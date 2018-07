Pensioni, per superare la Fornero spuntano quota 42 e superbonus

editato in: da

Per superare la legge Fornero le ipotesi sono numerose. Se da una parte, dopo il taglio ai vitalizi si punta a quello delle pensioni d’oro sopra i 4mila euro, dall’altra si ipotizzano una quota 42 e un superbonus del 30% per arginare quota 100 e l’esercito dei potenziali pensionamenti. Tutti incentivi che possano stimolare i lavoratori che lo vorranno, a proseguire nelle loro attività.

QUOTA 42, COSA SIGNIFICA – Con la quota 42 si potrebbe innalzare di un anno il requisito richiesto per lo strumento che consente di andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica. Anche i tempi sono incerti. Dalle ultime indiscrezioni non sarebbe prevista un’entrata in vigore prima del 2020.

IPOTESI SUPERBONUS – Si discute anche sull’inserimento di un superbonus del 30%. Una sorta di incentivo a chi vorrà restare a lavorare. Un modo per evitare che quota 100 provochi un vero e proprio esodo pensionistico. Con la quota 100 si può andare in pensione, una volta compiuti i 64 anni, se la somma dell’età anagrafica e dei contributi maturati dà come risultato 100. In pratica sarebbe previsto un 30% in più in busta paga per chi sceglierebbe di continuare a restare al lavoro anche dopo aver maturato i requisiti.

