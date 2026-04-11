Scopri come il servizio Paga e Preleva di Poste Italiane permette di ottenere contante in modo semplice veloce e sicuro senza bisogna di recarsi agli Atm

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

iStock Paga e Preleva consente di Poste di prelevare contanti velocemente presso tabaccherie abilitate

Ottenere contanti in modo rapido può sembrare un’impresa davvero ardua in un mondo che sta diventando sempre più digitale.

Gli sportelli automatici, infatti, non sono sempre vicini e per molti cittadini e piccole imprese accedere rapidamente al denaro può diventare un problema concreto.

Una soluzione pratica per ovviare a tale problema è il servizio “Paga e Preleva” di Poste Italiane. Grazie a esso, infatti, è possibile prelevare contanti presso oltre 14.000 tabaccherie PuntoLis abilitate senza dover necessariamente recarsi a un Atm.

Si tratta quindi di un’alternativa pratica per chi necessita di comodità e sicurezza nelle operazioni quotidiane.

La rete bancaria in Italia si assottiglia

Dall’ultimo report di Unimpresa del 2024 emerge che il numero degli sportelli bancari presenti sul territorio italiano continua a diminuire.

Per la prima volta, infatti, è sceso sotto la soglia simbolico delle 20.000 unità registrando quindi un calo di 505 unità rispetto all’anno precedente.

La diminuzione colpisce in particolar modo le grandi banche e dimostra la volontà di tagliare la rete fisica per spingere su soluzioni digitali e modelli di consulenza,

Per il vicepresidente del centro Studi di Unimpresa si tratta di un segnale che non può passare inosservato. Anche se la chiusura degli sportelli è spesso motivata dalla maggiore digitalizzazione dei servizi, questa strategia sta svuotando il territorio dei presidi finanziari, penalizzando soprattutto i piccoli comuni, le aree interne e le imprese locali.

Cittadini e piccole imprese, spiega Spadafora, necessitano ancora del contatto diretto degli operatori bancari, specialmente per quanto riguarda la consulenza, le operazioni quotidiane e il credito.

La buona notizia è che almeno per prelevare contanti ed effettuare pagamenti, esistono soluzioni pratiche come il servizio Paga e Preleva di Poste Italiane grazie al quale è possibile ritirare denaro presso le tabaccherie abilitate in modo rapido e sicuro.

Qual è il funzionamento del servizio Paga e Preleva di Poste

Il servizio Paga e Preleva di Poste è semplice e immediato.

È sufficiente, infatti, effettuare un acquisto minimo di 5 euro con la propria carta Postepay e comunicare all’esercente l’importo da prelevare. In brevissimo tempo, il cliente riceve quindi il contante senza la necessità di fare lunghe file agli sportelli postali o di recarsi in banca.

Tale servizio è disponibile sia per le carte prepagate che per quelle di debito Postepay, sia per quelle che aderiscono al circuito PagoBancomat così da ampliare la platea di utilizzo degli utenti.

Grazie a tale sistema di prelievo, quindi, si possono gestire le spese in modo più pratico, soprattutto se gli sportelli automatici sono scarsi o molto lontani.

Quali sono le principali carte Postepay

Le principali carte Postepay sono la Evolution e la Standard.

La differenza sostanziale tra le due è che la prima è dotata di Iban e dà la possibilità di accreditare lo stipendio o la pensione direttamente sulla prepagata. Inoltre con essa si possono effettuare, inviare e ricevere anche i bonifici, domiciliare le utenze e pagare i bollettini.

Entrambe, poi, danno la possibilità di:

pagare online con Google e Apple Pay e in contactless;

prelevare denaro sia in Italia che all’estero presso gli uffici postali e gli Atm Postamat e bancari;

effettuare acquisti online.

Per l’emissione delle prima si pagano 5 euro più un canone annuo di 19 euro mentre per la seconda solo il costo di emissione che è di 20 euro.

La carta di debito Postepay, invece, permette di effettuare pagamenti online e autorizzare i propri acquisti in app. In più la si può utilizzare per fare shopping con Google e apple Pay. Inoltre con essa si può trasferire denaro in app Poste Italiane con il servizio P2P. Il costo è di zero euro per i titolari di BancoPosta.

Chi può utilizzare il servizio Paga e Preleva

Il servizio Paga e Preleva è disponibile solo per coloro che possiedono carte di debito e prepagate Postepay oppure carte di altri istituti che appartengono al circuito PagoBancomat.

Non può essere invece utilizzato con carte di credito, con quelle per il reddito di inclusione e di cittadinanza e nemmeno con la carta acquisti.

Ogni strumento resta comunque soggetto alle condizioni stabilite dall’emittente per cui prima di utilizzare il servizio, sarebbe utile verificare con il proprio istituto:

se è abilitato;

se sono previsti costi aggiuntivi;

quali sono i limiti di prelievo.

Come si usa

È possibile prelevare contanti da un minimo di 30 euro a un massimo di 100 euro e multipli di 10 euro, sempre in base alle disponibilità dell’esercente.

Bisogna però pagare una commissione che è di 1,30 euro per ogni operazione.

Il prelievo, poi, può essere effettuato anche in modalità cardless ovvero senza carta mediante smartphone. Quest’ultimo deve però essere abilitato con le carte dei debito e prepagate Postepay o con altri istituti di credito aderenti al circuito Bancomat.

Come attivare il servizio

I titolari delle tabaccherie che vogliono attirare il servizio Paga e Preleva possono consultare il portale Rivenditori PuntoLis dove troveranno tutte le informazioni disponibili e potranno accedere anche a guide e informazioni utili. Nell’area “Acquiring Postepay” del portale, gli esercenti troveranno anche i dettagli su come integrare tale novità nella loro attività commerciale.

I clienti, invece, dovranno solo recarsi presso un PuntoLis abilitato, comunicare quanto vogliono prelevare e completare la transazione con la loro carta. I contanti saranno poi disponibili dopo pochi secondi senza fare file o procedure complicate.

Quali sono i vantaggi

Rapidità, praticità e possibilità di prelevare soldi anche dove gli Atm non sono presenti, ecco i 3 principali vantaggi del servizio di Poste Italiane.

Non servirà quindi spostarsi per prelevare denaro in quanto il prelievo si potrà effettuare mentre si acquistano beni o servizi così da risparmiare tempo prezioso.

I commercianti, invece, avranno il vantaggio di attirare e fidelizzare più clienti.

Quali sono gli altri servizi disponibili presso i punti Lis

Presso la rete PuntoLis sono disponibili anche altri servizi oltre al Paga e Preleva ovvero: