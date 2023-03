Sorteggi Champions League, che sorpresa per Milan, Inter e Napoli

Mai come quest’anno le coppe europee stanno regalando grandi soddisfazioni ai tifosi delle squadre italiane. A pochi mesi dall’immenso sentimento di frustrazione nel vedere la nostra Nazionale esclusa dai Mondiali in Qatar, proprio mentre tutta Europa pensava di assistere al declino inesorabile del calcio nostrano, i nostri club ricominciano a mostrare i denti e a macinare risultati difficilmente pronosticabili, quanto meno alla vigilia.

E così, nella giornata di oggi (venerdì 17 marzo 2023), milioni di appassionati del nostro Paese si sono collegati con i siti online e i canali streaming per seguire il sorteggio degli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League. Un appuntamento che, per la prima volta dal lontano 2006, ha visto protagonisti ben 3 club italiani. Stiamo parlando del Milan di Stefano Pioli, del Napoli di Luciano Spalletti e dell’Inter di Simone Inzaghi (che proprio in queste ore ha appreso ulteriori novità sul futuro dello stadio San Siro).

Derby tutto italiano ai quarti di finale di Champions League: le avversarie delle squadre italiane

Le possibilità che dall’urna di Nyon uscisse un derby tricolore erano parecchie e così è stato. Il destino ha infatti voluto che i rossoneri venissero accoppiati alla squadra partenopea, mentre per i nerazzurri la squadra da battere sarà il Benfica (che, lo ricordiamo, nella fase a gironi ha eliminato la Juventus). L’ultimo precedente in cui due compagini italiane si sono affrontate nella fase ad eliminazione diretta della Champions League risale al 2003: a ritrovarsi testa a testa in campo europeo furono il Milan di Carlo Ancelotti (futuro vincitore di quella competizione) e la Juventus di Marcello Lippi, in una finale che è passata alla storia per le mille emozioni regalate agli amanti del pallone.

Questa volta in palio non ci sarà direttamente la coppa con le grandi orecchie, bensì un posto fra le migliori quattro. Un piazzamento che, si diceva, proverà a raggiungere anche l’Inter: l’impegno contro i portoghesi non è per nulla da sottovalutare, visto lo stato di grazie del club di Lisbona, che nel proprio campionato nazionale viaggia spedita al primo posto con 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Per la Beneamata, dunque, guai a prendere sottogamba la squadra allenata dal tedesco Roger Schmidt.

Sorteggiati i quarti di finale di Champions League: il tabellone fino alla finale

I sorteggi di Champions League hanno delineato il tabellone fino alla finale, e anche qui ci sono delle sorprese: il sogno infatti è quello di assistere ad una semifinale tutta italiana, dato che le vincenti dei due incontri si sfideranno al turno successivo. Dall’altra parte del tabellone invece l’urna ha decretato due quarti di finale di altissimo livello: uno fra il Real Madrid di Carlo Ancelotti (squadra detentrice del trofeo) e il Chelsea dalle spese pazze; l’altro tra i tedeschi del Bayern Monaco e la corazzata inglese del Manchester City, la vera favorita per la vittoria finale.

Di seguito vi mostriamo tutto gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League, con tutte le indicazioni su dove vedere le partite in TV e streaming (ricordiamo che la partita più bella di ogni mercoledì sera viene trasmessa in esclusiva su Amazon Prime). Le gare d’andata si disputeranno tra martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre sette giorni più tardi ci saranno i match di ritorno.

Parte altra del tabellone

Real Madrid – Chelsea

Manchester City – Bayern Monaco

Parte bassa del tabellone

Milan – Napoli

– Inter – Benfica

