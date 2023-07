Wimbledon, come vedere i match in TV e streaming

Fonte: Ansa Foto Novak Djokovic, 7 volte campione di Wimbledon, va a caccia dell'ottavo successo in carriera

La presenza di un giocatore italiano tra le prime 8 teste di serie di Wimbledon è un fatto sempre positivo, soprattutto per chi ha assistito (con un po’ di nervosismo e delusione) ai tanti anni in cui il tennis italiano è stato relegato nelle retrovie. C’è da dire però che negli ultimi tempi ci eravamo abituati molto bene, osservando con gli occhi luccicanti e il nodo in gola il nostro Matteo Berrettini – a quei tempi all’apice della propria parabola professionale – disputare la finale del 2021 contro sua maestà Novak Djokovic.

A distanza di due anni da quel match che emozionò tutto il Paese (portando anche i meno appassionati a sintonizzarsi sul campo verde per ammirare le gesta del campione nostrano), il nostro movimento nazionale ha dovuto fare i conti con un declino fisico e psicologico di quel ragazzo che aveva affascinato il mondo intero con la potenza dei suoi colpi e la determinazione di uno schiacciasassi. Eppure, anche nel 2023, il nostro tricolore ha buone possibilità di diventare protagonista sull’erba londinese.

Wimbledon 2023, tutto pronto: gli italiani in tabellone e come seguirli

Lunedì 3 luglio prende il via la 136esima edizione del torneo di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam della stagione che, come ogni anno, raduna i migliori giocatori del circuito all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Per due settimane e fino alla finale di domenica 16 luglio, gli occhi di tutti saranno calamitati sulla capitale inglese: in particolare, per i tanti tifosi presenti in Italia, le piattaforme su cui seguire l’evento saranno Sky Sport (che garantirà oltre 400 ore di diretta TV e ben 9 canali dedicati per i propri abbonati) e Now TV , che trasmetterà i migliori incontri in diretta, ogni giorno, a partire dalle ore 12.

Come si diceva, ci saranno anche i nostri paladini nazionali: saranno 6 quelli impegnati fin dal primo turno, di cui uno – Jannik Sinner – inserito fra i primi 8 favoriti della competizione. Di seguito, tutti gli incontri dei giocatori italiani al primo turno (il numero tra parentesi indica la testa di serie assegnata al giocatore):

Cecchinato – Jarry (25)

Berrettini – Sonego

Arnaldi – Carballes Baena

Sinner (8) – Cerundolo

Musetti (14) – Varillas

Pronostici, dati e statistiche di Wimbledon 2023

Chi partirà con i favori del pronostico sarà ancora una volta lui, Novak Djokovic, che quest’anno andrà a caccia non solo della vittoria finale, ma anche di un doppio record che lo proietterebbe ancora una volta (nel caso ce ne fosse bisogno) tra i tennisti più grandi di sempre. Infatti, oltre a voler rinsaldare la sua leadership come giocatore più vincente nella storia dei tornei del Grande Slam (è a quota 23 successi, davanti a Nadal con 22 e a Federer con 20), il campione serbo vuole raggiungere proprio il collega svizzero a quota 8 Wimbledon.

Inoltre, l’ennesimo trionfo a Londra consentirebbe a Djokovic di proseguire nel sogno di vincere tutti i 4 Major in un solo anno solare (dopo i recenti trionfi agli Australian Open e al Roland Garros, in attesa degli US Open di settembre), impresa riuscita solo ad un mito come Rod Lever, ma bisogna tornare indietro di oltre mezzo secolo, ossia al 1969 e prima al 1962. Giusto per capire la pressione con cui scenderà in campo ai Championship.

Ad ostacolare la sua cavalcata non ci saranno solo i tennisti italiani. In prima fila avremo un Carlos Alcaraz che giunge a Londra da attuale numero 1 al mondo, con anche la spinta di aver vinto questa settimana il torneo del Queen’s, vero banco di prova prima del palcoscenico principale. Infine, da Tsitsipas a Medvedev, passando per il giovane Rune e altri ipotetici outsider, saranno in molti a voler mostrare i muscoli sull’erba verde più famosa al mondo. Come sempre, ci sarà da divertirsi.