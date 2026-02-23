Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Il Mondiale MotoGP 2026 prenderà il via nel weekend del 27 febbraio-1 marzo con il Gran Premio della Thailandia. Sarà il circuito di Buriram a inaugurare una stagione che si preannuncia lunga e ricca di incognite sportive. Tra i temi più seguiti c’è lo stato di forma di Marc Marquez, reduce da un’annata dominata. Il pilota spagnolo sarà in sella alla Ducati ufficiale insieme a Francesco Bagnaia, chiamato al riscatto dopo l’ultima stagione. Nel gruppo dei protagonisti attesi figurano anche Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre cresce l’attesa per il ritorno ai vertici di Jorge Martin. Accanto all’interesse per la pista, resta alta la curiosità sui possibili trasferimenti di scuderia per la stagione 2027 e i compensi dei piloti. Negli ultimi giorni infatti si è parlato di un accordo tra Francesco Bagnaia e l’Aprilia.

Quanto guadagnano i piloti della MotoGP

Gli stipendi relativi alla stagione 2026 non sono ancora stati resi noti. Per avere un riferimento economico, si può guardare ai compensi percepiti nel 2025, che offrono un quadro delle cifre in gioco nel Circus. Al vertice della classifica si collocano Marc Marquez e Fabio Quartararo, entrambi con un compenso di 12 milioni di euro. Francesco Bagnaia segue con 7 milioni di euro. Jorge Martin ha percepito 4,2 milioni, mentre Maverick Vinales e Johann Zarco si sono attestati a 4 milioni.

La classifica completa degli stipendi 2025 dei piloti MotoGP:

Marc Marquez (Ducati) – 12 milioni di euro Fabio Quartararo (Yamaha) – 12 milioni di euro Francesco Bagnaia (Ducati) – 7 milioni di euro Jorge Martin (Aprilia) – 4,2 milioni di euro Maverick Vinales (KTM) – 4 milioni di euro Johann Zarco (Honda) – 4 milioni di euro Jack Miller (Yamaha) – 3 milioni di euro Joan Mir (Honda) – 3 milioni di euro Enea Bastianini (KTM) – 2,5 milioni di euro Alex Rins (Yamaha) – 2,2 milioni di euro Pedro Acosta (KTM) – 1,5 milioni di euro Franco Morbidelli (Ducati) – 1 milione di euro Brad Binder (KTM) – 1 milione di euro Alex Marquez (Ducati) – 900.000 euro Miguel Oliveira (Yamaha) – 800.000 euro Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 400.000 euro Luca Marini (Honda) – 400.000 euro Marco Bezzecchi (Aprilia) – 300.000 euro Raul Fernandez (Aprilia) – 300.000 euro Fermin Aldeguer (Ducati) – 300.000 euro

Il divario tra i top rider e gli altri

La classifica mette in risalto il divario tra i piloti di punta e quelli che si trovano nelle posizioni più basse. I campioni affermati superano i 10 milioni di euro a stagione, mentre per i giovani o per chi è alla prima esperienza in un team ufficiale gli stipendi si collocano sotto il milione. Pedro Acosta, tra i talenti emergenti più attesi, ha percepito 1,5 milioni di euro nel 2025. Per altri piloti come Marco Bezzecchi o Raul Fernandez, la cifra si attesta intorno ai 300.000 euro.

Le cifre indicate riguardano gli stipendi base riconosciuti dai team. A questi importi si aggiungono eventuali bonus legati ai risultati, premi per vittorie o piazzamenti e contratti di sponsorizzazione personali. Per i piloti più noti, come Marc Marquez, le partnership con brand internazionali possono incidere in modo significativo. Al netto di questo, la distribuzione delle retribuzioni è evidente. Ci sono pochi piloti che superano i 7 milioni di euro e una parte consistente del gruppo che si colloca sotto i 2 milioni annui.