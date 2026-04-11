Ottenere contanti in modo rapido può sembrare un’impresa davvero ardua in un mondo che sta diventando sempre più digitale.
Gli sportelli automatici, infatti, non sono sempre vicini e per molti cittadini e piccole imprese accedere rapidamente al denaro può diventare un problema concreto.
Una soluzione pratica per ovviare a tale problema è il servizio “Paga e Preleva” di Poste Italiane. Grazie a esso, infatti, è possibile prelevare contanti presso oltre 14.000 tabaccherie PuntoLis abilitate senza dover necessariamente recarsi a un Atm.
Si tratta quindi di un’alternativa pratica per chi necessita di comodità e sicurezza nelle operazioni quotidiane.
Indice
La rete bancaria in Italia si assottiglia
Dall’ultimo report di Unimpresa del 2024 emerge che il numero degli sportelli bancari presenti sul territorio italiano continua a diminuire.
Per la prima volta, infatti, è sceso sotto la soglia simbolico delle 20.000 unità registrando quindi un calo di 505 unità rispetto all’anno precedente.
La diminuzione colpisce in particolar modo le grandi banche e dimostra la volontà di tagliare la rete fisica per spingere su soluzioni digitali e modelli di consulenza,
Per il vicepresidente del centro Studi di Unimpresa si tratta di un segnale che non può passare inosservato. Anche se la chiusura degli sportelli è spesso motivata dalla maggiore digitalizzazione dei servizi, questa strategia sta svuotando il territorio dei presidi finanziari, penalizzando soprattutto i piccoli comuni, le aree interne e le imprese locali.
Cittadini e piccole imprese, spiega Spadafora, necessitano ancora del contatto diretto degli operatori bancari, specialmente per quanto riguarda la consulenza, le operazioni quotidiane e il credito.
La buona notizia è che almeno per prelevare contanti ed effettuare pagamenti, esistono soluzioni pratiche come il servizio Paga e Preleva di Poste Italiane grazie al quale è possibile ritirare denaro presso le tabaccherie abilitate in modo rapido e sicuro.
Qual è il funzionamento del servizio Paga e Preleva di Poste
Il servizio Paga e Preleva di Poste è semplice e immediato.
È sufficiente, infatti, effettuare un acquisto minimo di 5 euro con la propria carta Postepay e comunicare all’esercente l’importo da prelevare. In brevissimo tempo, il cliente riceve quindi il contante senza la necessità di fare lunghe file agli sportelli postali o di recarsi in banca.
Tale servizio è disponibile sia per le carte prepagate che per quelle di debito Postepay, sia per quelle che aderiscono al circuito PagoBancomat così da ampliare la platea di utilizzo degli utenti.
Grazie a tale sistema di prelievo, quindi, si possono gestire le spese in modo più pratico, soprattutto se gli sportelli automatici sono scarsi o molto lontani.
Quali sono le principali carte Postepay
Le principali carte Postepay sono la Evolution e la Standard.
La differenza sostanziale tra le due è che la prima è dotata di Iban e dà la possibilità di accreditare lo stipendio o la pensione direttamente sulla prepagata. Inoltre con essa si possono effettuare, inviare e ricevere anche i bonifici, domiciliare le utenze e pagare i bollettini.
Entrambe, poi, danno la possibilità di:
- pagare online con Google e Apple Pay e in contactless;
- prelevare denaro sia in Italia che all’estero presso gli uffici postali e gli Atm Postamat e bancari;
- effettuare acquisti online.
Per l’emissione delle prima si pagano 5 euro più un canone annuo di 19 euro mentre per la seconda solo il costo di emissione che è di 20 euro.
La carta di debito Postepay, invece, permette di effettuare pagamenti online e autorizzare i propri acquisti in app. In più la si può utilizzare per fare shopping con Google e apple Pay. Inoltre con essa si può trasferire denaro in app Poste Italiane con il servizio P2P. Il costo è di zero euro per i titolari di BancoPosta.
Chi può utilizzare il servizio Paga e Preleva
Il servizio Paga e Preleva è disponibile solo per coloro che possiedono carte di debito e prepagate Postepay oppure carte di altri istituti che appartengono al circuito PagoBancomat.
Non può essere invece utilizzato con carte di credito, con quelle per il reddito di inclusione e di cittadinanza e nemmeno con la carta acquisti.
Ogni strumento resta comunque soggetto alle condizioni stabilite dall’emittente per cui prima di utilizzare il servizio, sarebbe utile verificare con il proprio istituto:
- se è abilitato;
- se sono previsti costi aggiuntivi;
- quali sono i limiti di prelievo.
Come si usa
È possibile prelevare contanti da un minimo di 30 euro a un massimo di 100 euro e multipli di 10 euro, sempre in base alle disponibilità dell’esercente.
Bisogna però pagare una commissione che è di 1,30 euro per ogni operazione.
Il prelievo, poi, può essere effettuato anche in modalità cardless ovvero senza carta mediante smartphone. Quest’ultimo deve però essere abilitato con le carte dei debito e prepagate Postepay o con altri istituti di credito aderenti al circuito Bancomat.
Come attivare il servizio
I titolari delle tabaccherie che vogliono attirare il servizio Paga e Preleva possono consultare il portale Rivenditori PuntoLis dove troveranno tutte le informazioni disponibili e potranno accedere anche a guide e informazioni utili. Nell’area “Acquiring Postepay” del portale, gli esercenti troveranno anche i dettagli su come integrare tale novità nella loro attività commerciale.
I clienti, invece, dovranno solo recarsi presso un PuntoLis abilitato, comunicare quanto vogliono prelevare e completare la transazione con la loro carta. I contanti saranno poi disponibili dopo pochi secondi senza fare file o procedure complicate.
Quali sono i vantaggi
Rapidità, praticità e possibilità di prelevare soldi anche dove gli Atm non sono presenti, ecco i 3 principali vantaggi del servizio di Poste Italiane.
Non servirà quindi spostarsi per prelevare denaro in quanto il prelievo si potrà effettuare mentre si acquistano beni o servizi così da risparmiare tempo prezioso.
I commercianti, invece, avranno il vantaggio di attirare e fidelizzare più clienti.
Quali sono gli altri servizi disponibili presso i punti Lis
Presso la rete PuntoLis sono disponibili anche altri servizi oltre al Paga e Preleva ovvero:
- “Codici acquisti”, permette di acquistare dei voucher da utilizzare sulle principali piattaforme e app per ricaricare il proprio account;
- “Telefonia, tv digitale e sim”, dà la possibilità di acquistare ricariche di tutti i tipi di gestori sia di telefonia mobile che virtuale e internazionale, oltre a internet e alla telefonia fissa;
- “Servizi postali e trasporto”, permette di acquistare sia biglietti che abbonamenti per le tratte regionali Trenitalia e altri servizi di mobilità in tutta Italia;
- “Valori bollati”, dà la possibilità di acquistare marche da bollo certificate dall’Agenzia delle Entrate;
- “UnipolMovie”, con tale servizio in alcuni punti vendita selezionati i clienti possono chiedere voucher per accedere all’offerta UnipolMove e dopo aver attivato il servizio anche ritirare il dispositivo per il telepedaggio;
- “Servizi Poste”, in alcuni punti vendita abilitati ma solo di Forlì è possibile anche prenotare un appuntamento presso un ufficio postale scegliendo data e ora;
- “Carta PostepayLis”, si può richiedere gratuitamente la nuova carta prepagata Postepay PuntoLis che verrà poi inviata all’indirizzo comunicato dal cliente.