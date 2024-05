Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: Ansa Toni Kroos annuncia il ritiro dal calcio: il patrimonio del calciatore

“Il Real Madrid comunica che Toni Kroos ha deciso di porre fine alla sua carriera al termine di Euro 2024”” sono queste le parole a ciel sereno arrivate direttamente dal club madrileno per annunciare l’intenzione del suo calciatore di ritirarsi dal calcio giocato. Toni Kroos, centrocampista tedesca classe ‘90, appenderà gli scarpini al chiodo al termine degli Europei 2024 che si giocheranno proprio nella sua terra natale. La notizia ha fatto venire meno le voci di un possibile rinnovo di contratto a Madrid per il centrocampista, il cui accordo aveva ed ha scadenza a giugno 2023. Dopo 10 stagioni in cui il centrocampista è stato il perno del gioco dei madrileni, il Real dovrà ora correre ai ripari sul mercato, potendo contare anche su un netto alleggerimento del monte ingaggi. Tony Kroos, infatti, nella stagione 2023/2024 è il giocatore della squadra con lo stipendio più alto, ma questa non è l’unica fonte di entrate de suo ricco patrimonio.

Tony Kroos si ritira dal calcio

“La mia carriera calcistica finirà quest’estate, dopo gli Europei. – ha scritto Tony Kroos su Instagram per annunciare il suo ritiro dal calcio – Come ho sempre detto, il Real Madrid è e sarà il mio ultimo club”. Nelle parole del centrocampista tedesco anche la speranza di poter continuare ad arricchire – prima dell’addio – il ricco palmares, suo e della squadra, con la vittoria della quindicesima Champions League dei madrileni (la quinta per il giocatore nel suo periodo spagnolo) nella finale del primo giugno, a Wembley, contro il Borussia Dortmund.

Lo stipendio di Tony Kroos al Real Madrid

Considerato universalmente come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, Tony Kroos, classe 1990, ha saputo mettere in valore il proprio talento. Al Real Madrid, dove era arrivato nel luglio del 2014 dopo aver vestito le maglie di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen e aver vinto tre campionati tedeschi, tre Coppe di Germania, una Coppa di Lega tedesca, due Supercoppe tedesche, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club, ha conquistato in questi dieci anni il cuore dei suoi tifosi e della dirigenza. Proprio il suo grande talento e il lungo corso della sua carriera con la camiseta blanca gli hanno permesso, nella stagione 2023/2024, di essere il giocatore della squadra con lo stipendio più alto, ben 11,7 milioni di euro a stagione. Dietro di lui completano il podio madrileno dei giocatori più pagati David Alaba con 10,8 milioni e Luka Modric con 10,5 milioni.

Il patrimonio di Tony Kroos

Oltre ai guadagni stagionali, Tony Kroos può contare su un patrimonio diversificato e consolidato nel corso della sua carriera. Così come riferito da Marca, il patrimonio del calciatore supera le otto cifre, con il tedesco che ha investito negli anni soprattutto in società immobiliari. Ha una società, la Kroos Properties XXI, un’accademia di calcio a Madrid e, nel corso degli ultimi mesi, ha collaborato con lo streamer Elias Nerlich per creare la Icon League, un campionato paragonabile alla Kings League di Gerard Piqué. A Madrid inizialmente viveva con la sua famiglia a La Fica, salvo poi trasferirsi in una sua proprietà a Pozuelo, località dove risiedono molti calciatori di alto livello.