria, come lo sfalcio dell’erba); premi assicurativi sulla polizza globale fabbricati.

Per il Fisco, queste voci rappresentano costi di godimento. Poiché non apportano un valore aggiunto strutturale o un miglioramento energetico permanente, il cittadino privato non può portarle in detrazione nel Modello 730/2026.

In caso di manutenzione ordinaria sulle parti comuni esiste un’eccezione fondamentale: mentre se si pitturano le pareti del salotto di casa non si ha diritto ad alcuna agevolazione, se il condominio delibera la tinteggiatura del vano scale o la riparazione dell’ascensore, quella spesa diventa detraibile.

Questo accade perché il legislatore intende preservare il decoro e la funzionalità degli edifici collettivi, elevando la manutenzione ordinaria condominiale al rango di intervento agevolabile.

Al contrario, gli interventi di natura straordinaria sono quelli che modificano o ripristinano l’integrità dell’edificio. Qui la normativa si fa generosa, permettendo di recuperare una parte consistente di quanto versato.

Bonus casa 2026, aliquote confermate e novità

C’era molta attesa per il destino dei bonus edilizi nel 2026. La normativa recente ha introdotto un sistema a doppia velocità per proteggere chi investe sulla propria residenza principale, mantenendo però alta l’attenzione sulla sostenibilità dei conti pubblici.

Contrariamente alle previsioni iniziali che vedevano un calo generalizzato al 36%, la Legge di Bilancio ha confermato un regime di proroga per il 2026:

per chi effettua lavori sulla casa in cui risiede (quindi nell’ abitazione principale ), la detrazione per ristrutturazione resta al 50% su un tetto di spesa di 96.000 euro;

), la detrazione per ristrutturazione resta al 50% su un tetto di spesa di 96.000 euro; per gli altri immobili (le cosiddette seconde case ), l’aliquota scende al 36%, pur mantenendo il massimale di 96.000 euro.

), l’aliquota scende al 36%, pur mantenendo il massimale di 96.000 euro. Ecobonus e Sismabonus seguono una logica simile, con aliquote premiali (fino al 65%-85%) che vengono progressivamente rimodulate per favorire gli interventi ad alto impatto energetico e antisismico sui condomini.

Bonus verde scaduto

È fondamentale fare una precisazione sugli incentivi minori, poiché il 2026 segna un punto di rottura definitivo. Il bonus verde, che per anni ha permesso di detrarre le spese per giardini e terrazzi, non è stato prorogato ed è ufficialmente scaduto il 31 dicembre 2024.

Pertanto, per i lavori di sistemazione a verde deliberati o eseguiti nel 2025 e 2026, non è più possibile beneficiare di alcuna detrazione specifica. Le spese per il giardinaggio condominiale tornano così a essere interamente a carico dei condomini senza sgravi fiscali.

Bonus barriere architettoniche

Situazione speculare per il bonus barriere architettoniche al 75%: l’aliquota maggiorata, introdotta come misura straordinaria, è arrivata al capolinea il 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026, gli interventi per l’installazione di ascensori, rampe o montascale non godono più della corsia preferenziale al 75%, ma rientrano nel perimetro del bonus ristrutturazioni.

Questo significa che, se l’intervento riguarda l’abitazione principale, la detrazione scende al 50%, mentre per le seconde case si attesta al 36%. Resta però ferma la possibilità, per chi ha già avviato i lavori e sostenuto le spese entro la fine del 2025, di continuare a portare in detrazione le quote residue secondo la vecchia aliquota del 75%.

Il ruolo dell’amministratore e la certificazione

Non basta che il condominio esegua i lavori; per poter detrarre le spese condominiali è necessario che la filiera documentale sia perfetta. Il protagonista qui è l’amministratore di condominio.

Tutti i pagamenti verso le ditte devono avvenire tramite bonifico parlante. Un errore comune è pensare che basti la delibera assembleare: la detrazione spetta nell’anno in cui il condominio effettua il bonifico alla ditta, ma il condomino può scaricare la spesa solo se ha effettivamente versato la sua quota all’amministratore entro i termini della dichiarazione dei redditi.

Entro il 16 marzo di ogni anno, l’amministratore invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute. Questo permette la creazione del Modello 730 precompilato. È però fondamentale richiedere la certificazione cartacea per verificare che i millesimi siano stati calcolati correttamente e che non ci siano state omissioni.

Usufrutto, affitto e nuda proprietà: i casi particolari

Determinare chi possa effettivamente beneficiare dello sconto fiscale non è un passaggio scontato, poiché il diritto alla detrazione segue chi sostiene l’onere economico, purché sia titolare di un diritto sull’immobile. Oltre ai classici proprietari, la normativa estende questa possibilità anche a inquilini e comodatari, a patto che il contratto di locazione o di comodato sia regolarmente registrato e che vi sia un accordo esplicito con il proprietario per il sostenimento delle spese dei lavori.

Discorso simile vale per i nudi proprietari: sebbene non abitino l’immobile, sono spesso loro a farsi carico degli interventi strutturali deliberati dall’assemblea, acquisendo di conseguenza il diritto a recuperare le quote fiscali nel proprio Modello 730.

Uffici e studi professionali hanno diritto alle detrazioni?

Una distinzione fondamentale riguarda invece il mondo delle partite Iva e dei professionisti che utilizzano l’appartamento come ufficio o studio, tipicamente accatastato in categoria A/10. In questo scenario, le spese condominiali ordinarie – come l’illuminazione, la pulizia degli spazi comuni o il compenso dell’amministratore – cambiano radicalmente natura fiscale.

Per questi soggetti non si parla più di detrazioni Irpef legate alla ristrutturazione, ma di costi deducibili dal reddito professionale o d’impresa. Queste voci di spesa diventano a tutti gli effetti costi inerenti all’attività lavorativa, permettendo di abbattere direttamente l’imponibile fiscale e riducendo così il carico delle tasse sul fatturato annuo.