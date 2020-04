Pensioni rivalutazione 2020: importi e chi ne beneficia

editato in: da

Con un messaggio pubblicato sul portale ufficiale, l’INPS ha annunciato di aver ricalcolato i coefficienti di rivalutazione delle pensioni. Una comunicazione che l’Istituto di Previdenza effettua sua base annuale e che riguarda tutti i pensionati italiani, ma che potrebbe interessare particolarmente chi andrà in pensione nei prossimi mesi.

Grazie ai coefficienti di rivalutazione, infatti, sarà possibile calcolare con esattezza l’importo dell’assegno pensionistico che si andrà a percepire una volta interrotta la propria carriera lavorativa. Allo stesso tempo, però, i coefficienti sono utili anche chi è già in pensione, per scoprire se l’INPS ha aumentato l’assegno pensionistico che si percepisce mensilmente.

Che cosa sono i coefficienti rivalutazione INPS e chi riguarda

I coefficienti di rivalutazione, da non confondere con la rivaluzione annuale, servono a calcolare il nuovo importo dell’assegno pensionistico per adattarlo al costo della vita. Si basano sul tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT e vengono comunicati su base annuale dall’INPS. Grazie ai coefficienti di rivalutazione, dunque, i pensionati italiani vedono crescere l’ammontare della pensione mensile, in modo che il loro assegno non subisca alcuna “svalutazione” e non si perda potere d’acquisto.

La rivalutazione, in questo caso, riguarda chi è andato in pensione con il sistema retributivo; quindi, tutti coloro che sono andati in pensione prima del 31 dicembre 1995 o chi è andato in pensione prima del 31 dicembre 2011 (a patto, però, che aveva accumulato almeno 18 anni di contributi prima del 1 gennaio 1996).

A cosa servono i coefficienti di rivalutazione

Per capire a cosa servono i coefficienti di rivalutazione e come vengono applicati è necessario, prima di tutto, come funziona il sistema pensionistico retributivo. L’assegno pensionistico, in questo caso, è calcolato basandosi su due fattori:

La media delle retribuzioni lorde degli ultimi anni di lavoro;

Gli effettivi anni di contributi versati.

Con questo sistema, particolarmente conveniente e mandato “in pensione” con la riforma Dini di 15 anni fa, l’ammontare della prestazione pensionistica è pari al 2% dell’importo pensionabile (ossia, la media delle retribuzioni lorde degli ultimi 5 o 10 anni di “carriera” professionale) per ogni anno di contribuzione.

Se, ad esempio, si è lavorato per 25 anni, l’assegno sarà pari al 50% dell’importo pensionabile; se si è lavorato 30 anni l’importo dell’assegno è pari al 60% dell’importo pensionabile; con 40 anni di contributi si ha diritto all’80% della media degli stipendi lordi e così via.

Il coefficienti di rivalutazione serve ad “aggiornare” l’importo pensionabile all’attuale costo della vita. In questo modo, l’ammontare della pensione non verrà svalutato e il pensionato non perderà potere di acquisto.

Coefficienti di rivalutazione INPS 2020: la tabella

I nuovi coefficienti di rivalutazione delle pensioni sono stati pubblicati nel messaggio 3211 del 4 aprile 2020. Negli ultimi anni, causa tasso di inflazione particolarmente basso, i coefficienti non sono elevatissimi. Nella tabella che segue, li troverete in dettaglio.

Anno Quota A Quota B 2020 1 1 2019 1 1 2018 1,005 1,0149 2017 1,0161 1,0362 2016 1,0272 1,0578 2015 1,0272 1,0681 2014 1,0272 1,0784 2013 1.0292 1,0907 2012 1,0406 1,1134 2011 1.0724 1,1578 2010 1,1012 1,2 2009 1,1187 1,2299 2008 1,1269 1,2503 2007 1,1629 1,3023 2006 1,1834 1,3366 2005 1,207 1,3753 2004 1,2275 1,411 2003 1,2511 1,4516 2002 1,282 1,5001 2001 1,3138 1,5497 2000 1,3487 1,6047 1999 1,3837 1,6596 1998 1,4052 1,699 1997 1,4299 1,7447 1996 1,4513 1,7895 1995 1,5176 1,8744 1994 1,6151 1,9907 1993 1,684 2,0856 1992 1,7557 2,1904 1991 1,8383 2,3271 1990 1,9803 2,4956 1989 2,1223 2,6684 1988 2,26 2,8666 1987 2,3805 3,0316 1986 2.5103 3,1956 1985 2,6582 3,4161 1984 2,8823 3,7375 1983 3,2013 4,1635 1982 3,6488 4,8228 1981 4,2309 5,652 1980 5,0082 6,7575 1979 5,9184 8,2453 1978 6,8208 9,6111 1977 7,6807 10,8841 1976 9,042 12,9446 1975 10,5507 15,1886 1974 12,3141 17,9198 1973 14,4354 21,5519 1972 16,1697 23,9496 1971 17,2284 25,4675 1970 18,1094 26,9215 1969 19,0189 28,4803 1968 19,6554 29,475 1967 19,9767 30,0488 1966 20,4085 30,851 1965 20,945 31,6742

Nella prima colonna troviamo l’anno di pensionamento; nella seconda colonna (quota A) il coefficiente di rivalutazione per le pensioni maturate fino al 31 dicembre 1992 da applicare alla media della retribuzione degli ultimi cinque anni; nella seconda colonna (quota B) il coefficiente da applicare per le contribuzioni dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 da applicare alla media della retribuzione degli ultimi 10 anni.