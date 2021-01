Iliad down in tutta Italia: cosa è successo

editato in: da

Blackout di Iliad su tutta la Penisola. Per buona parte della mattinata di oggi la compagnia telefonica francese ha smesso di funzionare, lasciando senza segnale moltissimi clienti in tutta Italia.

Iliad down in tutta Italia: le segnalazioni

Niente internet, in certi casi anche problemi con messaggi e chiamate, per i tanti utenti che di colpo si sono ritrovati isolati, senza sapere il perché. Lo dimostra l’apparizione dell’hashtag #iliaddown tra le tendenze social più popolari, in particolar modo su Twitter, dove si sono riversati centinaia di abbonati per esprimere le lamentele e le richieste di spiegazioni.

Un problema non da poco, ad esempio, per gli studenti e i professionisti, soprattutto quelli costretti a casa dalle limitazioni agli spostamenti per le misure anti-Covid nelle zone rosse, che hanno dovuto interrompere le lezioni a distanza o il lavoro in smartworking perché rimasti senza connessione.

Come riportato dai grafici del sito Downdetector, che raccoglie tutte gli avvisi e dà informazioni in tempo reale sullo stato e sui problemi di tutti i tipi di servizi di telecomunicazione, sono state decine di migliaia le segnalazioni ricevute oggi sui disservizi di Iliad. il picco è stato registrato intorno alle 11 del mattino, ma il “down” è iniziato intorno alle 10.

Iliad down in tutta Italia: i malfunzionamenti della rete

A seconda delle zone interessate si sono rilevati problemi relativi alla connettività internet, con segnale assente o rallentato, ma anche in alcuni casi malfunzionamenti sulla linea telefonica.

La rete risultava attiva tramite il 4G, ma le pagine dei browser e le app per diverso tempo non si caricavano. Prova dei problemi manifestati dalla compagnia telefonica, l‘impossibilità di accedere al sito stesso di Iliad per cercare informazioni.

Sempre dal sito Downdetector, la mappa evidenzia come i disservizi si siano concentrati principalmente nei capoluoghi di provincia più densamente popolati: Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia, Torino tra le città più interessate, ma i guasti hanno coinvolto anche altri comuni della Penisola.