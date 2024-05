Fonte: ANSA Qatar Airways festeggia lo scudetto dell'Inter con uno sconto del 20% sui biglietti

L’Inter festeggia il 20esimo scudetto della propria storia e anche Qatar Airways, tra gli sponsor dei nerazzurri, ha deciso di celebrare la seconda stella del club meneghino regalando importanti sconti sui biglietti aerei. La compagnia qatariota, che dal novembre 2023 è Official Global Airline Partner del club di viale della Liberazione, ha infatti annunciato l’arrivo di un’offerta sui propri voli che di fatto festeggia il tricolore ottenuto dagli uomini di Inzaghi. E quale miglior modo di far festa se non fare le valigie e partire verso mete esotiche?

Qatar Airways e lo sconto per festeggiare l’Inter

Le celebrazioni in casa Inter sembrano non avere fine, anche se la situazione societaria è tutt’altro che tranquilla. Nelle ore in cui si decide una fetta del futuro del club, con la situazione tra Oaktree e Zhang in fase conclusiva con gli occhi di tutto l’ambiente puntati per cercare di capire cosa succederà e quali scenari attenderanno i nerazzurri, il club di viale della Liberazione accoglie con entusiasmo una promozione che uno dei suoi sponsor ha deciso di presentare ai tifosi e a tutti gli appassionati del mondo del calcio e non solo.

Infatti Qatar Airways, Official Global Airline Partner dell’Inter, ha deciso di celebrare lo scudetto numero 20 della storia del club con uno sconto sui propri biglietti. Di quanto? Neanche a dirlo a ritornare è proprio il numero 20, con lo sconto che sarà appunto del 20%.

L’offerta è attiva dal 19 al 21 maggio per voli acquistati dal 19 maggio al 30 novembre 2024 per tariffe in Economy o Business Class. Attraverso il codice sconto “INTER“, che deve essere inserito prima di avviare la ricerca del volo, sarà quindi possibile ottenere un prezzo minore per le tratte interessate.

In Italia l’unico aeroporto di origine che rientra nella scontistica è Milano Malpensa, scalo dal quale si possono raggiungere diverse mete come Thailandia, Giappone e diversi Paesi africani e non solo.

Inter e Qatar Airways, le cifre dello sponsor

Un’offerta che farà di certo piacere ai tifosi nerazzurri, ma non solo in quanto può essere sfruttata da tutti grazie al codice sconto noto. Una promozione che rientra tra gli accordi commerciali del club, che nel novembre 2023 aveva annunciato Qatar Airways come Official Global Airline Partner.

Dall’accordo di sponsorizzazione, che sarà valido fino al 2026, l’Inter ha incassato 1,5 milioni dalla compagnia qatariota e altrettanti verranno versati nei prossimi mesi, anche se non è escluso un ritocco in favore del club di viale della Liberazione.

Qatar Airways, tra l’altro, nella stipula del contratto con l’Inter ha previsto anche una clausola per diventare anche sponsor di maglia. Un’opzione che era attivabile fino allo scorso gennaio e che avrebbe consentito alle casse del club nerazzurro cifre vicine ai 20 milioni di euro.

La clausola, almeno per il momento, pare non essere stata attivata col club che ha puntato sulla sponsorizzazione di maglia con Paramount+ e in vista della prossima stagione, quella col tricolore sul petto e la seconda stella cucita sullo scudetto nerazzurro, dovrebbe avere Betsson come main sponsor, con la società affiliata a Starcasinò che verserà 30 milioni a stagione fino al campionato 2028-2029.