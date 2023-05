Conference League, dove vedere la Fiorentina in TV e streaming

Fonte: ANSA Fiorentina-Basilea, dove vederla in TV e streaming

Mentre il calcio italiano torna a dettare legge in terra europea con la presenza di Inter e Milan in semifinale di Champions League (con tutte le info per vedere entrambi i derby della Madonnina in TV e streaming in questo articolo ) e di Juventus e Roma in semifinale di Europa League (l’approfondimento per guastarsi le rispettive gare contro Siviglia e Bayer Leverkusen lo trovate qui ), c’è una quinta squadra del nostro campionato che sta vivendo un finale di stagione davvero unico, facendo innamorare i propri tifosi dopo alcuni anni di sostanziale anonimato.

Stiamo parlando della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che nella serata di giovedì 9 maggio scenderà in campo contro la compagine svizzera del Basilea nel penultimo atto della UEFA Conference League. Anche in questo caso si parla di semifinale, quindi i match in programma saranno due e avranno luogo a distanza di 7 giorni l’uno dall’altro.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano a caccia della gloria europea: quando si gioca la semifinale con il Basilea

Quella che si avvia alla conclusione rischia davvero di diventare una delle annate più gloriose nella storia recente della squadra viola. Dopo averla riportata in Europa – palcoscenico in cui mancava dalla stagione 2016/17 – grazie al settimo piazzamento conquistato nelle ultime giornate dello scorso campionato, l’allenatore Vincenzo Italiano sta di nuovo stupendo tutti a suon di risultati e bel gioco.

Se, da un lato, i suoi ragazzi hanno dovuto concedere qualcosa nel cammino in Serie A (dove la Fiorentina al momento occupa comunque l’ottavo posto in classifica quando mancano 4 giornate al termine), nelle coppe non c’è stato avversario capace di fermare la loro cavalcata trionfale.

Giunti infatti al mese di maggio, il club del capoluogo toscano è ancora in corsa per la conquista di ben 2 trofei:

la Coppa Italia , dove l’appuntamento da segnare sul calendario è quello di mercoledì 24 maggio , quando la Viola affronterà in finale l’Inter di Simone Inzaghi nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma (con il calcio d’inizio fissato per le ore 21);

, dove l’appuntamento da segnare sul calendario è quello di , quando la Viola affronterà in finale nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma (con il calcio d’inizio fissato per le ore 21); la UEFA Conference League, appunto, con la doppia sfida contro il Basilea in programma per giovedì 11 e giovedì 19 maggio (anche in questo caso entrambe le partite partiranno alle ore 21, sia a Firenze che in campo elvetico).

Fiorentina e Basilea in campo per la semifinale di Conference League: dove guardare il match in TV e streaming

In particolare, quelle che vogliamo darvi qui sono tutte le informazioni necessarie per vedere la gara d’andata della semifinale di Conference League. La Fiorentina inizierà in casa e allo stadio Artemio Franchi di Firenze (oggetto disputa nelle ultime settimane tra l’Italia e l’Unione europea per la questione del rifacimento dell’impianto legato ai fondi del PNRR ) è prevista una bolgia, visto che i biglietti messi a disposizione dal club gigliato sono andati esauriti nel giro di poche ore.

Come accade ormai sempre da alcuni anni a questa parte, la piattaforma DAZN garantirà ai suoi abbonati la visione completa di entrambe le partite tra la Fiorentina e Basilea. Il canale web si è ritagliato il ruolo di vera e propria “casa dello sport”, potendo contare sui diritti in esclusiva di tutte le partite di Serie A , oltre a quelle di Europa League e a molti altri eventi sportivi (dalla Moto GP al ciclismo, passando per il tennis, la boxe e l’atletica). Ricordiamo che Fiorentina-Basilea dell’11 maggio sarà visibile anche sui canali dedicati di Sky Sport.